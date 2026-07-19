Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўлади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги буклама смартфонлар туркумига нисбатан стратегиясини тубдан ўзгартиришга қарор қилди. Компания 2025-йилда тақдим этилиши кутилаётган Galaxy Z Fold8 сериясида асосий урғуни янги форматдаги моделга қаратмоқда. Бу қадам нафақат маҳсулот номенклатурасини ўзгартиради, балки фойдаланувчиларнинг катта экранли қурилмаларга бўлган талабини қондиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таъминот занжири манбаларидан олинган маълумотларга кўра, Samsung янги Galaxy Z Fold8 Виде модели учун тахминан 2,8 миллион дона дисплей панеллари ишлаб чиқаришни режалаштирган. Бу кўрсаткич сериядаги бошқа моделларга қараганда анча юқори бўлиб, компаниянинг айнан ушбу қурилмани асосий "хит" маҳсулотга айлантириш ниятидан далолат беради.
Моделлар қатори ва ишлаб чиқариш ҳажмиҚизиғи шундаки, аввалроқ стандарт модел сифатида қаралган версия эндиликда Galaxy Z Fold8 Ultra номини олиши кутилмоқда. Бироқ, ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу Ultra версия учун атиги 2 миллион дона дисплей буюртма қилинган. Шунингдек, ихчам форматдаги Galaxy Z Flip8 моделининг ишлаб чиқариш ҳажми янада пастроқ — тахминан 1,5 миллион дона этиб белгиланган.
Дастлабки режаларда Samsung компанияси Fold8 Ultra ва Fold8 Виде моделларини сотувларнинг дастлабки уч ойида деярли тенг миқдорда ишлаб чиқаришни мақсад қилган эди. Аммо сўнгги бозор таҳлиллари ва истеъмолчиларнинг кенгайтирилган экран форматига бўлган қизиқиши стратегиянинг қайта кўриб чиқилишига сабаб бўлди. Эндиликда Виде версияси бозорнинг асосий драйвери бўлиши кутилмоқда.
Техник хусусиятлар ва имкониятларЯнги Galaxy Z Fold8 Виде моделининг тахминий техник кўрсаткичлари ҳам технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Қурилма қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши айтилмоқда:
- 4:3 нисбатдаги 7,6 дюймли асосий ички экран;
- 16:10 нисбатдаги 5,5 дюймли ташқи ёрдамчи экран;
- 4800 мА/соат сиғимли аккумулятор ва 45 ваттли тезкор қувватлаш тизими;
- 10 мегапикселли олд камера ва иккита 50 мегапикселли асосий камералар блоки.
Ҳозирча Samsung расмий равишда келажакдаги қурилмаларнинг хусусиятлари ёки ишлаб чиқариш ҳажми ҳақида баёнот бергани йўқ. Одатда янги авлод буклама смартфонлари ёз ойларининг ўрталарида бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирида намойиш этилади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу қурилмалар анъанавий тарзда жаҳон премераси билан бир вақтда сотувга чиқиши кутилмоқда.
…