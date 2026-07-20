Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқда

·0·Техно
Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқда

АҚШнинг Калифорния штатида жойлашган Валар Атомикс стартапи кичик модулли ядро реакторлари (SMR) бозорида етакчиликни қўлга киритиш мақсадида йирик инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Компания 6 миллиард доллар қийматида баҳоланган ҳолда, инвесторлардан 1 миллиард доллар маблағ тўплашни режалаштирмоқда. Бу қадам энергетика соҳасидаги инновацияларнинг нақадар жадал ривожланаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Валар Атомикс бундан уч йил аввал ташкил этилган бўлиб, унинг асосий мақсади ихчам ва серияли ишлаб чиқариладиган ядро қурилмаларини яратишдир. Бундай реакторлар анъанавий йирик атом электр станцияларига қараганда анча арзон ва тезроқ ишга туширилиши билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, компания аввалроқ 450 миллион доллар сармоя жалб қилган эди ва ўшанда унинг бозор қиймати 2 миллиард доллар атрофида баҳоланган.

Сунъий интеллект ва энергетик инқироз ечими

Валар Атомикс компаниясининг бундай кескин ўсиши бежиз эмас. Бугунги кунда сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши ва ChatGPT каби тизимларнинг оммалашиши маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентер) учун улкан миқдордаги электр энергиясини талаб қилмоқда. Анъанавий энергия манбалари бу эҳтиёжни қондиришда қийинчиликларга дуч келаётган бир пайтда, кичик ядро реакторлари энг мақбул муқобил сифатида кўрилмоқда.

Яқинда компания ўз технологиясининг имкониятларини амалда намойиш этди. Тажриба давомида кичик ядро реактори NVIDIA компаниясининг сунъий интеллект чипини энергия билан таъминлади. Ушбу муваффақият ортидан Валар ва NVIDIA келажакдаги маълумотлар марказларини ядро энергияси ёрдамида қувватлантириш бўйича ҳамкорликни эълон қилди.

Технологик хусусиятлар ва бозор рақобати

Валар Атомикс технологияси гелий билан совутиладиган юқори ҳароратли газ реакторига асосланган. Компания келажакда юзлаб шундай модулли қурилмаларни қуришни режалаштирмоқда. Бироқ, бу соҳада рақобат анча кучли. Ҳозирда кичик реакторлар бозорида қуйидаги йирик иштирокчилар мавжуд:

  • Bill Gates томонидан қўллаб-қувватланадиган ТерраПовер;
  • Кайрос Повер стартапи;
  • АҚШда дизайни расман тасдиқланган ягона ишлаб чиқарувчи — НуСкале Повер.
Шуни таъкидлаш жоизки, кичик модулли реакторлар ҳали ҳам ривожланаётган технология ҳисобланади ва уларни кенг миқёсда саноатга жорий этиш муддатлари аниқ эмас. Шунга қарамай, Валар Атомикс лицензиялаш жараёнларини соддалаштириш тарафдори бўлиб чиқмоқда. Компания кичик экспериментал реакторлар учун йирик станциялар каби узоқ давом этадиган текширув жараёнларини қайта кўриб чиқишни талаб қилиб, суд органларига мурожаат қилган.

Ўзбекистон каби атом энергетикасини ривожлантиришни мақсад қилган давлатлар учун ҳам бундай кичик модулли реакторлар келажакда қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Чунки улар нафақат саноат объектларини, балки чекка ҳудудларни ҳам барқарор энергия билан таъминлаш имконини беради. Валар Атомикс каби компанияларнинг муваффақияти эса глобал энергетика харитасини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Валар АтомиксЯдро ЭнергиясиNVIDIAСунъий ИнтеллектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиVisa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиБугун, 03:26Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиNetflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиБугун, 03:00ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналБугун, 02:55NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаБугун, 02:28Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаАвиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаБугун, 02:21Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинКосмосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда