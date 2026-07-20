Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов ижтимоий тармоқда уни ҳақорат қилган мухлис билан боғлиқ кутилмаган воқеани айтиб берди. Футболчи изоҳни жавобсиз қолдириш ўрнига, унинг муаллифини топиб, шахсан қўнғироқ қилишга қарор қилган.
Видеоқўнғироқ пайтида эса вазият бутунлай ўзгарган: аввал қўпол сўзлар ёзган киши аслида Шомуродовнинг мухлиси эканини тан олган.
Ҳаммаси бир изоҳдан бошланган
31 ёшли ҳужумчи YouTube’даги «Нима гап?» подкастида иштирок этиб, воқеа жаҳон чемпионати олдидан бўлиб ўтганини маълум қилди.
Ўзбекистон ва Канада миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувидан кейин Шомуродов Instagram’даги саҳифасига кирган. Изоҳлар орасида мухлислардан бири уни қўпол сўзлар билан ҳақорат қилганини кўрган.
Футболчи изоҳ муаллифининг Telegram манзили очиқ турганини пайқаб, у билан бевосита гаплашишга қарор қилган.
«Интернетда бемалол ёзаркансиз...»
Шомуродов дастлаб Telegram орқали қўнғироқ қилган, аммо мухлис телефонни кўтармаган.
«Кейин у: “Ким бу?” деб ёзди. Мен эса: “Телефонни кўтарсангиз айтаман. Интернетда бемалол сўкиб ёзаркансиз, балки шу гапларни ўзимга ҳам айтарсиз”, деб ёздим», — дея воқеани эслади футболчи.
Изоҳ эгаси суҳбатдоши ҳақиқатан ҳам Элдор Шомуродов эканига ишонмаган.
«Кейин у кулиб: “Ростдан ҳам Элдор Шомуродовмисан?” деб сўради. Мен: “Ишонмаётган бўлсанг, телефонни кўтар”, дедим».
Видеоқўнғироқда ҳаммаси ўзгарди
Мухлис қўнғироқни қабул қилган, аммо аввалига гапира олмай қолган. Шундан сўнг Шомуродов унга видеоқўнғироқ қилган.
Экранда Ўзбекистон терма жамоаси ҳужумчисини кўрган киши ҳайратини яшира олмаган.
«Вой, ака, шокдаман... Мен аслида сизнинг мухлисингизман», — деган у.
Шу тариқа, ижтимоий тармоқдаги ҳақорат реал мулоқот бошланиши билан бутунлай бошқа тус олган.
Интернетдаги сўз ортида ҳам инсон бор
Шомуродовнинг ҳикояси ижтимоий тармоқлардаги мулоқот маданияти билан боғлиқ муҳим масалани яна бир бор кўрсатди. Фойдаланувчилар баъзан экран ортида ўтириб, юзма-юз айта олмайдиган сўзларни осонлик билан ёзиб қолдиради.
Аммо машҳур спортчи, санъаткор ёки бошқа жамоат арбоби ҳам бундай фикрларни ўқийдиган ва улардан таъсирланадиган инсон ҳисобланади.
Элдор Шомуродов эса ҳақоратга ҳақорат билан жавоб қайтармади. У изоҳ муаллифига бевосита мурожаат қилиб, интернетдаги бир неча сўзнинг реал ҳаётда қанчалик бошқача эшитилишини кўрсатди.
Шомуродов яна эътибор марказида
ЖЧ–2026 гуруҳ босқичидаги энг чиройли голлардан бирига муаллифлик қилган Шомуродов майдондаги ўйини билан ҳам, майдон ташқарисидаги муносабати билан ҳам мухлислар эътиборида қолмоқда.
Бу воқеа эса оддий бир хулосани эслатади: изоҳ ёзиш осон, аммо ўша гапни инсоннинг ўзига қараб айтиш анча қийин.
…