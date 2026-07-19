Дана Уайт Жон Жонсга эшикни очиқ қолдирди, аммо бир шарт бор

·0·Спорт
Дана Уайт Жон Жонсга эшикни очиқ қолдирди, аммо бир шарт бор

Жон Жонснинг UFC октагонига қайтиши яна муҳокамалар марказига чиқди. Ташкилот раҳбари Дана Уайт афсонавий жангчи билан муносабатлари ёмон эмаслигини айтди, аммо ижтимоий тармоқлардаги баёнотлар ҳали реал жангни англатмаслигини таъкидлади.

Уайтнинг сўзларидан UFC Жонснинг қайтишига қарши эмаслигини англаш мумкин. Бироқ бунинг учун собиқ чемпион гапдан амалий музокараларга ўтиши керак бўлади.

«Ўртамизда ҳеч қачон душманлик бўлмаган»

Дана Уайт у ва Жон Жонс ўртасида шахсий адоват мавжудлиги ҳақидаги гапларни рад этди. У муносабатлар баъзан мураккаб тус олганини тан олса-да, Жонсни барча даврларнинг энг буюк жангчиси деб атади.

«Мен билан Жон ўртасида ҳеч қачон душманлик бўлмаган. Шунчаки муносабатларимиз бироз ғалати шаклланган», — деди Уайт.

Жонс ва UFC раҳбарияти ўртасида аввал ҳам жанг шартлари, гонорар ҳамда рақиб танлаш масалаларида келишмовчиликлар юзага келган. Шунга қарамай, ҳар икки томон ҳам муносабатлар бутунлай узилмаганини билдирмоқда.

Уайт Жонсдан аниқ қадам кутмоқда

UFC раҳбарининг таъкидлашича, қайтиш ҳақида гапириш билан жанг шартномасини имзолаш ўртасида катта фарқ бор.

«Бу кўпроқ унинг ўзига боғлиқ. У бу ҳақда кўп гапиришни яхши кўради. Аммо жангни келишиш ва шартнома имзолаш — бутунлай бошқа масала», — деди Уайт.

Бу баёнотдан келиб чиқиб, UFC Жонс учун ҳозирча расмий жанг белгиламаган. Музокаралар бошланиши учун спортчининг ўзи қайтишга тўлиқ тайёрлигини билдириши ва аниқ шартларга рози бўлиши талаб этилади.

Жонс ҳам қайтиш эшигини ёпгани йўқ

Жон Жонс яқинда UFC’нинг допинг назорати тизимида ҳали ҳам рўйхатдан ўтганини маълум қилди. У муносиб таклиф келса, октагонга қайтиш имкониятини кўриб чиқишини, ҳозирча эса оиласи ва ёш спортчиларга ёрдам беришга эътибор қаратаётганини айтган.

Шунингдек, Жонс UFC унга шартнома бўйича жанглар таклиф қилиши кераклигини, аммо сўнгги вақтларда ташкилотдан аниқ таклиф олмаганини билдирди.

Қайтиш учун нималар ҳал қилиниши керак?

Жонснинг навбатдаги жанги ўтказилиши учун бир нечта масала бўйича келишувга эришиш талаб этилади: рақиб, вазн тоифаси, гонорар ва жанг санаси.

Ҳозирча UFC ҳам, Жонс ҳам аниқ рақиб ёки сана ҳақида расмий эълон бергани йўқ. Шу сабабли собиқ чемпионнинг қайтиши реал имконият бўлиб турибди, аммо ҳали тасдиқланган воқеа эмас.

Дана Уайт эшикни бутунлай ёпмади. Энди асосий қарор Жон Жонсга боғлиқ: у қайтиш ҳақида гапиришда давом этадими ёки шартнома имзолаб, яна октагонга қадам қўядими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...Арман Царукяннинг ғалабали сериясига нуқта қўйилди: RAF 11да драма...Бугун, 12:46Тухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиТухель Франциядан кейин огоҳлантирди: фарқ ҳали йўқолмадиБугун, 12:41Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 12:37Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Бугун, 12:22Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБукайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди