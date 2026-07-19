Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...

·0·Спорт
Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...

АҚШнинг Милуоки шаҳрида ўтказилган RAF 11 турнирида UFC’нинг таниқли собиқ жангчилари эркин кураш қоидалари асосида куч синашди. Асосий баҳсда Колби Ковингтон Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйган бўлса, Бен Аскрен оғир касаллик ва ўпка трансплантациясидан кейин спортга ҳайратланарли тарзда қайтди.

Аскрен ғалабага жуда яқин келди. Аммо ҳал қилувчи паллада Белал Муҳаммад вазиятни бутунлай ўзгартирди.

Ковингтон Царукянни 5:3 ҳисобида мағлуб этди

Оқшомнинг асосий жангида UFC енгил вазнидаги етакчи даъвогарлардан бири Арман Царукян собиқ вақтинчалик чемпион Колби Ковингтонга қарши гиламга чиқди.

Кескин кечган беллашув якунида Ковингтон 5:3 ҳисобида ғалаба қозониб, RAF Crossover чемпионлик камарини қўлга киритди. Царукян эса RAF лигасида илк бор мағлубиятга учради. Бунга қадар у ташкилотдаги барча олтита баҳсини ғалаба билан якунлаганди.

Ковингтоннинг тажрибаси ва эҳтиёткор тактикаси ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Царукян рақибига босим ўтказган бўлса-да, керакли очколарни тўплай олмади.

Аскреннинг қайтиши натижадан ҳам муҳимроқ эди

Оқшомнинг иккинчи асосий беллашувида Бен Аскрен собиқ UFC яримўрта вазн чемпиони Белал Муҳаммад билан тўқнашди.

Аскрен 2025 йилда оғир пневмония сабаб ҳаёт учун хавфли аҳволга тушиб, икки ўпкани кўчириб ўтказиш операциясини бошдан кечирган. Унинг оиласи маълумотига кўра, даволаниш жараёнида спортчининг юраги тўрт марта қисқа муддатга тўхтаган.

Шундай оғир синовдан бир йил ўтиб, 42 ёшли спортчининг яна гиламга чиққани мухлислар учун кечанинг энг таъсирли воқеасига айланди.

Аскрен устунликни сақлаб қололмади

Беллашувнинг дастлабки икки қисмида Аскрен тажрибасидан фойдаланиб, 3:0 ҳисобида олдинда борди. У рақибининг ҳужумларини назорат қилиб, сенсацион ғалабага яқинлашаётгандек кўринди.

Бироқ учинчи даврда Белал Муҳаммад суръатни оширди. У кетма-кет самарали ҳаракатларни амалга ошириб, ҳисобни ўз фойдасига ўзгартирди ва 6:3 натижаси билан ғалаба қозонди.

Баҳсдан кейин Муҳаммад рақибига ҳурмат кўрсатиб, томошабинларни Аскренни олқишлашга чақирди.

Аскрен гиламда рамзий ишора қолдирди

Жанг якунлангач, Бен Аскрен кураш пойабзалларини гилам устида қолдирди. Кураш анъанасида бу ҳаракат спортчининг фаолиятини якунлаётганини англатади.

Шу тариқа, Аскреннинг қайтиши бир марталик хайрлашув беллашувига айланди. У натижада мағлуб бўлган бўлса-да, ҳаёти учун курашганидан кейин яна мусобақада иштирок этишнинг ўзи спорт оламида катта воқеа сифатида қабул қилинди.

RAF 11нинг асосий натижалари

Колби Ковингтон — Арман Царукян 5:3

Ковингтон очколар ҳисобига кўра ғалаба қозонди ва RAF Crossover камарини қўлга киритди.

Белал Муҳаммад — Бен Аскрен 6:3

Муҳаммад сўнгги даврда қайтишни амалга ошириб, очколар бўйича устун келди.

RAF 11да чемпионлик камари Ковингтонга, ғалаба Белал Муҳаммадга насиб этди. Аммо кечанинг энг катта қаҳрамони, эҳтимол, оғир операциядан кейин яна гиламга чиқишга журъат топган Бен Аскрен бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиТухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиБугун, 12:41Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 12:37Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Бугун, 12:22Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБукайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБугун, 12:16Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликЖаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди