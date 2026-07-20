Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқда
АҚШнинг Калифорния штатида жойлашган Валар Атомикс стартапи кичик модулли ядро реакторлари (SMR) бозорида етакчиликни қўлга киритиш мақсадида йирик инвестиция жалб қилиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Компания 6 миллиард доллар қийматида баҳоланган ҳолда, инвесторлардан 1 миллиард доллар маблағ тўплашни режалаштирмоқда. Бу қадам энергетика соҳасидаги инновацияларнинг нақадар жадал ривожланаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Валар Атомикс бундан уч йил аввал ташкил этилган бўлиб, унинг асосий мақсади ихчам ва серияли ишлаб чиқариладиган ядро қурилмаларини яратишдир. Бундай реакторлар анъанавий йирик атом электр станцияларига қараганда анча арзон ва тезроқ ишга туширилиши билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, компания аввалроқ 450 миллион доллар сармоя жалб қилган эди ва ўшанда унинг бозор қиймати 2 миллиард доллар атрофида баҳоланган.
Сунъий интеллект ва энергетик инқироз ечимиВалар Атомикс компаниясининг бундай кескин ўсиши бежиз эмас. Бугунги кунда сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши ва ChatGPT каби тизимларнинг оммалашиши маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-сентер) учун улкан миқдордаги электр энергиясини талаб қилмоқда. Анъанавий энергия манбалари бу эҳтиёжни қондиришда қийинчиликларга дуч келаётган бир пайтда, кичик ядро реакторлари энг мақбул муқобил сифатида кўрилмоқда.
Яқинда компания ўз технологиясининг имкониятларини амалда намойиш этди. Тажриба давомида кичик ядро реактори NVIDIA компаниясининг сунъий интеллект чипини энергия билан таъминлади. Ушбу муваффақият ортидан Валар ва NVIDIA келажакдаги маълумотлар марказларини ядро энергияси ёрдамида қувватлантириш бўйича ҳамкорликни эълон қилди.
Технологик хусусиятлар ва бозор рақобатиВалар Атомикс технологияси гелий билан совутиладиган юқори ҳароратли газ реакторига асосланган. Компания келажакда юзлаб шундай модулли қурилмаларни қуришни режалаштирмоқда. Бироқ, бу соҳада рақобат анча кучли. Ҳозирда кичик реакторлар бозорида қуйидаги йирик иштирокчилар мавжуд:
- Bill Gates томонидан қўллаб-қувватланадиган ТерраПовер;
- Кайрос Повер стартапи;
- АҚШда дизайни расман тасдиқланган ягона ишлаб чиқарувчи — НуСкале Повер.
Ўзбекистон каби атом энергетикасини ривожлантиришни мақсад қилган давлатлар учун ҳам бундай кичик модулли реакторлар келажакда қизиқарли ечим бўлиши мумкин. Чунки улар нафақат саноат объектларини, балки чекка ҳудудларни ҳам барқарор энергия билан таъминлаш имконини беради. Валар Атомикс каби компанияларнинг муваффақияти эса глобал энергетика харитасини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
…