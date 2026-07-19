Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?
UFC’нинг собиқ чемпиони Макс Холлоуэй навбатдаги жанги бўйича икки сценарийни очиқлади. Агар Конор Макгрегор билан учинчи тўқнашув амалга ошмаса, америкалик жангчи енгил вазн камари учун Жастин Гэтжига қарши чиқишни талаб қилмоқда.
Бу ғоя оддий чемпионлик даъвоси эмас. Холлоуэй ва Гэтжининг аввалги жанги UFC тарихидаги энг машҳур нокаутлардан бири билан якунланганди.
«Ниҳоят чемпионлик жанги беринглар»
Холлоуэй UFC раҳбариятига мурожаат қилиб, чемпионлик имкониятига муносиб эканини таъкидлади.
«Ниҳоят чемпионлик жанги беринглар. Мен билан Жастин Гэтжи ўртасида ўз тарихимиз бор. Бу тик туриб жанг қилишдаги ҳақиқий уруш бўлишини ҳамма билади. Унда нега бу жангни ташкил қилмаслик керак?» — деди у.
Гэтжи ҳозирда UFC енгил вазн тоифасининг амалдаги чемпиони ҳисобланади. Шу сабабли эҳтимолий реванш бу сафар фақат шов-шувли тўқнашув эмас, балки асосий чемпионлик камари учун жанг бўлиши мумкин.
Уларнинг биринчи жанги тарихга кирган
Холлоуэй ва Гэтжи 2024 йил апрелида UFC 300 турнирида BMF камари учун тўқнашганди. Беш раунд давомида устунлик қилган Холлоуэй сўнгги сонияларда рақибини очиқ зарбалар алмашинувига чақирди.
Жанг тугашига бир сония қолганда у Гэтжини оғир нокаутга учратди. Ушбу эпизод UFC тарихидаги энг машҳур якунлардан бирига айланди.
Энди Гэтжи чемпионлик камарига эга экан, реванш ҳар икки жангчи учун алоҳида аҳамият касб этади: Холлоуэй иккинчи вазн тоифасида чемпион бўлишга, Гэтжи эса энг оғир мағлубиятларидан бири учун реванш олишга ҳаракат қилади.
Макгрегор билан учинчи жанг нима бўлади?
Холлоуэй яқинда UFC 329 турнирида Конор Макгрегорни мағлуб этди. Ирландиялик спортчи биринчи раунднинг 1:09 дақиқасида тиззасидан жароҳат олгач, жанг техник нокаут билан тўхтатилди.
Макгрегор кейинчалик Холлоуэй билан учинчи жангни ўтказиш истагини билдирди. Бироқ уни операция ва узоқ тикланиш жараёни кутиб турибди. Дана Уайт ҳам ҳозирча ушбу реванш ҳақида гапиришга эрта эканини айтган.
Шу боис Холлоуэйнинг режаси аниқ: Макгрегор тез орада қайта олмаса, вақтни бой бермасдан Гэтжига қарши чемпионлик жангига чиқиш.
UFC қайси вариантни танлайди?
Гэтжига қарши реванш спорт нуқтаи назаридан мантиқий кўринади: уларнинг ўртасида тарих бор, биринчи жанг катта қизиқиш уйғотган ва Холлоуэй чемпионни аллақачон мағлуб этган.
Бироқ енгил вазнда чемпионликка бошқа даъвогарлар ҳам мавжуд. Шу сабабли Холлоуэйнинг талаби автоматик равишда жанг белгиланишини англатмайди.
Энди қарор UFC раҳбариятида: Холлоуэй Макгрегорни кутадими ёки Гэтжи билан камар учун яна бир «тик туриб уруш» ташкил этиладими? Бу реваншда хайп ҳам, тарих ҳам, ҳисоб-китоб ҳам етарли — қолгани битта имзо.
…