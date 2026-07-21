«Машъал» Черногориядан 193 см бўйли ҳимоячи олди

·38·Спорт
«Машъал» Черногориядан 193 см бўйли ҳимоячи олди

«Машъал» клуби ҳимоя чизиғини черногориялик футболчи Драго Бумбар билан кучайтирди. Томонлар ўртасида меҳнат шартномаси имзолангани маълум қилинди.

28 ёшли марказий ҳимоячи жисмоний кучи, ҳаводаги яккакурашлардаги устунлиги ва бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради.

Бумбар асосан марказий ҳимояда ўйнайди

Драго Бумбар 1997 йил 10 ноябрда Черногориянинг Котор шаҳрида туғилган. Унинг бўйи 193 сантиметрни ташкил қилади.

Ўнг оёқли футболчи асосан марказий ҳимоячи сифатида майдонга тушади. Зарур ҳолатларда уни ҳимоянинг ўнг қанотида ҳам ишлатиш мумкин.

Унинг асосий устунликлари сифатида қуйидагилар кўрсатилмоқда:

  • ҳаводаги тўплар учун курашиш;

  • жисмоний яккакурашларда ишончли ҳаракат қилиш;

  • рақиб ҳужумларини бартараф этиш;

  • стандарт вазиятларда фойдали ўйнаш.

Баланд бўй ва катта ўйин тажрибаси Бумбарни «Машъал» ҳимояси учун муҳим футболчига айлантириши мумкин.

Уч мамлакат чемпионатида тўп сурган

Черногориялик ҳимоячи фаолияти давомида ўз мамлакатидан ташқари Сербия ва Албания чемпионатларида ҳам ўйнаган.

Сўнгги мавсумларда у Черногория Премьер-лигасининг «Бокель» клуби шарафини ҳимоя қилди. Бумбар профессионал фаолияти мобайнида жами 165 та расмий учрашувда майдонга тушган.

Турли чемпионатларда орттирилган тажриба унинг Ўзбекистон футболига мослашишида ёрдам бериши мумкин.

«Машъал» ҳимояда рақобатни кучайтирди

Драго Бумбарнинг трансфери билан «Машъал» мураббийлар штаби марказий ҳимояда қўшимча танлов имкониятига эга бўлди.

Айниқса, 193 сантиметр бўйли футболчининг стандарт вазиятлардаги ҳаракатлари жамоага нафақат ўз жарима майдонида, балки рақиб дарвозаси олдида ҳам фойда келтириши мумкин.

Энди асосий масала — Бумбарнинг янги жамоа тактикаси ва маҳаллий чемпионат суръатига қанчалик тез мослашишида.

28 ёшли ҳимоячи учун «Машъал»даги давр фаолиятидаги янги босқич бўлади. Клуб эса тажрибали легионер ёрдамида ҳимоя чизиғини янада барқарор қилишни мақсад қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиАрсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиБугун, 16:55Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинШомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинБугун, 16:40ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиБугун, 16:32Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинАстон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 16:13«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?Бугун, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди