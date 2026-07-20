Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошлади
Дунёнинг энг йирик тўлов тизимларидан бири бўлган Visa компанияси рақамли активлар бозорида инқилобий қадам ташлади. Компания банклар ва финтех-тузилмаларга мавжуд тўлов тизимлари орқали стейблкоинлар билан ишлаш имконини берувчи Visa Стаблекоин Платформ деб номланган ички платформасини ишга туширди. Ушбу янгилик криптовалюталарнинг кундалик молиявий амалиётларга янада чуқурроқ кириб боришини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Visa ушбу ташаббус орқали ўзининг 15 мингдан ортиқ молия ташкилотлари ва 200 миллиондан зиёд савдо нуқталарини қамраб олган улкан тармоғида рақамли активлардан фойдаланиш кўламини кенгайтиришни мақсад қилган. Стейблкоинлар — бу қиймати одатда АҚШ долларига 1:1 нисбатда боғланган ва барқарор захиралар билан таъминланган криптовалюта тури бўлиб, у анъанавий криптоактивлардан фарқли ўлароқ, кундалик ҳисоб-китоблар учун мўлжалланган.
Тезкор ва шаффоф молиявий операцияларVisa компаниясининг ривожланиш бўйича раҳбари Рубаил Бирвадкернинг сўзларига кўра, асосий вазифа шунчаки стейблкоинларга кириш имконини бериш эмас, балки уларни мижозларнинг банк жараёнлари ва пул ўтказмалари тизимига тўлиқ мослаштиришдан иборат. iXBT.com маълумотларига кўра, янги платформа бундай активларни мавжуд молия инфратузилмасига интеграция қилишни сезиларли даражада соддалаштиради.
Сотувчилар ва тадбиркорлар учун стейблкоинлардан фойдаланиш бир қанча афзалликларни тақдим этади. Биринчидан, ҳисоб-китоблар деярли лаҳзаларда амалга оширилади, иккинчидан, транзакция харажатлари анъанавий банк ўтказмаларига қараганда анча паст бўлади. Барча операциялар блокчейн орқали ўтгани сабабли, тизимда шаффоф ва ўзгартириб бўлмайдиган ёзувлар шаклланади.
Янги инфратузилманинг биринчи активи сифатида Опен Стандард консорциуми томонидан тақдим этилган ОУСД стейблкоини танланди. Шунингдек, Visa бошқа машҳур рақамли активларни, жумладан Circle компаниясининг USDC ва Пахос компаниясининг УСДГ активларини ҳам қўллаб-қувватлашда давом этади. Компания бу йўналишни 2020-йилдан буён ривожлантириб келмоқда.
Рақобат ва бозор истиқболлариVisa ҳозирнинг ўзида стейблкоинлар билан боғлиқ бир неча миллиард долларлик операцияларни амалга оширмоқда, компаниянинг умумий йиллик тўлов айланмаси эса 15 триллион долларга яқинлашади. Бу каби йирик ўйинчининг майдонга чиқиши Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётга ўтаётган мамлакатлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки халқаро тўлов тизимларининг янгиланиши глобал молиявий очиқликни оширади.
Бозорда рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Mastercard аллақачон банклар учун стейблкоинлар ёрдамида ҳисоб-китоб қилиш тизимини тақдим этган бўлса, Американ Эхпресс ҳам ОУСД атрофидаги ташаббусларда фаол иштирок этмоқда. Бу эса яқин келажакда анъанавий валюта ва криптовалюта ўртасидаги чегара бутунлай йўқолишидан далолат беради.
…