Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилди
Аргентина президенти Жавиер Милеи Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятга қарамай, миллий терма жамоа шарафига мамлакатда дам олиш куни эълон қилинишини тасдиқлади. Финалда Испания терма жамоасига имкониятни бой берган бўлса-да, давлат раҳбари футболчилар ва мураббийлар штабининг турнирдаги меҳнатини юксак баҳолаш лозим деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Аргентина ҳукумати кутилмаган қарор қабул қилиб, жамоага байрам тантаналари ўтказиладиган аниқ санани танлаш ҳуқуқини берган. Финал баҳсида Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол эвазига 1:0 ҳисобида мағлуб бўлган "Албиселесте" вакиллари, гарчи жаҳон тожини ўзида сақлаб қола олмаган бўлса-да, президент томонидан қўллаб-қувватланди.
Кутилмаган қарор ва жамоатчилик эътирозиУшбу қарор Аргентина жамоатчилиги орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Кўпчилик мухлислар ва экспертлар финалда бирорта ҳам аниқ зарба бера олмаган ва иккинчи ўринни эгаллаган жамоа учун миллий байрам эълон қилинишини мантиқсиз деб ҳисобламоқда. Ҳатто айрим фуқаролар бу хабарни техник хатолик деб ҳам гумон қилишди.
Президент Жавиер Милеи ўзининг хурофий қарашлари туфайли Нью-Йоркда ўтган финал баҳсига шахсан ташриф буюрмаган эди. Бироқ у ижтимоий тармоқлар орқали ўз қарорини қуйидагича изоҳлади: "Миллий терма жамоамиз эришган натижани нишонлаш борасидаги хавотирларни инобатга олиб, шуни маълум қиламанки, футболчилар ва мураббийлар штаби тантана қилиш учун қайси кунни танлашса, ўша кун дам олиш куни деб эълон қилинади".
Шунингдек, давлат раҳбари Лионель Месси ва унинг жамоадошларини ҳимоя қилиб, улар охиригача курашганини таъкидлади. "Катта раҳмат, футболчилар. Биз охиригача мардона курашдик. Аргентина ҳар доим юқори чўққиларда", — дея қўшимча қилди Милеи ўзининг навбатдаги постида.
Лионель Месси ва жамоанинг келажагиАйни дамда Аргентина терма жамоаси мураббийлар штаби олдида жиддий вазифа турибди. Лионель Скалони бошчилигидаги мутахассислар халқаро майдонни тарк этишга тайёрланаётган фахрий футболчилар ўрнини босувчи янги иқтидорларни излашга мажбур. Бу борада айниқса жамоа сардори Лионель Месси билан боғлиқ вазият мавҳумлигича қолмоқда.
Тахминларга кўра, 39 ёшли Лионель Месси учун бу фаолиятидаги олтинчи ва сўнгги жаҳон чемпионати бўлди. Ҳозирда Интер Миами сафида тўп сураётган юлдуз футболчи терма жамоадаги фаолиятини якунлаши борасида ҳали расмий баёнот бергани йўқ. Мухлислар эса байрам тантаналаридан кўра, жамоанинг келажакдаги янгиланиш жараёни кўпроқ фойда келтиришини таъкидлашмоқда.
…