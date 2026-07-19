Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...
АҚШнинг Милуоки шаҳрида ўтказилган RAF 11 турнирида UFC’нинг таниқли собиқ жангчилари эркин кураш қоидалари асосида куч синашди. Асосий баҳсда Колби Ковингтон Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйган бўлса, Бен Аскрен оғир касаллик ва ўпка трансплантациясидан кейин спортга ҳайратланарли тарзда қайтди.
Аскрен ғалабага жуда яқин келди. Аммо ҳал қилувчи паллада Белал Муҳаммад вазиятни бутунлай ўзгартирди.
Ковингтон Царукянни 5:3 ҳисобида мағлуб этди
Оқшомнинг асосий жангида UFC енгил вазнидаги етакчи даъвогарлардан бири Арман Царукян собиқ вақтинчалик чемпион Колби Ковингтонга қарши гиламга чиқди.
Кескин кечган беллашув якунида Ковингтон 5:3 ҳисобида ғалаба қозониб, RAF Crossover чемпионлик камарини қўлга киритди. Царукян эса RAF лигасида илк бор мағлубиятга учради. Бунга қадар у ташкилотдаги барча олтита баҳсини ғалаба билан якунлаганди.
Ковингтоннинг тажрибаси ва эҳтиёткор тактикаси ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Царукян рақибига босим ўтказган бўлса-да, керакли очколарни тўплай олмади.
Аскреннинг қайтиши натижадан ҳам муҳимроқ эди
Оқшомнинг иккинчи асосий беллашувида Бен Аскрен собиқ UFC яримўрта вазн чемпиони Белал Муҳаммад билан тўқнашди.
Аскрен 2025 йилда оғир пневмония сабаб ҳаёт учун хавфли аҳволга тушиб, икки ўпкани кўчириб ўтказиш операциясини бошдан кечирган. Унинг оиласи маълумотига кўра, даволаниш жараёнида спортчининг юраги тўрт марта қисқа муддатга тўхтаган.
Шундай оғир синовдан бир йил ўтиб, 42 ёшли спортчининг яна гиламга чиққани мухлислар учун кечанинг энг таъсирли воқеасига айланди.
Аскрен устунликни сақлаб қололмади
Беллашувнинг дастлабки икки қисмида Аскрен тажрибасидан фойдаланиб, 3:0 ҳисобида олдинда борди. У рақибининг ҳужумларини назорат қилиб, сенсацион ғалабага яқинлашаётгандек кўринди.
Бироқ учинчи даврда Белал Муҳаммад суръатни оширди. У кетма-кет самарали ҳаракатларни амалга ошириб, ҳисобни ўз фойдасига ўзгартирди ва 6:3 натижаси билан ғалаба қозонди.
Баҳсдан кейин Муҳаммад рақибига ҳурмат кўрсатиб, томошабинларни Аскренни олқишлашга чақирди.
Аскрен гиламда рамзий ишора қолдирди
Жанг якунлангач, Бен Аскрен кураш пойабзалларини гилам устида қолдирди. Кураш анъанасида бу ҳаракат спортчининг фаолиятини якунлаётганини англатади.
Шу тариқа, Аскреннинг қайтиши бир марталик хайрлашув беллашувига айланди. У натижада мағлуб бўлган бўлса-да, ҳаёти учун курашганидан кейин яна мусобақада иштирок этишнинг ўзи спорт оламида катта воқеа сифатида қабул қилинди.
RAF 11нинг асосий натижалари
Колби Ковингтон — Арман Царукян 5:3
Ковингтон очколар ҳисобига кўра ғалаба қозонди ва RAF Crossover камарини қўлга киритди.
Белал Муҳаммад — Бен Аскрен 6:3
Муҳаммад сўнгги даврда қайтишни амалга ошириб, очколар бўйича устун келди.
RAF 11да чемпионлик камари Ковингтонга, ғалаба Белал Муҳаммадга насиб этди. Аммо кечанинг энг катта қаҳрамони, эҳтимол, оғир операциядан кейин яна гиламга чиқишга журъат топган Бен Аскрен бўлди.
…