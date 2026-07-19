Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»

·9·Спорт
Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»

Англия миллий жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн ЖЧ–2026 якунларидан сўнг бош мураббий Томас Тухельнинг ишига баҳо берди. Сардор мутахассиснинг илк йирик турнири осон кечмагани, аммо у қисқа вақт ичида муҳим тажриба тўплаганини таъкидлади.

Англия чемпионликка эриша олмади, бироқ Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақани бронза медали билан якунлади.

«Бу унинг илк йирик турнири эди»

Кейннинг фикрича, клуб футболида катта тажрибага эга Тухель учун миллий жамоа билан жаҳон чемпионатида иштирок этиш бутунлай бошқача синов бўлган.

«Бу унинг илк йирик турнири. Менимча, у жамоа ва бутун мусобақа жараёни ҳақида жуда кўп нарса ўрганди», — деди Кейн.

Ҳужумчи мураббий турнир давомида нафақат тактика, балки футболчиларнинг тикланиши, сафарлар ва доимий босим билан боғлиқ жиҳатларни ҳам чуқурроқ англаганини қайд этди.

Тухель учун янги тажриба

Жаҳон чемпионати каби йирик мусобақаларда ўйинлар орасидаги қисқа вақт, турли шаҳарларга сафар қилиш ва натижа учун кучли босим мураббийлардан алоҳида ёндашувни талаб қилади.

Кейн Тухель ушбу жараёнда қуйидаги йўналишларда тажриба орттирганини таъкидлади:

  • жамоани қисқа вақтда тиклаш;

  • турнир давомида таркибни бошқариш;

  • узоқ сафарларга мослашиш;

  • мағлубиятдан кейин футболчиларни руҳлантириш;

  • мухлислар ва оммавий ахборот воситалари босимини енгиш.

Англия финалга бир қадам қолганда тўхтади

Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026 яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик учун курашдан чиқиб кетган эди.

Шундан кейин жамоа учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушди. Ўнта гол урилган драматик учрашувда инглизлар 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, бронза медалини қўлга киритди.

Бу натижа Англия учун 1966 йилги жаҳон чемпионлигидан кейинги энг яхши мундиал кўрсаткичларидан бири бўлди.

Кейн келажакка ишонч билан қарамоқда

Кейннинг сўзларидан футболчилар Тухель билан ишлашни давом эттириш ва кейинги йирик турнирларда янада юқори натижага эришишга ишонаётганини англаш мумкин.

ЖЧ–2026 Томас Тухель учун илк катта миллий жамоалар турнири бўлди. Англия кубоксиз қолган бўлса-да, бронза медали ва тўпланган тажриба келажакдаги чемпионликка интилиш учун муҳим пойдевор бўлиши мумкин.

Энди асосий савол — Тухель ушбу сабоқлардан кейин Англияни навбатдаги йирик турнирда финалга олиб чиқа оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБукайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБугун, 12:16Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликЖаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликБугун, 12:16Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Бугун, 12:16Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Бугун, 12:12Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди