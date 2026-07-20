Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмади
Аргентина миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан кейин жамоа сардори Лионель Мессига бағишланган таъсирли ва ҳиссиётларга бой мурожаат билан чиқди.
Аргентиналиклар ҳал қилувчи финал баҳсида Испанияга қўшимча вақтда киритилган ягона гол туфайли 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди. Шу тариқа жамоа 2022 йил Қатарда қўлга киритган жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қила олмади.
Терма жамоа эълон қилган мурожаатда Мессининг меҳнати, фидойилиги ва мамлакат футболи учун қўшган беқиёс ҳиссаси алоҳида эътироф этилди.
«Сенинг кўз ёшларинг — бизнинг ҳам кўз ёшларимиз, капитан. Сен бизга ҳаётимиздаги энг бахтли онларни тақдим этдинг. Фидойилигинг, сеҳринг ва сўнгги сониягача курашганинг учун раҳмат. Биз сени абадий севамиз, Лео!» — дейилади мурожаатда.
39 ёшли Лионель Месси Жаҳон чемпионатининг кумуш медалини қабул қилиб олгач, трибунадаги аргентиналик мухлислар олдига борди. У ўз ҳиссиётларини яшира олмади ва кўз ёшларини тўкди. Бу таъсирли лаҳзалар стадиондаги минглаб мухлисларни ҳам, ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам бефарқ қолдирмади.
Маълумотларга кўра, бу Мессининг фаолиятидаги олтинчи ва эҳтимол сўнгги Жаҳон чемпионати бўлди. Навбатдаги мундиаль 2030 йилда ўтказилади ва ўша вақтга келиб Месси 43 ёшга тўлади.
…