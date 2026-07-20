Жаҳон чемпионати-2026 якунлари: Испания тахтга қайтди, Месси ва Роналду хайрлашди

·36·Спорт
Жаҳон чемпионати-2026 якунлари: Испания тахтга қайтди, Месси ва Роналду хайрлашди

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилган 2026-йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати ўз якунига етди. Ню-Жерси штатида бўлиб ўтган финал баҳсида Испания терма жамоаси Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида иккинчи бор жаҳон тожига эга чиқди. Гарчи финал учрашуви турнир тарихидаги энг зерикарли ўйинлардан бири сифатида баҳоланган бўлса-да, "Қизил фурия"нинг тартибли ўйини уларга муносиб чемпионликни тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув тақдирини захирадан майдонга тушган Ферран Торрес томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди. Ўйин якунланиши арафасида аргентиналик Энзо Фернандез иккинчи сариқ карточкани олиб майдонни тарк этди ва бу "албиселесте"нинг сўнгги умидларини ҳам чиппакка чиқарди. Финалдан сўнг майдонда юзага келган тартибсизликлар, хусусан Леандро Паредеснинг испан футболчиларига нисбатан тажовузкор ҳаракатлари турнирнинг тантанали якунига бироз соя солди.

Турнир қаҳрамонлари ва кашфиётлар

Goal.com нашри таҳлилига кўра, ушбу чемпионатнинг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанд бўлди. Норвегия терма жамоаси чорак финалда Англияга имкониятни бой берган бўлса-да, Эрлинг Холанд 5 та ўйинда 7 та гол уриб, ўзининг феноменал даражасини яна бир бор исботлади. Айниқса, Норвегиянинг беш карра жаҳон чемпиони Бразилия устидан қозонган ғалабаси мусобақа тарихидаги энг катта сенсациялардан бирига айланди.

Лионель Месси ва Килиан Мбаппе турнир давомида ўз жамоаларини етаклаб, мухлисларга унутилмас лаҳзалар тақдим этишди. Испания эса бутун мусобақа давомида ўзининг мустаҳкам ҳимояси ва ярим ҳимоядаги устунлиги билан барчадан ажралиб турди. Луис де ла Фуенте шогирдлари ҳақли равишда "Беаутифул Гаме" (гўзал ўйин) анъаналарини сақлаб қолган жамоа сифатида эътироф этилмоқда.

Афсунли даврнинг якуни

Мазкур мундиал кўплаб афсонавий футболчилар учун сўнггиси бўлди. Криштиану Роналду ва Неймар каби юлдузлар учун бу хайрлашув турнири кутилганидек омадли кечмади. Уларнинг кўз ёшлари ва турнирни эрта тарк этишлари футбол оламида бир давр якунланаётганидан далолат беради. Шунингдек, АҚШ терма жамоаси етакчиси Кристиан Пулишич ўз уйидаги мундиалда кутилган даражада порлай олмагани маҳаллий мухлислар учун катта зарба бўлди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ушбу чемпионат янгича формат ва кенгайтирилган иштирокчилар таркиби билан ёдда қолди. Марказий Осиё минтақасида футболга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Испания каби жамоаларнинг тактик схемалари ва Норвегия каби аутсайдерларнинг жасорати маҳаллий мутахассислар учун катта тажриба мактаби бўлиб хизмат қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йилги Жаҳон чемпионати ҳам қувончли, ҳам маҳзун лаҳзаларга бой бўлди. Испания ўзининг олтин даврига қайтганини эълон қилган бўлса, Аргентина ва Бразилия каби грандлар учун янги авлодни шакллантириш вақти келгани аён бўлди. Футбол олами энди янги юлдузлар ва янги ғалабалар сари интилишда давом этади.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиИспанияЛионель МессиЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиБугун, 12:33Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиМағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди