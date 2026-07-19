Дана Уайт Жон Жонсга эшикни очиқ қолдирди, аммо бир шарт бор
Жон Жонснинг UFC октагонига қайтиши яна муҳокамалар марказига чиқди. Ташкилот раҳбари Дана Уайт афсонавий жангчи билан муносабатлари ёмон эмаслигини айтди, аммо ижтимоий тармоқлардаги баёнотлар ҳали реал жангни англатмаслигини таъкидлади.
Уайтнинг сўзларидан UFC Жонснинг қайтишига қарши эмаслигини англаш мумкин. Бироқ бунинг учун собиқ чемпион гапдан амалий музокараларга ўтиши керак бўлади.
«Ўртамизда ҳеч қачон душманлик бўлмаган»
Дана Уайт у ва Жон Жонс ўртасида шахсий адоват мавжудлиги ҳақидаги гапларни рад этди. У муносабатлар баъзан мураккаб тус олганини тан олса-да, Жонсни барча даврларнинг энг буюк жангчиси деб атади.
«Мен билан Жон ўртасида ҳеч қачон душманлик бўлмаган. Шунчаки муносабатларимиз бироз ғалати шаклланган», — деди Уайт.
Жонс ва UFC раҳбарияти ўртасида аввал ҳам жанг шартлари, гонорар ҳамда рақиб танлаш масалаларида келишмовчиликлар юзага келган. Шунга қарамай, ҳар икки томон ҳам муносабатлар бутунлай узилмаганини билдирмоқда.
Уайт Жонсдан аниқ қадам кутмоқда
UFC раҳбарининг таъкидлашича, қайтиш ҳақида гапириш билан жанг шартномасини имзолаш ўртасида катта фарқ бор.
«Бу кўпроқ унинг ўзига боғлиқ. У бу ҳақда кўп гапиришни яхши кўради. Аммо жангни келишиш ва шартнома имзолаш — бутунлай бошқа масала», — деди Уайт.
Бу баёнотдан келиб чиқиб, UFC Жонс учун ҳозирча расмий жанг белгиламаган. Музокаралар бошланиши учун спортчининг ўзи қайтишга тўлиқ тайёрлигини билдириши ва аниқ шартларга рози бўлиши талаб этилади.
Жонс ҳам қайтиш эшигини ёпгани йўқ
Жон Жонс яқинда UFC’нинг допинг назорати тизимида ҳали ҳам рўйхатдан ўтганини маълум қилди. У муносиб таклиф келса, октагонга қайтиш имкониятини кўриб чиқишини, ҳозирча эса оиласи ва ёш спортчиларга ёрдам беришга эътибор қаратаётганини айтган.
Шунингдек, Жонс UFC унга шартнома бўйича жанглар таклиф қилиши кераклигини, аммо сўнгги вақтларда ташкилотдан аниқ таклиф олмаганини билдирди.
Қайтиш учун нималар ҳал қилиниши керак?
Жонснинг навбатдаги жанги ўтказилиши учун бир нечта масала бўйича келишувга эришиш талаб этилади: рақиб, вазн тоифаси, гонорар ва жанг санаси.
Ҳозирча UFC ҳам, Жонс ҳам аниқ рақиб ёки сана ҳақида расмий эълон бергани йўқ. Шу сабабли собиқ чемпионнинг қайтиши реал имконият бўлиб турибди, аммо ҳали тасдиқланган воқеа эмас.
Дана Уайт эшикни бутунлай ёпмади. Энди асосий қарор Жон Жонсга боғлиқ: у қайтиш ҳақида гапиришда давом этадими ёки шартнома имзолаб, яна октагонга қадам қўядими?
…