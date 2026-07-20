Сунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтарди

·27·Техно
Сунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтарди

Тиббиёт ва технология чорраҳасида улкан бурилиш юз берди: олимлар сунъий интеллект (AI) ҳамда махсус нейроимплантлар ёрдамида тўрт йилдан буён фалаж бўлиб қолган беморнинг қўлларини ҳаракатга келтиришга ва унга сезги қобилиятини қайтаришга муваффақ бўлишди. Натуре Медисине журналида эълон қилинган тадқиқот натижалари орқа мия жароҳати туфайли ҳаракатланиш имкониятидан маҳрум бўлган миллионлаб инсонлар учун янги умид эшигини очмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ноёб тажрибада 2020-йилда сувга сакраш оқибатида бўйин қисмидан оғир жароҳат олган Кит Томас иштирок этди. Тўрт йил давомида қўл ва оёқлари бутунлай фалаж (тетраплегия) ҳолатида бўлган Томас, Нортвелл Ҳеалт тиббиёт тармоғининг Феинстеин Институтес фор Медикал Ресеарч бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган "қўшалоқ нейрон айланиб ўтиш" (доубле неурал бйпасс) тизими ёрдамида қайта ҳаётга қайтди.

Технология қандай ишлайди?

Тизимнинг асоси — мия ва компьютер интерфейси, сунъий интеллект алгоритмлари ҳамда орқа мия ва бош мияни электр стимуляция қилиш усуллари мажмуасидан иборат. 15 соат давом этган мураккаб жарроҳлик амалиёти давомида мутахассислар Томаснинг миясига 5 та микроэлектродли массивни ўрнатишди. Ушбу чиплар миядаги ҳаракатланиш ниятини билдирувчи сигналларни ўқийди ва уларни қайта ишлаш учун компьютерга узатади.

Сунъий интеллект мия сигналларини таҳлил қилиб, уларни билак мушакларига узатиладиган буйруқларга айлантиради. Натижада, бемор шунчаки бирор ҳаракатни амалга оширишни ўйлаш орқали ўз қўлини қимирлатиш имконига эга бўлди. Бу жараён табиатдаги табиий нейрон алоқаларни сунъий равишда тиклаш (айланиб ўтиш) орқали амалга оширилмоқда.

Ажойиб натижалар ва сезги қобилияти

Ўқув жараёнидан сўнг, Кит Томас мустақил равишда овқатланиш, пиёладан сув ичиш ва ҳатто бурнини қашиш каби оддий, аммо у учун имконсиз бўлган ҳаракатларни бажара бошлади. Тадқиқот натижаларига кўра, 35 ҳафта ичида унинг ўнг қўлидаги ушлаш кучи 86 фоизга, чап қўлида эса 62 фоизга ошган. Энг ҳайратланарлиси, у ҳатто суҳбатлашиб турган ҳолатда ҳам (диққатини жамламасдан) бўш тухум пўчоғини синдирмасдан кўтара олишга эришди.

Лойиҳа доирасида нафақат ҳаракат, балки тактил (сезиш) ҳисси ҳам тикланди. Бунинг учун олимлар "кортикал кўзгулаш" (кортикал мирроринг) технологиясидан фойдаланишди. 3D-принтерда чоп этилган махсус билагузукдаги датчиклар миянинг сенсор соҳасини рағбатлантириб, тегиниш ҳиссини яратди. Тажриба бошланганидан 25 ҳафта ўтиб, бемор жароҳатдан кейин умуман сезмай қолган билак қисмини яна ҳис қила бошлади.

Олимларнинг таъкидлашича, энг муҳим жиҳат нейропластиклик ҳодисасидир. Стимуляция тўхтатилганидан икки йил ўтиб ҳам, Томаснинг айрим ҳаракат функциялари сақланиб қолган. Бу асаб тизимининг янги алоқалар ҳосил қилиш қобилиятидан далолат беради. Келажакда ушбу технологияни инсултдан кейинги асоратларни даволашда ҳам қўллаш режалаштирилган.

ТехнологияСунъий ИнтеллектТиббиётНейроимплантИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиMeta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиБугун, 05:26Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиDatabricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиБугун, 04:56Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиVisa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиБугун, 03:26Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиNetflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиБугун, 03:00ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда