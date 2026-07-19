Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширди
Яримўтказгичлар саноатининг етакчи вакили Intel корпорацияси тижорий процессорларни оммавий ишлаб чиқаришда илк бор ўта юқори сонли апертурали экстремал ультрабинафша литографияси (Ҳигҳ-НА ЭУВ) технологиясидан фойдаланишни бошлади. Ушбу қадам нафақат компания тарихи, балки бутун глобал технология бозори учун янги даврни бошлаб беради. Ҳозирда мазкур технология Intel Core Ultra Сериес 3 туркумига кирувчи Panther Lake процессорларининг айрим қатламларини тайёрлашда қўлланилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шу вақтга қадар Ҳигҳ-НА ЭУВ тизимлари фақат лаборатория тадқиқотлари ва синов намуналарини яратишда ишлатиб келинган эди. Reuters нашри ва ixbt.com маълумотларига кўра, янги технология асосида Нидерландиянинг ASML компанияси томонидан ишлаб чиқарилган ЭХE серияли литография қурилмалари ётади. Ушбу қурилмаларнинг сонли апертураси 0,55 ни ташкил этади, бу эса амалдаги 0,33 кўрсаткичли NXE тизимларидан сезиларли даражада юқоридир.
Технологик устунлик ва ишлаб чиқариш мураккаблигиЯнги авлод оптик тизими микросхемаларда янада майда элементларни шакллантириш имконини беради. ASML таҳлилларига кўра, тасвирлаш рухсати 13 нанометрдан 8 нанометргача яхшиланган. Бу маркетинг атамаси эмас, балки бевосита оптик тизимнинг физик имкониятидир. Ҳозирча процессорлар тўлиқ Ҳигҳ-НА орқали ишлаб чиқарилмаяпти, балки Panther Lake чипларининг энг мураккаб қатламларигина ушбу усулда тайёрланмоқда. Intel бир вақтнинг ўзида анъанавий NXE ва янги ЭХE тизимларидан фойдаланиш малакасига эга бўлиб, бу ишлаб чиқариш жараёнини мослашувчан қилишга хизмат қилади.
Бироқ, бундай технологик сакраш жуда катта харажатларни талаб қилади. Битта Ҳигҳ-НА ЭУВ қурилмасининг нархи тахминан 400 миллион долларни ташкил этади, бу эса оддий ЭУВ машиналаридан икки баравар қиммат демакдир. Молиявий юкламадан ташқари, ишлаб чиқарувчилар янги фоторезистлар, фотошаблонлар ва ўлчов усулларини нолдан ишлаб чиқишларига тўғри келди. Бу бутун ишлаб чиқариш экотизимини тубдан ўзгартиришни талаб этади.
Стратегик аҳамият ва келажак истиқболлариҲигҳ-НА технологиясининг асосий афзаллиги шундаки, мураккаб тузилмаларни камроқ босқичда шакллантириш мумкин. Бу пластиналарни тайёрлаш вақтини қисқартиради, материаллар сарфини камайтиради ва қатламларни бирлаштиришдаги хатоликлар эҳтимолини пасайтиради. Натижада, узоқ муддатли истиқболда маҳсулот таннархи арзонлашиши ва нуқсонли чиплар сони камайиши кутилмоқда.
Intel учун ушбу технологияни жорий этиш стратегик аҳамиятга эга. Компания Panther Lake процессорлари орқали орттирилган тажрибани ўзининг Intel Фоундрй контракт бўлинмасини ривожлантиришда қўлламоқчи. Бу орқали Intel жаҳон бозорида TSMC ва Samsung каби гигантлар билан рақобатда устунликка эришишни кўзламоқда. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки янги технология асосида яратилган процессорлар яқин йилларда ноутбук ва компьютерларнинг унумдорлигини янги босқичга олиб чиқади.
…