Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқда
Глобал автомобил бозорида расмий дилерлик марказларининг таъмирлаш хизматлари секин ва қиммат эканлиги сабабли, кўплаб компаниялар ва хусусий эгалар муқобил сервис хизматларига юзланмоқда. Эпйх компаниясининг 1Link Сервисе Нетворк платформаси маълумотларига кўра, 2026-йилнинг биринчи чорагида корпоратив автомобилларнинг таъмирлаш жараёнидаги тўхтаб қолиш вақти сўнгги олти йилдаги энг паст кўрсаткичга тушган. Бу ҳолат автопарк эгалари расмий дилерлардан воз кечиб, тезроқ ва арзонроқ ишлайдиган мустақил устахоналарга мурожаат қилаётгани билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, жорий йилнинг бошида автомобилларнинг сервис марказларида қолиб кетиш муддати ўртача 1,5 кунни ташкил этган. Бу 2020-йил январидан бери қайд этилган энг қисқа вақт ҳисобланади. Пандемия давридаги эҳтиёт қисмлар танқислиги ва логистика муаммолари ортда қолган бўлса-да, расмий дилерлардаги навбатлар ва юқори нархлар мижозларни бошқа ечимлар қидиришга мажбур қилмоқда.
Навбатлар ва харажатлар муаммосиЭпйх маълумотларига кўра, 2020-йилда сервисга ёзилиш учун ўртача кутиш вақти 11 кун бўлган бўлса, 2023-йилга келиб бу кўрсаткич 14 кундан ошиб кетган эди. Расмий дилерларда ишчи кучи ва қувват етишмаслиги сабабли мижозлар ўз машиналарини таъмирлатиш учун ҳафталаб кутишларига тўғри келган. Autocar нашри хабар беришича, бугунги кунда 1Link платформаси орқали амалга оширилаётган буюртмаларнинг фақатгина 41 фоизи расмий франчайзинг дилерларига тўғри келмоқда. Таққослаш учун, 2020-йилда бу кўрсаткич 54 фоизни ташкил этган.
Эпйх стратегия бўйича директори Чарлие Броокснинг таъкидлашича, автопарк эгалари расмий дилерлардаги меҳнат ҳақи ставкаларининг тиниmsиз ошиб бораётганидан ва машиналарнинг узоқ вақт хизмат кўрсатиш марказида қолиб кетаётганидан чарчаган. Шу сабабли, юкламани кенгроқ тармоққа, яни мустақил сервис марказларига йўналтириш тенденцияси кучаймоқда.
Янги автомобиллар ва самарадорликСервис вақтининг қисқаришига яна бир муҳим омил — автопаркларнинг янгиланиши таъсир кўрсатди. Ҳозирда тизимдаги транзакцияларнинг фақат учдан бир қисми уч ёшдан ошган автомобилларга тегишли. Янги автомобиллар камроқ мураккаб таъмирлашни талаб қилади, бу эса умумий вақт сарфини камайтиради. Бироқ, расмий дилерлар ҳали ҳам мураккаб техник ишлар учун асосий манзил бўлиб қолса-да, кундалик хизмат кўрсатишда ўз мавқеини йўқотмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам шунга ўхшаш ҳолатни кузатиш мумкин. Кўплаб ҳайдовчилар кафолат муддати тугаши билан Chevrolet, Toyota ёки Hyundai каби брендларнинг расмий дилерларидан кўра, ихтисослашган хусусий устахоналарни афзал кўришади. Бу нафақат нарх, балки эҳтиёт қисмларни тезроқ топиш ва уста билан бевосита мулоқот қилиш имконияти билан боғлиқ.
Мутахассисларнинг фикрича, келажакда сервис марказлари ўртасидаги рақобат янада кучаяди. Эпйх ҳозирда эҳтиёт қисмлар мавжудлиги ва устахоналардаги навбатларни реал вақт режимида кўрсатувчи тизимлар устида ишламоқда. Бу ҳайдовчиларга қаерда хизмат кўрсатиш тезроқ ва самаралироқ эканлигини олдиндан билиш имконини беради.
…