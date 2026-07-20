Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаяди
Ўзбекистонга кириб келган кучли иссиқ ҳаво тўлқини эртадан, 21 июлдан бошлаб аста-секин чекина бошлайди. «Ўзгидромет» маълумотига кўра, республика ҳудудларида ҳаво ҳарорати 6–9 даражага пасайиши кутилмоқда.
Синоптиклар маълум қилишича, ҳароратнинг энг паст кўрсаткичлари 23 июлдан бошлаб кузатилади. Шу тариқа сўнгги кунларда ҳукм сурган жазирама иссиқ ўрнини нисбатан салқинроқ об-ҳаво эгаллаши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 20 июль куни Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида, жумладан Тошкент шаҳрида кучли шамол эсиши ва баъзи жойларда чанг-тўзонлар кузатилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилган эди.
Бундан ташқари, «Ўзгидромет» 21–24 июль кунлари кутилaётган ёмғирлар сабабли республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида сел ҳамда сув тошқини ҳодисалари юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Мутахассислар фуқароларга об-ҳаводаги кескин ўзгаришларни инобатга олиш, айниқса тоғли ҳудудларга сафар режалаштираётганлар эҳтиёткор бўлиши лозимлигини тавсия этмоқда.
…