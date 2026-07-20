Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқда

·0·Авто
Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқда

Глобал автомобил бозорида расмий дилерлик марказларининг таъмирлаш хизматлари секин ва қиммат эканлиги сабабли, кўплаб компаниялар ва хусусий эгалар муқобил сервис хизматларига юзланмоқда. Эпйх компаниясининг 1Link Сервисе Нетворк платформаси маълумотларига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида корпоратив автомобилларнинг таъмирлаш жараёнидаги тўхтаб қолиш вақти сўнгги олти йилдаги энг паст кўрсаткичга тушган. Бу ҳолат автопарк эгалари расмий дилерлардан воз кечиб, тезроқ ва арзонроқ ишлайдиган мустақил устахоналарга мурожаат қилаётгани билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, жорий йилнинг бошида автомобилларнинг сервис марказларида қолиб кетиш муддати ўртача 1,5 кунни ташкил этган. Бу 2020-йил январидан бери қайд этилган энг қисқа вақт ҳисобланади. Пандемия давридаги эҳтиёт қисмлар танқислиги ва логистика муаммолари ортда қолган бўлса-да, расмий дилерлардаги навбатлар ва юқори нархлар мижозларни бошқа ечимлар қидиришга мажбур қилмоқда.

Навбатлар ва харажатлар муаммоси

Эпйх маълумотларига кўра, 2020-йилда сервисга ёзилиш учун ўртача кутиш вақти 11 кун бўлган бўлса, 2023-йилга келиб бу кўрсаткич 14 кундан ошиб кетган эди. Расмий дилерларда ишчи кучи ва қувват етишмаслиги сабабли мижозлар ўз машиналарини таъмирлатиш учун ҳафталаб кутишларига тўғри келган. Autocar нашри хабар беришича, бугунги кунда 1Link платформаси орқали амалга оширилаётган буюртмаларнинг фақатгина 41 фоизи расмий франчайзинг дилерларига тўғри келмоқда. Таққослаш учун, 2020-йилда бу кўрсаткич 54 фоизни ташкил этган.

Эпйх стратегия бўйича директори Чарлие Броокснинг таъкидлашича, автопарк эгалари расмий дилерлардаги меҳнат ҳақи ставкаларининг тиниmsиз ошиб бораётганидан ва машиналарнинг узоқ вақт хизмат кўрсатиш марказида қолиб кетаётганидан чарчаган. Шу сабабли, юкламани кенгроқ тармоққа, яни мустақил сервис марказларига йўналтириш тенденцияси кучаймоқда.

Янги автомобиллар ва самарадорлик

Сервис вақтининг қисқаришига яна бир муҳим омил — автопаркларнинг янгиланиши таъсир кўрсатди. Ҳозирда тизимдаги транзакцияларнинг фақат учдан бир қисми уч ёшдан ошган автомобилларга тегишли. Янги автомобиллар камроқ мураккаб таъмирлашни талаб қилади, бу эса умумий вақт сарфини камайтиради. Бироқ, расмий дилерлар ҳали ҳам мураккаб техник ишлар учун асосий манзил бўлиб қолса-да, кундалик хизмат кўрсатишда ўз мавқеини йўқотмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам шунга ўхшаш ҳолатни кузатиш мумкин. Кўплаб ҳайдовчилар кафолат муддати тугаши билан Chevrolet, Toyota ёки Hyundai каби брендларнинг расмий дилерларидан кўра, ихтисослашган хусусий устахоналарни афзал кўришади. Бу нафақат нарх, балки эҳтиёт қисмларни тезроқ топиш ва уста билан бевосита мулоқот қилиш имконияти билан боғлиқ.

Мутахассисларнинг фикрича, келажакда сервис марказлари ўртасидаги рақобат янада кучаяди. Эпйх ҳозирда эҳтиёт қисмлар мавжудлиги ва устахоналардаги навбатларни реал вақт режимида кўрсатувчи тизимлар устида ишламоқда. Бу ҳайдовчиларга қаерда хизмат кўрсатиш тезроқ ва самаралироқ эканлигини олдиндан билиш имконини беради.

АвтомобилСервисТаъмирлашИқтисодиётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 09:56Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиОила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиБугун, 08:59Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларАвтооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларКеча, 19:26Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрLamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрКеча, 10:30Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаТезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаКеча, 08:26BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиBYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди18.07, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси