Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?

·40·Жамият
Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?

Оиладаги ҳаловат фақат меҳр билан эмас, масъулият, ишонч ва кундалик ҳаракатлар билан ҳам сақланади. Эркак эр ва ота сифатидаги вазифаларидан узоқлашгани сари, уйдаги муносабатлар секин-аста ўзгариб, ўзи ҳам ҳаётдан қониқмай қолиши мумкин.

Бироқ бундай вазиятда аёл ёки фарзандларнинг «итоатсизлиги»ни ягона муаммо сифатида кўриш ечим бермайди. Кўпинча оила аъзоларининг муносабати узоқ вақт давомида тўпланган эътиборсизлик, бажарилмаган ваъдалар ва йўқолган ишончга жавоб бўлади.

Масъулият фақат пул топишдан иборат эмас

Эркакнинг оиладаги вазифаси моддий таъминот билан чекланмайди. У яқинларининг ҳаётида фаол иштирок этиши, қарорлар учун жавобгарлик олиши ва оғир пайтларда оиласига таянч бўлиши муҳим.

Оталик ва эрлик масъулияти қуйидаги оддий ишлар орқали ҳам намоён бўлади:

  • фарзанд билан суҳбатлашиш ва уни тинглаш;

  • турмуш ўртоғининг меҳнатини қадрлаш;

  • уйдаги муаммолардан қочмаслик;

  • ваъда қилинган ишни бажариш;

  • ғазаб ўрнига хотиржам мулоқотни танлаш.

Бу вазифалар мунтазам бажарилмаса, эркак жисмонан уйда бўлса ҳам, оила аъзолари уни руҳан узоқ деб ҳис қилиши мумкин.

Ишонч йўқолса, муносабат ҳам ўзгаради

Фарзанд отасининг сўзидан кўра унинг амалларига кўпроқ қарайди. Доимий эътиборсизлик, қаттиққўллик ёки бажарилмаган ваъдалар боланинг отасига бўлган ишончини камайтиради.

Турмуш ўртоқлар ўртасида ҳам худди шундай жараён кечади. Аёл ўзини эшитилмаган, ҳимоясиз ёки барча юкни ёлғиз кўтараётгандек ҳис қилса, муносабати совиши мумкин.

Бундай ҳолатни фақат «итоатсизлик» деб аташ осон. Аммо унинг ортида кўпинча оғриқ, чарчоқ ва йиллар давомида тўпланган норозилик туради.

Нега эркакнинг ўзи ҳам ҳузурини йўқотади?

Масъулиятдан қочиш дастлаб енгилликдек кўриниши мумкин. Аммо вақт ўтиши билан инсон ўзининг оиладаги ўрни ва қадрини йўқота бошлайди.

Уйда самимий суҳбат камаяди, фарзандлар ўз муаммоларини бошқа одамларга айтади, эр-хотин ўртасидаги яқинлик эса оддий расмиятга айланади. Шунда эркакда «мен учун ҳеч кимнинг қадри йўқ» деган ҳис пайдо бўлиши мумкин.

Аслида эса бу ҳолат кўпинча узоқ вақт давомида оиладан руҳан узоқлашишнинг натижасидир.

Қаттиққўллик обрў олиб келмайди

Оилада ҳурматни қўрқитиш, бақириш ёки буйруқ бериш билан сақлаб бўлмайди. Қўрқув вақтинча сукут яратади, аммо ишончни емириб боради.

Ҳақиқий обрў эркакнинг сўзи ва амали бир-бирига мос келганда пайдо бўлади. Фарзанд отаси адолатли эканини, аёл эса турмуш ўртоғига суяна олишини ҳис қилса, ҳурматни мажбуран талаб қилишга эҳтиёж қолмайди.

Вазиятни ўзгартириш мумкинми?

Оиладаги совуқлик бир кунда пайдо бўлмаганидек, бир кунда йўқолмайди. Лекин эркак ўз хатоларини тан олиб, амалий қадам ташласа, ишончни қайта тиклаш мумкин.

Бу узр сўрашдан, оила аъзоларини айбламасдан тинглашдан ва кичик ваъдаларни ҳам бажаришдан бошланади. Муаммо чуқурлашган бўлса, оилавий психолог ёки ишончли мутахассис ёрдами ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Оилада барака фақат молиявий фаровонлик эмас. У уйда инсонлар бир-бирини қадрлаши, масъулиятни бўлишиши ва ўзини хавфсиз ҳис қилишида ҳам намоён бўлади. Эркакнинг кучи эса ҳаммани бошқаришида эмас, оиласи учун ишончли таянч бўла олишидадир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйига етти кун қолган йигит героин билан ушландиТўйига етти кун қолган йигит героин билан ушландиБугун, 19:09Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Бугун, 15:25Россиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиРоссиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиБугун, 14:45Тошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиТошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиБугун, 13:08Фарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олиндиФарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олиндиКеча, 21:52Бўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиБўлиб тўлаш рекламаси ўзгаради: яширин тўловлар очиқланадиКеча, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди