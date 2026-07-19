Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирди
Англия терма жамоаси ва Арсенал клуби юлдузи Букайо Сака Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳамда ярим финалда захирада қолдирилгани борасида илк бор фикр билдирди. Францияга қарши кечган учинчи ўрин учун баҳсда хет-трик қайд этган футболчи, ўзининг спорт формаси жойида эканини ва кўпроқ ўйин амалиётига лойиқ бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси Франция устидан 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, 1966-йилдан буён ўзининг энг яхши натижасини қайд этган бўлса-да, асосий эътибор Букайо Сакага қаратилди. Учрашув қаҳрамонига айланган вингер ўзининг маҳоратини намойиш этиб, Томас Тухелнинг Аргентина билан ўйиндаги тактик танловини сўроқ остида қолдирди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи ўйин тугаганидан сўнг берган интервюсида ўз норозилигини яшириб ўтирмади.
Тухелнинг кутилмаган танлови ва ички зиддиятларЯрим финалда Аргентинага қарши кечган мағлубиятли ўйинда Тухел Сакани захирада қолдириб, унинг ўрнига Морган Роджерсни асосий таркибда майдонга туширган эди. Бу қарор мухлислар ва экспертлар ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Сака ўзининг жисмоний ҳолати ҳақида гапирар экан: "Албатта, мен кўпроқ ўйнашни хоҳлардим. Лекин ҳозир бу ҳақда гапирадиган вақт эмас. Мен ўз сўзимни майдонда айтишга ҳаракат қиламан", — дея қисқа жавоб қайтарди.
Томас Тухел эса ўз қарорини мантиқий асослашга уриниб, бу шунчаки ички сезги бўлганини маълум қилди. Германиялик мутахассиснинг сўзларига кўра, у ярим финалда Морган Роджерс қандайдир махсус иш қила олишига ишонган. Тухел Сакани доимо асосий ўйинчи деб ҳисоблаганини, бироқ ўша вазиятда жамоанинг ўйин ритми ва футболчиларнинг чарчоқ даражаси шундай қарор қабул қилишга мажбур қилганини тушунтирди.
Статистика ва жароҳатлар ҳақидаги миш-мишларМавсум давомида Арсенал сафида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигасида оғир графикда ўйнаган Сака жароҳат олгани ҳақида гап-сўзлар тарқалган эди. Гуруҳ босқичидаги айрим ўйинларни ўтказиб юборгани ҳам айнан шу билан боғланган. Бироқ, статистика шуни кўрсатмоқдаки, ҳатто 100 фоиз тайёр бўлмаган ҳолатда ҳам Букайо Сака жамоанинг энг самарали ҳужумкор вакили бўлиб қолган.
Чорак финалга қадар у атиги 192 дақиқа ичида учта голли узатмани амалга оширишга улгурган эди. Францияга қарши ўйиндаги хет-трик эса унинг нафақат креативликда, балки якунловчи зарбаларда ҳам тенгсиз эканини исботлади. Тухел ҳатто ўйин давомида Сака хет-трик қайд этганини сезмай қолганини тан олиб, унинг маҳоратига шубҳа қилмаслигини яна бир бор урғулади.
Ушбу ҳолат Англия терма жамоаси ичидаги рақобат ва мураббийнинг ёш иқтидорларга бўлган ишончи қанчалик юқори эканини кўрсатади. Шунга қарамай, Сакадек тажрибали ва халқаро майдонда ўзини кўрсатган футболчининг энг муҳим паллада четда қолиши келгусида Тухел учун жиддий танқидлар манбаи бўлиб қолиши мумкин.
…