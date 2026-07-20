Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»

·0·Спорт
Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов ижтимоий тармоқда уни ҳақорат қилган мухлис билан боғлиқ кутилмаган воқеани айтиб берди. Футболчи изоҳни жавобсиз қолдириш ўрнига, унинг муаллифини топиб, шахсан қўнғироқ қилишга қарор қилган.

Видеоқўнғироқ пайтида эса вазият бутунлай ўзгарган: аввал қўпол сўзлар ёзган киши аслида Шомуродовнинг мухлиси эканини тан олган.

Ҳаммаси бир изоҳдан бошланган

31 ёшли ҳужумчи YouTube’даги «Нима гап?» подкастида иштирок этиб, воқеа жаҳон чемпионати олдидан бўлиб ўтганини маълум қилди.

Ўзбекистон ва Канада миллий жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувидан кейин Шомуродов Instagram’даги саҳифасига кирган. Изоҳлар орасида мухлислардан бири уни қўпол сўзлар билан ҳақорат қилганини кўрган.

Футболчи изоҳ муаллифининг Telegram манзили очиқ турганини пайқаб, у билан бевосита гаплашишга қарор қилган.

«Интернетда бемалол ёзаркансиз...»

Шомуродов дастлаб Telegram орқали қўнғироқ қилган, аммо мухлис телефонни кўтармаган.

«Кейин у: “Ким бу?” деб ёзди. Мен эса: “Телефонни кўтарсангиз айтаман. Интернетда бемалол сўкиб ёзаркансиз, балки шу гапларни ўзимга ҳам айтарсиз”, деб ёздим», — дея воқеани эслади футболчи.

Изоҳ эгаси суҳбатдоши ҳақиқатан ҳам Элдор Шомуродов эканига ишонмаган.

«Кейин у кулиб: “Ростдан ҳам Элдор Шомуродовмисан?” деб сўради. Мен: “Ишонмаётган бўлсанг, телефонни кўтар”, дедим».

Видеоқўнғироқда ҳаммаси ўзгарди

Мухлис қўнғироқни қабул қилган, аммо аввалига гапира олмай қолган. Шундан сўнг Шомуродов унга видеоқўнғироқ қилган.

Экранда Ўзбекистон терма жамоаси ҳужумчисини кўрган киши ҳайратини яшира олмаган.

«Вой, ака, шокдаман... Мен аслида сизнинг мухлисингизман», — деган у.

Шу тариқа, ижтимоий тармоқдаги ҳақорат реал мулоқот бошланиши билан бутунлай бошқа тус олган.

Интернетдаги сўз ортида ҳам инсон бор

Шомуродовнинг ҳикояси ижтимоий тармоқлардаги мулоқот маданияти билан боғлиқ муҳим масалани яна бир бор кўрсатди. Фойдаланувчилар баъзан экран ортида ўтириб, юзма-юз айта олмайдиган сўзларни осонлик билан ёзиб қолдиради.

Аммо машҳур спортчи, санъаткор ёки бошқа жамоат арбоби ҳам бундай фикрларни ўқийдиган ва улардан таъсирланадиган инсон ҳисобланади.

Элдор Шомуродов эса ҳақоратга ҳақорат билан жавоб қайтармади. У изоҳ муаллифига бевосита мурожаат қилиб, интернетдаги бир неча сўзнинг реал ҳаётда қанчалик бошқача эшитилишини кўрсатди.

Шомуродов яна эътибор марказида

ЖЧ–2026 гуруҳ босқичидаги энг чиройли голлардан бирига муаллифлик қилган Шомуродов майдондаги ўйини билан ҳам, майдон ташқарисидаги муносабати билан ҳам мухлислар эътиборида қолмоқда.

Бу воқеа эса оддий бир хулосани эслатади: изоҳ ёзиш осон, аммо ўша гапни инсоннинг ўзига қараб айтиш анча қийин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиМартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиБугун, 10:53Ямал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқдиЯмал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқдиБугун, 10:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди