Xiaomi ўз стратегиясини ўзгартирмоқда: Xiaomi 18 туркумида Ultra модели бўлмайди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги флагман смартфонлари оиласини тақдим этиш борасидаги режаларини кутилмаганда ўзгартиришга қарор қилди. Инсайдерлик маълумотларига кўра, компания нафақат қурилмаларнинг чиқиш муддатини тезлаштирмоқда, балки флагманлар иерархиясида ҳам жиддий ислоҳот ўтказмоқда. Бу ўзгаришлар бренднинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Ёгеш Брар берган маълумотларга кўра, Xiaomi 18 туркумидаги смартфонлар одатдагидан икки ой олдин, яни жорий йилнинг декабрь ойидаёқ дебют қилиши кутилмоқда. Аввалги йилларда компания ўзининг янги флагманларини баҳор ойларига яқин тақдим этар эди. Бундай шошилинч қарор бозордаги бошқа йирик ўйинчилар, хусусан Samsung ва Apple билан рақобатда устунликка эришиш истаги билан изоҳланиши мумкин.
Ultra ўрнини Pro Max эгаллайдиЯнги авлод қурилмаларининг энг шов-шувли жиҳати шундаки, Xiaomi 18 туркумида биз ўрганиб қолган Ultra версияси бўлмайди. Компания энг юқори техник кўрсаткичларга эга моделни эндиликда Xiaomi 18 Pro Max деб номлашга қарор қилган. Шу тариқа, янги линия учта асосий моделдан иборат бўлади: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max.
Ушбу стратегик ўзгариш кўпроқ Apple компаниясининг iPhone моделларидаги номлаш тизимига ўхшаб кетади. Xiaomi ўзининг энг кучли флагманини "Pro Max" деб аташ орқали истеъмолчилар онгида ушбу қурилманинг энг юқори даражадаги технологияларни ўзида мужассам этганини янада аниқроқ ифодаламоқчи. Айнан Xiaomi 18 Pro Max камераси, экрани ва қувватлаш имкониятлари бўйича сериянинг етакчиси бўлади.
ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу маълумотларни тарқатган Ёгеш Брар аввал ҳам Redmi A1, Pixel 7 ва Pixel 7 Pro ҳамда OnePlus 11 каби қурилмаларнинг хусусиятларини улар чиқишидан олдин аниқ башорат қилган. Шу боис, Xiaomi 18 туркуми ҳақидаги ушбу хабарлар технология оламида катта ишонч билан қабул қилинмоқда.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун бу янгилик Xiaomi флагманларининг маҳаллий бозорда янада эртароқ пайдо бўлишини англатади. Одатда Хитойдаги тақдимотдан сўнг бир неча ҳафта ўтиб, янги моделлар бизнинг дўконлар пештахталарига ҳам етиб келади. Стратегиядаги ўзгаришлар Xiaomi брендининг премиум сегментдаги ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
…