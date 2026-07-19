Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»
Англия миллий жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн ЖЧ–2026 якунларидан сўнг бош мураббий Томас Тухельнинг ишига баҳо берди. Сардор мутахассиснинг илк йирик турнири осон кечмагани, аммо у қисқа вақт ичида муҳим тажриба тўплаганини таъкидлади.
Англия чемпионликка эриша олмади, бироқ Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақани бронза медали билан якунлади.
«Бу унинг илк йирик турнири эди»
Кейннинг фикрича, клуб футболида катта тажрибага эга Тухель учун миллий жамоа билан жаҳон чемпионатида иштирок этиш бутунлай бошқача синов бўлган.
«Бу унинг илк йирик турнири. Менимча, у жамоа ва бутун мусобақа жараёни ҳақида жуда кўп нарса ўрганди», — деди Кейн.
Ҳужумчи мураббий турнир давомида нафақат тактика, балки футболчиларнинг тикланиши, сафарлар ва доимий босим билан боғлиқ жиҳатларни ҳам чуқурроқ англаганини қайд этди.
Тухель учун янги тажриба
Жаҳон чемпионати каби йирик мусобақаларда ўйинлар орасидаги қисқа вақт, турли шаҳарларга сафар қилиш ва натижа учун кучли босим мураббийлардан алоҳида ёндашувни талаб қилади.
Кейн Тухель ушбу жараёнда қуйидаги йўналишларда тажриба орттирганини таъкидлади:
жамоани қисқа вақтда тиклаш;
турнир давомида таркибни бошқариш;
узоқ сафарларга мослашиш;
мағлубиятдан кейин футболчиларни руҳлантириш;
мухлислар ва оммавий ахборот воситалари босимини енгиш.
Англия финалга бир қадам қолганда тўхтади
Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026 яримфиналида Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик учун курашдан чиқиб кетган эди.
Шундан кейин жамоа учинчи ўрин учун Францияга қарши майдонга тушди. Ўнта гол урилган драматик учрашувда инглизлар 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, бронза медалини қўлга киритди.
Бу натижа Англия учун 1966 йилги жаҳон чемпионлигидан кейинги энг яхши мундиал кўрсаткичларидан бири бўлди.
Кейн келажакка ишонч билан қарамоқда
Кейннинг сўзларидан футболчилар Тухель билан ишлашни давом эттириш ва кейинги йирик турнирларда янада юқори натижага эришишга ишонаётганини англаш мумкин.
ЖЧ–2026 Томас Тухель учун илк катта миллий жамоалар турнири бўлди. Англия кубоксиз қолган бўлса-да, бронза медали ва тўпланган тажриба келажакдаги чемпионликка интилиш учун муҳим пойдевор бўлиши мумкин.
Энди асосий савол — Тухель ушбу сабоқлардан кейин Англияни навбатдаги йирик турнирда финалга олиб чиқа оладими?
…