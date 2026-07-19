Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?
Оиладаги ҳаловат фақат меҳр билан эмас, масъулият, ишонч ва кундалик ҳаракатлар билан ҳам сақланади. Эркак эр ва ота сифатидаги вазифаларидан узоқлашгани сари, уйдаги муносабатлар секин-аста ўзгариб, ўзи ҳам ҳаётдан қониқмай қолиши мумкин.
Бироқ бундай вазиятда аёл ёки фарзандларнинг «итоатсизлиги»ни ягона муаммо сифатида кўриш ечим бермайди. Кўпинча оила аъзоларининг муносабати узоқ вақт давомида тўпланган эътиборсизлик, бажарилмаган ваъдалар ва йўқолган ишончга жавоб бўлади.
Масъулият фақат пул топишдан иборат эмас
Эркакнинг оиладаги вазифаси моддий таъминот билан чекланмайди. У яқинларининг ҳаётида фаол иштирок этиши, қарорлар учун жавобгарлик олиши ва оғир пайтларда оиласига таянч бўлиши муҳим.
Оталик ва эрлик масъулияти қуйидаги оддий ишлар орқали ҳам намоён бўлади:
фарзанд билан суҳбатлашиш ва уни тинглаш;
турмуш ўртоғининг меҳнатини қадрлаш;
уйдаги муаммолардан қочмаслик;
ваъда қилинган ишни бажариш;
ғазаб ўрнига хотиржам мулоқотни танлаш.
Бу вазифалар мунтазам бажарилмаса, эркак жисмонан уйда бўлса ҳам, оила аъзолари уни руҳан узоқ деб ҳис қилиши мумкин.
Ишонч йўқолса, муносабат ҳам ўзгаради
Фарзанд отасининг сўзидан кўра унинг амалларига кўпроқ қарайди. Доимий эътиборсизлик, қаттиққўллик ёки бажарилмаган ваъдалар боланинг отасига бўлган ишончини камайтиради.
Турмуш ўртоқлар ўртасида ҳам худди шундай жараён кечади. Аёл ўзини эшитилмаган, ҳимоясиз ёки барча юкни ёлғиз кўтараётгандек ҳис қилса, муносабати совиши мумкин.
Бундай ҳолатни фақат «итоатсизлик» деб аташ осон. Аммо унинг ортида кўпинча оғриқ, чарчоқ ва йиллар давомида тўпланган норозилик туради.
Нега эркакнинг ўзи ҳам ҳузурини йўқотади?
Масъулиятдан қочиш дастлаб енгилликдек кўриниши мумкин. Аммо вақт ўтиши билан инсон ўзининг оиладаги ўрни ва қадрини йўқота бошлайди.
Уйда самимий суҳбат камаяди, фарзандлар ўз муаммоларини бошқа одамларга айтади, эр-хотин ўртасидаги яқинлик эса оддий расмиятга айланади. Шунда эркакда «мен учун ҳеч кимнинг қадри йўқ» деган ҳис пайдо бўлиши мумкин.
Аслида эса бу ҳолат кўпинча узоқ вақт давомида оиладан руҳан узоқлашишнинг натижасидир.
Қаттиққўллик обрў олиб келмайди
Оилада ҳурматни қўрқитиш, бақириш ёки буйруқ бериш билан сақлаб бўлмайди. Қўрқув вақтинча сукут яратади, аммо ишончни емириб боради.
Ҳақиқий обрў эркакнинг сўзи ва амали бир-бирига мос келганда пайдо бўлади. Фарзанд отаси адолатли эканини, аёл эса турмуш ўртоғига суяна олишини ҳис қилса, ҳурматни мажбуран талаб қилишга эҳтиёж қолмайди.
Вазиятни ўзгартириш мумкинми?
Оиладаги совуқлик бир кунда пайдо бўлмаганидек, бир кунда йўқолмайди. Лекин эркак ўз хатоларини тан олиб, амалий қадам ташласа, ишончни қайта тиклаш мумкин.
Бу узр сўрашдан, оила аъзоларини айбламасдан тинглашдан ва кичик ваъдаларни ҳам бажаришдан бошланади. Муаммо чуқурлашган бўлса, оилавий психолог ёки ишончли мутахассис ёрдами ҳам фойдали бўлиши мумкин.
Оилада барака фақат молиявий фаровонлик эмас. У уйда инсонлар бир-бирини қадрлаши, масъулиятни бўлишиши ва ўзини хавфсиз ҳис қилишида ҳам намоён бўлади. Эркакнинг кучи эса ҳаммани бошқаришида эмас, оиласи учун ишончли таянч бўла олишидадир.
…