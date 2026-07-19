Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?

·0·Спорт
Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?

UFC’нинг собиқ чемпиони Макс Холлоуэй навбатдаги жанги бўйича икки сценарийни очиқлади. Агар Конор Макгрегор билан учинчи тўқнашув амалга ошмаса, америкалик жангчи енгил вазн камари учун Жастин Гэтжига қарши чиқишни талаб қилмоқда.

Бу ғоя оддий чемпионлик даъвоси эмас. Холлоуэй ва Гэтжининг аввалги жанги UFC тарихидаги энг машҳур нокаутлардан бири билан якунланганди.

«Ниҳоят чемпионлик жанги беринглар»

Холлоуэй UFC раҳбариятига мурожаат қилиб, чемпионлик имкониятига муносиб эканини таъкидлади.

«Ниҳоят чемпионлик жанги беринглар. Мен билан Жастин Гэтжи ўртасида ўз тарихимиз бор. Бу тик туриб жанг қилишдаги ҳақиқий уруш бўлишини ҳамма билади. Унда нега бу жангни ташкил қилмаслик керак?» — деди у.

Гэтжи ҳозирда UFC енгил вазн тоифасининг амалдаги чемпиони ҳисобланади. Шу сабабли эҳтимолий реванш бу сафар фақат шов-шувли тўқнашув эмас, балки асосий чемпионлик камари учун жанг бўлиши мумкин.

Уларнинг биринчи жанги тарихга кирган

Холлоуэй ва Гэтжи 2024 йил апрелида UFC 300 турнирида BMF камари учун тўқнашганди. Беш раунд давомида устунлик қилган Холлоуэй сўнгги сонияларда рақибини очиқ зарбалар алмашинувига чақирди.

Жанг тугашига бир сония қолганда у Гэтжини оғир нокаутга учратди. Ушбу эпизод UFC тарихидаги энг машҳур якунлардан бирига айланди.

Энди Гэтжи чемпионлик камарига эга экан, реванш ҳар икки жангчи учун алоҳида аҳамият касб этади: Холлоуэй иккинчи вазн тоифасида чемпион бўлишга, Гэтжи эса энг оғир мағлубиятларидан бири учун реванш олишга ҳаракат қилади.

Макгрегор билан учинчи жанг нима бўлади?

Холлоуэй яқинда UFC 329 турнирида Конор Макгрегорни мағлуб этди. Ирландиялик спортчи биринчи раунднинг 1:09 дақиқасида тиззасидан жароҳат олгач, жанг техник нокаут билан тўхтатилди.

Макгрегор кейинчалик Холлоуэй билан учинчи жангни ўтказиш истагини билдирди. Бироқ уни операция ва узоқ тикланиш жараёни кутиб турибди. Дана Уайт ҳам ҳозирча ушбу реванш ҳақида гапиришга эрта эканини айтган.

Шу боис Холлоуэйнинг режаси аниқ: Макгрегор тез орада қайта олмаса, вақтни бой бермасдан Гэтжига қарши чемпионлик жангига чиқиш.

UFC қайси вариантни танлайди?

Гэтжига қарши реванш спорт нуқтаи назаридан мантиқий кўринади: уларнинг ўртасида тарих бор, биринчи жанг катта қизиқиш уйғотган ва Холлоуэй чемпионни аллақачон мағлуб этган.

Бироқ енгил вазнда чемпионликка бошқа даъвогарлар ҳам мавжуд. Шу сабабли Холлоуэйнинг талаби автоматик равишда жанг белгиланишини англатмайди.

Энди қарор UFC раҳбариятида: Холлоуэй Макгрегорни кутадими ёки Гэтжи билан камар учун яна бир «тик туриб уруш» ташкил этиладими? Бу реваншда хайп ҳам, тарих ҳам, ҳисоб-китоб ҳам етарли — қолгани битта имзо.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Ферран Торрес ПСЖга яқин: «Барселона» қарори ортида нима бор?Бугун, 16:53Гарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаГарри Кейн Тоттенхемга қайтмайди: Англиялик ҳужумчи Бавария билан шартномани узайтирмоқдаБугун, 16:51Реднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиРеднапп Тухелни аямади: Англия бош мураббийлигига икки номзодни айтдиБугун, 16:50ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?ЖЧ-2026 финалини қаердан томоша қилиш мумкин?Бугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди