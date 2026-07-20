Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайди

·0·Техно
Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги флагман смартфонлари оиласини тақдим этиш борасидаги режаларини кутилмаганда ўзгартиришга қарор қилди. Инсайдерлик маълумотларига кўра, компания нафақат қурилмаларнинг чиқиш муддатини тезлаштирмоқда, балки флагманлар иерархиясида ҳам жиддий ислоҳот ўтказмоқда. Бу ўзгаришлар бренднинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Ёгеш Брар берган маълумотларга кўра, Xiaomi 18 туркумидаги смартфонлар одатдагидан икки ой олдин, яни жорий йилнинг декабрь ойидаёқ дебют қилиши кутилмоқда. Аввалги йилларда компания ўзининг янги флагманларини баҳор ойларига яқин тақдим этар эди. Бундай шошилинч қарор бозордаги бошқа йирик ўйинчилар, хусусан Samsung ва Apple билан рақобатда устунликка эришиш истаги билан изоҳланиши мумкин.

Ultra ўрнини Pro Max эгаллайди

Янги авлод қурилмаларининг энг шов-шувли жиҳати шундаки, Xiaomi 18 туркумида биз ўрганиб қолган Ultra версияси бўлмайди. Компания энг юқори техник кўрсаткичларга эга моделни эндиликда Xiaomi 18 Pro Max деб номлашга қарор қилган. Шу тариқа, янги линия учта асосий моделдан иборат бўлади: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max.

Ушбу стратегик ўзгариш кўпроқ Apple компаниясининг iPhone моделларидаги номлаш тизимига ўхшаб кетади. Xiaomi ўзининг энг кучли флагманини "Pro Max" деб аташ орқали истеъмолчилар онгида ушбу қурилманинг энг юқори даражадаги технологияларни ўзида мужассам этганини янада аниқроқ ифодаламоқчи. Айнан Xiaomi 18 Pro Max камераси, экрани ва қувватлаш имкониятлари бўйича сериянинг етакчиси бўлади.

ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу маълумотларни тарқатган Ёгеш Брар аввал ҳам Redmi A1, Pixel 7 ва Pixel 7 Pro ҳамда OnePlus 11 каби қурилмаларнинг хусусиятларини улар чиқишидан олдин аниқ башорат қилган. Шу боис, Xiaomi 18 туркуми ҳақидаги ушбу хабарлар технология оламида катта ишонч билан қабул қилинмоқда.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун бу янгилик Xiaomi флагманларининг маҳаллий бозорда янада эртароқ пайдо бўлишини англатади. Одатда Хитойдаги тақдимотдан сўнг бир неча ҳафта ўтиб, янги моделлар бизнинг дўконлар пештахталарига ҳам етиб келади. Стратегиядаги ўзгаришлар Xiaomi брендининг премиум сегментдаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.

XiaomiXiaomi 18СмартфонТехнологияФлагман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаXiaomi компаниясининг янги Мих Фолд 5 смартфони iPhone Ultra дизайнини эслатмоқдаБугун, 11:27iPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max камерасидаги асосий ўзгариш маълум бўлдиБугун, 09:51Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиMeta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиБугун, 05:26Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиDatabricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиБугун, 04:56Сунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиСунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиБугун, 04:21Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда