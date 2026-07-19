Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўлади

·27·Техно
Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўлади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама смартфонлар туркумига нисбатан стратегиясини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Компания 2025-йилда тақдим этилиши кутилаётган Galaxy Z Fold8 сериясида асосий урғуни янги форматдаги моделга қаратмоқда. Бу қадам нафақат маҳсулот номенклатурасини ўзгартиради, балки фойдаланувчиларнинг катта экранли қурилмаларга бўлган талабини қондиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таъминот занжири манбаларидан олинган маълумотларга кўра, Samsung янги Galaxy Z Fold8 Виде модели учун тахминан 2,8 миллион дона дисплей панеллари ишлаб чиқаришни режалаштирган. Бу кўрсаткич сериядаги бошқа моделларга қараганда анча юқори бўлиб, компаниянинг айнан ушбу қурилмани асосий "хит" маҳсулотга айлантириш ниятидан далолат беради.

Моделлар қатори ва ишлаб чиқариш ҳажми

Қизиғи шундаки, аввалроқ стандарт модел сифатида қаралган версия эндиликда Galaxy Z Fold8 Ultra номини олиши кутилмоқда. Бироқ, ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу Ultra версия учун атиги 2 миллион дона дисплей буюртма қилинган. Шунингдек, ихчам форматдаги Galaxy Z Flip8 моделининг ишлаб чиқариш ҳажми янада пастроқ — тахминан 1,5 миллион дона этиб белгиланган.

Дастлабки режаларда Samsung компанияси Fold8 Ultra ва Fold8 Виде моделларини сотувларнинг дастлабки уч ойида деярли тенг миқдорда ишлаб чиқаришни мақсад қилган эди. Аммо сўнгги бозор таҳлиллари ва истеъмолчиларнинг кенгайтирилган экран форматига бўлган қизиқиши стратегиянинг қайта кўриб чиқилишига сабаб бўлди. Эндиликда Виде версияси бозорнинг асосий драйвери бўлиши кутилмоқда.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Янги Galaxy Z Fold8 Виде моделининг тахминий техник кўрсаткичлари ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Қурилма қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши айтилмоқда:

  • 4:3 нисбатдаги 7,6 дюймли асосий ички экран;
  • 16:10 нисбатдаги 5,5 дюймли ташқи ёрдамчи экран;
  • 4800 мА/соат сиғимли аккумулятор ва 45 ваттли тезкор қувватлаш тизими;
  • 10 мегапикселли олд камера ва иккита 50 мегапикселли асосий камералар блоки.
Ушбу ўзгаришлар Samsung компаниясининг буклама смартфонлар сегментидаги доминантлигини сақлаб қолишга қаратилган. Сўнгги йилларда Хитой брендлари томонидан кучайиб бораётган рақобат шароитида, экран форматини оптималлаштириш ва фойдаланувчи тажрибасини яхшилаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ҳозирча Samsung расмий равишда келажакдаги қурилмаларнинг хусусиятлари ёки ишлаб чиқариш ҳажми ҳақида баёнот бергани йўқ. Одатда янги авлод буклама смартфонлари ёз ойларининг ўрталарида бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида намойиш этилади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу қурилмалар анъанавий тарзда жаҳон премераси билан бир вақтда сотувга чиқиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy Z Fold8СмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиЯримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиБугун, 22:54AMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқдаAMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқдаБугун, 21:52Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиАвиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиБугун, 21:27АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиАҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиБугун, 20:51Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиБугун, 20:27Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиҚозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушландиБугун, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда