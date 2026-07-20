Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаяди

·0·Ўзбекистон
Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаяди

Ўзбекистонга кириб келган кучли иссиқ ҳаво тўлқини эртадан, 21 июлдан бошлаб аста-секин чекина бошлайди. «Ўзгидромет» маълумотига кўра, республика ҳудудларида ҳаво ҳарорати 6–9 даражага пасайиши кутилмоқда.

Синоптиклар маълум қилишича, ҳароратнинг энг паст кўрсаткичлари 23 июлдан бошлаб кузатилади. Шу тариқа сўнгги кунларда ҳукм сурган жазирама иссиқ ўрнини нисбатан салқинроқ об-ҳаво эгаллаши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 20 июль куни Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида, жумладан Тошкент шаҳрида кучли шамол эсиши ва баъзи жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилган эди.

Бундан ташқари, «Ўзгидромет» 21–24 июль кунлари кутилaётган ёмғирлар сабабли республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида сел ҳамда сув тошқини ҳодисалари юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.

Мутахассислар фуқароларга об-ҳаводаги кескин ўзгаришларни инобатга олиш, айниқса тоғли ҳудудларга сафар режалаштираётганлар эҳтиёткор бўлиши лозимлигини тавсия этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Бугун, 00:20Ўзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиЎзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиландиКеча, 20:05Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиКеча, 16:45Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиЭртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиКеча, 13:28Ўзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиЎзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилди18.07, 22:44Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушланди18.07, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди