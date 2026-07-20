Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмади

·49·Спорт
Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмади

Аргентина миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан кейин жамоа сардори Лионель Мессига бағишланган таъсирли ва ҳиссиётларга бой мурожаат билан чиқди.

Аргентиналиклар ҳал қилувчи финал баҳсида Испанияга қўшимча вақтда киритилган ягона гол туфайли 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди. Шу тариқа жамоа 2022 йил Қатарда қўлга киритган жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қила олмади.

Терма жамоа эълон қилган мурожаатда Мессининг меҳнати, фидойилиги ва мамлакат футболи учун қўшган беқиёс ҳиссаси алоҳида эътироф этилди.

«Сенинг кўз ёшларинг — бизнинг ҳам кўз ёшларимиз, капитан. Сен бизга ҳаётимиздаги энг бахтли онларни тақдим этдинг. Фидойилигинг, сеҳринг ва сўнгги сониягача курашганинг учун раҳмат. Биз сени абадий севамиз, Лео!» — дейилади мурожаатда.

39 ёшли Лионель Месси Жаҳон чемпионатининг кумуш медалини қабул қилиб олгач, трибунадаги аргентиналик мухлислар олдига борди. У ўз ҳиссиётларини яшира олмади ва кўз ёшларини тўкди. Бу таъсирли лаҳзалар стадиондаги минглаб мухлисларни ҳам, ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам бефарқ қолдирмади.

Маълумотларга кўра, бу Мессининг фаолиятидаги олтинчи ва эҳтимол сўнгги Жаҳон чемпионати бўлди. Навбатдаги мундиаль 2030 йилда ўтказилади ва ўша вақтга келиб Месси 43 ёшга тўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиБугун, 12:33Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиАргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди