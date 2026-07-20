Жаҳон чемпионати-2026 якунлари: Испания тахтга қайтди, Месси ва Роналду хайрлашди
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган 2026-йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати ўз якунига етди. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган финал баҳсида Испания терма жамоаси Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи бор жаҳон тожига эга чиқди. Гарчи финал учрашуви турнир тарихидаги энг зерикарли ўйинлардан бири сифатида баҳоланган бўлса-да, "Қизил фурия"нинг тартибли ўйини уларга муносиб чемпионликни тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув тақдирини захирадан майдонга тушган Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди. Ўйин якунланиши арафасида аргентиналик Энзо Фернандез иккинчи сариқ карточкани олиб майдонни тарк этди ва бу "албиселесте"нинг сўнгги умидларини ҳам чиппакка чиқарди. Финалдан сўнг майдонда юзага келган тартибсизликлар, хусусан Леандро Паредеснинг испан футболчиларига нисбатан тажовузкор ҳаракатлари турнирнинг тантанали якунига бироз соя солди.
Турнир қаҳрамонлари ва кашфиётларGoal.com нашри таҳлилига кўра, ушбу чемпионатнинг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанд бўлди. Норвегия терма жамоаси чорак финалда Англияга имкониятни бой берган бўлса-да, Эрлинг Холанд 5 та ўйинда 7 та гол уриб, ўзининг феноменал даражасини яна бир бор исботлади. Айниқса, Норвегиянинг беш карра жаҳон чемпиони Бразилия устидан қозонган ғалабаси мусобақа тарихидаги энг катта сенсациялардан бирига айланди.
Лионель Месси ва Килиан Мбаппе турнир давомида ўз жамоаларини етаклаб, мухлисларга унутилмас лаҳзалар тақдим этишди. Испания эса бутун мусобақа давомида ўзининг мустаҳкам ҳимояси ва ярим ҳимоядаги устунлиги билан барчадан ажралиб турди. Луис де ла Фуенте шогирдлари ҳақли равишда "Беаутифул Гаме" (гўзал ўйин) анъаналарини сақлаб қолган жамоа сифатида эътироф этилмоқда.
Афсунли даврнинг якуниМазкур мундиал кўплаб афсонавий футболчилар учун сўнггиси бўлди. Криштиану Роналду ва Неймар каби юлдузлар учун бу хайрлашув турнири кутилганидек омадли кечмади. Уларнинг кўз ёшлари ва турнирни эрта тарк этишлари футбол оламида бир давр якунланаётганидан далолат беради. Шунингдек, АҚШ терма жамоаси етакчиси Кристиан Пулишич ўз уйидаги мундиалда кутилган даражада порлай олмагани маҳаллий мухлислар учун катта зарба бўлди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу чемпионат янгича формат ва кенгайтирилган иштирокчилар таркиби билан ёдда қолди. Марказий Осиё минтақасида футболга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Испания каби жамоаларнинг тактик схемалари ва Норвегия каби аутсайдерларнинг жасорати маҳаллий мутахассислар учун катта тажриба мактаби бўлиб хизмат қилади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йилги Жаҳон чемпионати ҳам қувончли, ҳам маҳзун лаҳзаларга бой бўлди. Испания ўзининг олтин даврига қайтганини эълон қилган бўлса, Аргентина ва Бразилия каби грандлар учун янги авлодни шакллантириш вақти келгани аён бўлди. Футбол олами энди янги юлдузлар ва янги ғалабалар сари интилишда давом этади.
…