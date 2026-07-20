Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошлади

·16·Техно
Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошлади

Дунёнинг энг йирик тўлов тизимларидан бири бўлган Visa компанияси рақамли активлар бозорида инқилобий қадам ташлади. Компания банклар ва финтех-тузилмаларга мавжуд тўлов тизимлари орқали стейблкоинлар билан ишлаш имконини берувчи Visa Стаблекоин Платформ деб номланган ички платформасини ишга туширди. Ушбу янгилик криптовалюталарнинг кундалик молиявий амалиётларга янада чуқурроқ кириб боришини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Visa ушбу ташаббус орқали ўзининг 15 мингдан ортиқ молия ташкилотлари ва 200 миллиондан зиёд савдо нуқталарини қамраб олган улкан тармоғида рақамли активлардан фойдаланиш кўламини кенгайтиришни мақсад қилган. Стейблкоинлар — бу қиймати одатда АҚШ долларига 1:1 нисбатда боғланган ва барқарор захиралар билан таъминланган криптовалюта тури бўлиб, у анъанавий криптоактивлардан фарқли ўлароқ, кундалик ҳисоб-китоблар учун мўлжалланган.

Тезкор ва шаффоф молиявий операциялар

Visa компаниясининг ривожланиш бўйича раҳбари Рубаил Бирвадкернинг сўзларига кўра, асосий вазифа шунчаки стейблкоинларга кириш имконини бериш эмас, балки уларни мижозларнинг банк жараёнлари ва пул ўтказмалари тизимига тўлиқ мослаштиришдан иборат. iXBT.com маълумотларига кўра, янги платформа бундай активларни мавжуд молия инфратузилмасига интеграция қилишни сезиларли даражада соддалаштиради.

Сотувчилар ва тадбиркорлар учун стейблкоинлардан фойдаланиш бир қанча афзалликларни тақдим этади. Биринчидан, ҳисоб-китоблар деярли лаҳзаларда амалга оширилади, иккинчидан, транзакция харажатлари анъанавий банк ўтказмаларига қараганда анча паст бўлади. Барча операциялар блокчейн орқали ўтгани сабабли, тизимда шаффоф ва ўзгартириб бўлмайдиган ёзувлар шаклланади.

Янги инфратузилманинг биринчи активи сифатида Опен Стандард консорциуми томонидан тақдим этилган ОУСД стейблкоини танланди. Шунингдек, Visa бошқа машҳур рақамли активларни, жумладан Circle компаниясининг USDC ва Пахос компаниясининг УСДГ активларини ҳам қўллаб-қувватлашда давом этади. Компания бу йўналишни 2020-йилдан буён ривожлантириб келмоқда.

Рақобат ва бозор истиқболлари

Visa ҳозирнинг ўзида стейблкоинлар билан боғлиқ бир неча миллиард долларлик операцияларни амалга оширмоқда, компаниянинг умумий йиллик тўлов айланмаси эса 15 триллион долларга яқинлашади. Бу каби йирик ўйинчининг майдонга чиқиши Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётга ўтаётган мамлакатлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки халқаро тўлов тизимларининг янгиланиши глобал молиявий очиқликни оширади.

Бозорда рақобат ҳам кучайиб бормоқда. Mastercard аллақачон банклар учун стейблкоинлар ёрдамида ҳисоб-китоб қилиш тизимини тақдим этган бўлса, Американ Эхпресс ҳам ОУСД атрофидаги ташаббусларда фаол иштирок этмоқда. Бу эса яқин келажакда анъанавий валюта ва криптовалюта ўртасидаги чегара бутунлай йўқолишидан далолат беради.

VisaКриптовалютаСтейблкоинБлокчейнФинтех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиNetflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиБугун, 03:00ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналБугун, 02:55NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаNVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқдаБугун, 02:28Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаАвиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаБугун, 02:21Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинКосмосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда