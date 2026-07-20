Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилди

·49·Спорт
Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилди

Аргентина президенти Жавиер Милеи Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятга қарамай, миллий терма жамоа шарафига мамлакатда дам олиш куни эълон қилинишини тасдиқлади. Финалда Испания терма жамоасига имкониятни бой берган бўлса-да, давлат раҳбари футболчилар ва мураббийлар штабининг турнирдаги меҳнатини юксак баҳолаш лозим деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Аргентина ҳукумати кутилмаган қарор қабул қилиб, жамоага байрам тантаналари ўтказиладиган аниқ санани танлаш ҳуқуқини берган. Финал баҳсида Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол эвазига 1:0 ҳисобида мағлуб бўлган "Албиселесте" вакиллари, гарчи жаҳон тожини ўзида сақлаб қола олмаган бўлса-да, президент томонидан қўллаб-қувватланди.

Кутилмаган қарор ва жамоатчилик эътирози

Ушбу қарор Аргентина жамоатчилиги орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Кўпчилик мухлислар ва экспертлар финалда бирорта ҳам аниқ зарба бера олмаган ва иккинчи ўринни эгаллаган жамоа учун миллий байрам эълон қилинишини мантиқсиз деб ҳисобламоқда. Ҳатто айрим фуқаролар бу хабарни техник хатолик деб ҳам гумон қилишди.

Президент Жавиер Милеи ўзининг хурофий қарашлари туфайли Нью-Йоркда ўтган финал баҳсига шахсан ташриф буюрмаган эди. Бироқ у ижтимоий тармоқлар орқали ўз қарорини қуйидагича изоҳлади: "Миллий терма жамоамиз эришган натижани нишонлаш борасидаги хавотирларни инобатга олиб, шуни маълум қиламанки, футболчилар ва мураббийлар штаби тантана қилиш учун қайси кунни танлашса, ўша кун дам олиш куни деб эълон қилинади".

Шунингдек, давлат раҳбари Лионель Месси ва унинг жамоадошларини ҳимоя қилиб, улар охиригача курашганини таъкидлади. "Катта раҳмат, футболчилар. Биз охиригача мардона курашдик. Аргентина ҳар доим юқори чўққиларда", — дея қўшимча қилди Милеи ўзининг навбатдаги постида.

Лионель Месси ва жамоанинг келажаги

Айни дамда Аргентина терма жамоаси мураббийлар штаби олдида жиддий вазифа турибди. Лионель Скалони бошчилигидаги мутахассислар халқаро майдонни тарк этишга тайёрланаётган фахрий футболчилар ўрнини босувчи янги иқтидорларни излашга мажбур. Бу борада айниқса жамоа сардори Лионель Месси билан боғлиқ вазият мавҳумлигича қолмоқда.

Тахминларга кўра, 39 ёшли Лионель Месси учун бу фаолиятидаги олтинчи ва сўнгги жаҳон чемпионати бўлди. Ҳозирда Интер Миами сафида тўп сураётган юлдуз футболчи терма жамоадаги фаолиятини якунлаши борасида ҳали расмий баёнот бергани йўқ. Мухлислар эса байрам тантаналаридан кўра, жамоанинг келажакдаги янгиланиш жараёни кўпроқ фойда келтиришини таъкидлашмоқда.

АргентинаЛионель МессиЖавиер МилеиФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиБугун, 12:33Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиМағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди