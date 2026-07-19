Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğи

·0·Спорт
Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğи

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганидан сўнг, ўзининг дам олиш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида улкан харидга қўл урди. Футболчи 17 миллион фунт стерлинг (тахминан 23 миллион доллар) эвазига ҳашаматли суперяхта сотиб олди. Бу харид Неймар учун нафақат бойлик рамзи, балки жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг ўзига хос руҳан тикланиш воситаси бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар ушбу қадами билан дунёнинг энг бой футболчилари қаторида турувчи Давид Бекхам ва Криштиано Роналдо каби юлдузларнинг анъанасини давом эттирмоқда. Маълумки, Криштиано Роналдо 2020-йилда Ювентус билан қўлга киритилган чемпионликни нишонлаш учун 5,5 миллион фунтга яхта харид қилган эди. Неймарнинг янги кемаси эса нарх жиҳатидан ҳамкасблариникидан анча қимматроқ ҳисобланади.

"Энежота": Бразилия қирғоқларидаги янги сарой

Янги яхтага футболчининг бош ҳарфлари (НЖ) шарафига "Энежота" деб ном берилди. Наутика нашри маълумотларига кўра, бу шунчаки оддий кема эмас, балки Бразилияда ишлаб чиқарилган ва тўлиқ қайта таъмирланган юк кемаси асосида яратилган муаззам лойиҳадир. Узунлиги 46 метрдан ортиқ бўлган ушбу кема айни дамда Рио-де-Жанейро штатидаги Ангра доц.Реис портида лангар ташлаган.

Яхтанинг ички имкониятлари ҳар қандай инсонни ҳайратга солади. Умумий фойдаланиш майдони 800 квадрат метрни ташкил этувчи кема Неймар ва унинг меҳмонлари учун кенг шароитларни тақдим этади. Техник жиҳатдан эса у тўртта махсус Катерпиллар двигателлари билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг ҳар бири 1450 от кучига эга. Бу қувват яхтанинг Бразилия қирғоқ бўйлаб тез ва равон ҳаракатланишини таъминлайди.

Терма жамоадан кетиш ва янги ҳаёт

Неймар ушбу қимматбаҳо харидни 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокдан сўнг амалга оширди. Бразилия терма жамоасининг нимчорак финалда Норвегияга кутилмаган мағлубияти ҳужумчи учун халқаро фаолиятидаги сўнгги ўйин бўлди. Ўша баҳсда Неймар ўзининг терма жамоадаги 80-голини урган бўлса-да, жамоасини мағлубиятдан қутқара олмаган эди.

Глобо нашрига берган интервюсида футболчи: "Мен ҳаракат қилдим, боримни бердим", дея кўз ёшлари билан хайрлашганини таъкидлаган эди. Эндиликда "Энежота" яхтаси Неймар учун ОАВ эътиборидан узоқда, тинч ва хотиржам ҳаёт кечириш учун шахсий бошпана вазифасини ўтайди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли, боиси Неймар Осиё қитъасида тўп сураётган энг машҳур юлдузлардан бири ҳисобланади. Унинг бундай даражадаги харидлари футболчининг нафақат майдонда, балки бизнес ва маркетинг оламидаги улкан нуфузини яна бир бор исботлайди. Неймар ҳамон дунёнинг энг кўп даромад кўрувчи спортчилари рўйхатида юқори ўринларни эгаллаб келмоқда.

НеймарФутболБразилияСуперяхтаБойлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Бугун, 16:53Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаГарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 16:51Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиРеднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиБугун, 16:50ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?Бугун, 16:25Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Бугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди