Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğи
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганидан сўнг, ўзининг дам олиш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида улкан харидга қўл урди. Футболчи 17 миллион фунт стерлинг (тахминан 23 миллион доллар) эвазига ҳашаматли суперяхта сотиб олди. Бу харид Неймар учун нафақат бойлик рамзи, балки жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг ўзига хос руҳан тикланиш воситаси бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Неймар ушбу қадами билан дунёнинг энг бой футболчилари қаторида турувчи Давид Бекхам ва Криштиано Роналдо каби юлдузларнинг анъанасини давом эттирмоқда. Маълумки, Криштиано Роналдо 2020-йилда Ювентус билан қўлга киритилган чемпионликни нишонлаш учун 5,5 миллион фунтга яхта харид қилган эди. Неймарнинг янги кемаси эса нарх жиҳатидан ҳамкасблариникидан анча қимматроқ ҳисобланади.
"Энежота": Бразилия қирғоқларидаги янги саройЯнги яхтага футболчининг бош ҳарфлари (НЖ) шарафига "Энежота" деб ном берилди. Наутика нашри маълумотларига кўра, бу шунчаки оддий кема эмас, балки Бразилияда ишлаб чиқарилган ва тўлиқ қайта таъмирланган юк кемаси асосида яратилган муаззам лойиҳадир. Узунлиги 46 метрдан ортиқ бўлган ушбу кема айни дамда Рио-де-Жанейро штатидаги Ангра доц.Реис портида лангар ташлаган.
Яхтанинг ички имкониятлари ҳар қандай инсонни ҳайратга солади. Умумий фойдаланиш майдони 800 квадрат метрни ташкил этувчи кема Неймар ва унинг меҳмонлари учун кенг шароитларни тақдим этади. Техник жиҳатдан эса у тўртта махсус Катерпиллар двигателлари билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг ҳар бири 1450 от кучига эга. Бу қувват яхтанинг Бразилия қирғоқ бўйлаб тез ва равон ҳаракатланишини таъминлайди.
Терма жамоадан кетиш ва янги ҳаётНеймар ушбу қимматбаҳо харидни 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокдан сўнг амалга оширди. Бразилия терма жамоасининг нимчорак финалда Норвегияга кутилмаган мағлубияти ҳужумчи учун халқаро фаолиятидаги сўнгги ўйин бўлди. Ўша баҳсда Неймар ўзининг терма жамоадаги 80-голини урган бўлса-да, жамоасини мағлубиятдан қутқара олмаган эди.
Глобо нашрига берган интервюсида футболчи: "Мен ҳаракат қилдим, боримни бердим", дея кўз ёшлари билан хайрлашганини таъкидлаган эди. Эндиликда "Энежота" яхтаси Неймар учун ОАВ эътиборидан узоқда, тинч ва хотиржам ҳаёт кечириш учун шахсий бошпана вазифасини ўтайди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли, боиси Неймар Осиё қитъасида тўп сураётган энг машҳур юлдузлардан бири ҳисобланади. Унинг бундай даражадаги харидлари футболчининг нафақат майдонда, балки бизнес ва маркетинг оламидаги улкан нуфузини яна бир бор исботлайди. Неймар ҳамон дунёнинг энг кўп даромад кўрувчи спортчилари рўйхатида юқори ўринларни эгаллаб келмоқда.
…