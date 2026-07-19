Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширди

·0·Техно
Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширди

Яримўтказгичлар саноатининг етакчи вакили Intel корпорацияси тижорий процессорларни оммавий ишлаб чиқаришда илк бор ўта юқори сонли апертурали экстремал ультрабинафша литографияси (Ҳигҳ-НА ЭУВ) технологиясидан фойдаланишни бошлади. Ушбу қадам нафақат компания тарихи, балки бутун глобал технология бозори учун янги даврни бошлаб беради. Ҳозирда мазкур технология Intel Core Ultra Сериес 3 туркумига кирувчи Panther Lake процессорларининг айрим қатламларини тайёрлашда қўлланилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шу вақтга қадар Ҳигҳ-НА ЭУВ тизимлари фақат лаборатория тадқиқотлари ва синов намуналарини яратишда ишлатиб келинган эди. Reuters нашри ва ixbt.com маълумотларига кўра, янги технология асосида Нидерландиянинг ASML компанияси томонидан ишлаб чиқарилган ЭХE серияли литография қурилмалари ётади. Ушбу қурилмаларнинг сонли апертураси 0,55 ни ташкил этади, бу эса амалдаги 0,33 кўрсаткичли NXE тизимларидан сезиларли даражада юқоридир.

Технологик устунлик ва ишлаб чиқариш мураккаблиги

Янги авлод оптик тизими микросхемаларда янада майда элементларни шакллантириш имконини беради. ASML таҳлилларига кўра, тасвирлаш рухсати 13 нанометрдан 8 нанометргача яхшиланган. Бу маркетинг атамаси эмас, балки бевосита оптик тизимнинг физик имкониятидир. Ҳозирча процессорлар тўлиқ Ҳигҳ-НА орқали ишлаб чиқарилмаяпти, балки Panther Lake чипларининг энг мураккаб қатламларигина ушбу усулда тайёрланмоқда. Intel бир вақтнинг ўзида анъанавий NXE ва янги ЭХE тизимларидан фойдаланиш малакасига эга бўлиб, бу ишлаб чиқариш жараёнини мослашувчан қилишга хизмат қилади.

Бироқ, бундай технологик сакраш жуда катта харажатларни талаб қилади. Битта Ҳигҳ-НА ЭУВ қурилмасининг нархи тахминан 400 миллион долларни ташкил этади, бу эса оддий ЭУВ машиналаридан икки баравар қиммат демакдир. Молиявий юкламадан ташқари, ишлаб чиқарувчилар янги фоторезистлар, фотошаблонлар ва ўлчов усулларини нолдан ишлаб чиқишларига тўғри келди. Бу бутун ишлаб чиқариш экотизимини тубдан ўзгартиришни талаб этади.

Стратегик аҳамият ва келажак истиқболлари

Ҳигҳ-НА технологиясининг асосий афзаллиги шундаки, мураккаб тузилмаларни камроқ босқичда шакллантириш мумкин. Бу пластиналарни тайёрлаш вақтини қисқартиради, материаллар сарфини камайтиради ва қатламларни бирлаштиришдаги хатоликлар эҳтимолини пасайтиради. Натижада, узоқ муддатли истиқболда маҳсулот таннархи арзонлашиши ва нуқсонли чиплар сони камайиши кутилмоқда.

Intel учун ушбу технологияни жорий этиш стратегик аҳамиятга эга. Компания Panther Lake процессорлари орқали орттирилган тажрибани ўзининг Intel Фоундрй контракт бўлинмасини ривожлантиришда қўлламоқчи. Бу орқали Intel жаҳон бозорида TSMC ва Samsung каби гигантлар билан рақобатда устунликка эришишни кўзламоқда. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки янги технология асосида яратилган процессорлар яқин йилларда ноутбук ва компьютерларнинг унумдорлигини янги босқичга олиб чиқади.

IntelПроцессорТехнологияASMLМикрочип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20TSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиTSMC рекорд даражадаги даромадга қарамай акциялари тушиб кетишига дуч келдиБугун, 18:59Samsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиSamsung компанияси сунъий интеллектга эга янги Фреэстйле+ проекторини тақдим этдиБугун, 18:29Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиNetflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиБугун, 17:56Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда