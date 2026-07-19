Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирди

·0·Спорт
Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирди

Англия терма жамоаси ва Арсенал клуби юлдузи Букайо Сака Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳамда ярим финалда захирада қолдирилгани борасида илк бор фикр билдирди. Францияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда хет-трик қайд этган футболчи, ўзининг спорт формаси жойида эканини ва кўпроқ ўйин амалиётига лойиқ бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси Франция устидан 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, 1966-йилдан буён ўзининг энг яхши натижасини қайд этган бўлса-да, асосий эътибор Букайо Сакага қаратилди. Учрашув қаҳрамонига айланган вингер ўзининг маҳоратини намойиш этиб, Томас Тухелнинг Аргентина билан ўйиндаги тактик танловини сўроқ остида қолдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи ўйин тугаганидан сўнг берган интервюсида ўз норозилигини яшириб ўтирмади.

Тухелнинг кутилмаган танлови ва ички зиддиятлар

Ярим финалда Аргентинага қарши кечган мағлубиятли ўйинда Тухел Сакани захирада қолдириб, унинг ўрнига Морган Роджерсни асосий таркибда майдонга туширган эди. Бу қарор мухлислар ва экспертлар ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Сака ўзининг жисмоний ҳолати ҳақида гапирар экан: "Албатта, мен кўпроқ ўйнашни хоҳлардим. Лекин ҳозир бу ҳақда гапирадиган вақт эмас. Мен ўз сўзимни майдонда айтишга ҳаракат қиламан", — дея қисқа жавоб қайтарди.

Томас Тухел эса ўз қарорини мантиқий асослашга уриниб, бу шунчаки ички сезги бўлганини маълум қилди. Германиялик мутахассиснинг сўзларига кўра, у ярим финалда Морган Роджерс қандайдир махсус иш қила олишига ишонган. Тухел Сакани доимо асосий ўйинчи деб ҳисоблаганини, бироқ ўша вазиятда жамоанинг ўйин ритми ва футболчиларнинг чарчоқ даражаси шундай қарор қабул қилишга мажбур қилганини тушунтирди.

Статистика ва жароҳатлар ҳақидаги миш-мишлар

Мавсум давомида Арсенал сафида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида оғир графикда ўйнаган Сака жароҳат олгани ҳақида гап-сўзлар тарқалган эди. Гуруҳ босқичидаги айрим ўйинларни ўтказиб юборгани ҳам айнан шу билан боғланган. Бироқ, статистика шуни кўрсатмоқдаки, ҳатто 100 фоиз тайёр бўлмаган ҳолатда ҳам Букайо Сака жамоанинг энг самарали ҳужумкор вакили бўлиб қолган.

Чорак финалга қадар у атиги 192 дақиқа ичида учта голли узатмани амалга оширишга улгурган эди. Францияга қарши ўйиндаги хет-трик эса унинг нафақат креативликда, балки якунловчи зарбаларда ҳам тенгсиз эканини исботлади. Тухел ҳатто ўйин давомида Сака хет-трик қайд этганини сезмай қолганини тан олиб, унинг маҳоратига шубҳа қилмаслигини яна бир бор урғулади.

Ушбу ҳолат Англия терма жамоаси ичидаги рақобат ва мураббийнинг ёш иқтидорларга бўлган ишончи қанчалик юқори эканини кўрсатади. Шунга қарамай, Сакадек тажрибали ва халқаро майдонда ўзини кўрсатган футболчининг энг муҳим паллада четда қолиши келгусида Тухел учун жиддий танқидлар манбаи бўлиб қолиши мумкин.

Букайо СакаТомас ТухелАнглияАрсеналФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликЖаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликБугун, 12:16Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Бугун, 12:16Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Бугун, 12:12Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:06Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиЖуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиБугун, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди