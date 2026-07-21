«Машъал» Черногориядан 193 см бўйли ҳимоячи олди
«Машъал» клуби ҳимоя чизиғини черногориялик футболчи Драго Бумбар билан кучайтирди. Томонлар ўртасида меҳнат шартномаси имзолангани маълум қилинди.
28 ёшли марказий ҳимоячи жисмоний кучи, ҳаводаги яккакурашлардаги устунлиги ва бир нечта позицияда ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради.
Бумбар асосан марказий ҳимояда ўйнайди
Драго Бумбар 1997 йил 10 ноябрда Черногориянинг Котор шаҳрида туғилган. Унинг бўйи 193 сантиметрни ташкил қилади.
Ўнг оёқли футболчи асосан марказий ҳимоячи сифатида майдонга тушади. Зарур ҳолатларда уни ҳимоянинг ўнг қанотида ҳам ишлатиш мумкин.
Унинг асосий устунликлари сифатида қуйидагилар кўрсатилмоқда:
ҳаводаги тўплар учун курашиш;
жисмоний яккакурашларда ишончли ҳаракат қилиш;
рақиб ҳужумларини бартараф этиш;
стандарт вазиятларда фойдали ўйнаш.
Баланд бўй ва катта ўйин тажрибаси Бумбарни «Машъал» ҳимояси учун муҳим футболчига айлантириши мумкин.
Уч мамлакат чемпионатида тўп сурган
Черногориялик ҳимоячи фаолияти давомида ўз мамлакатидан ташқари Сербия ва Албания чемпионатларида ҳам ўйнаган.
Сўнгги мавсумларда у Черногория Премьер-лигасининг «Бокель» клуби шарафини ҳимоя қилди. Бумбар профессионал фаолияти мобайнида жами 165 та расмий учрашувда майдонга тушган.
Турли чемпионатларда орттирилган тажриба унинг Ўзбекистон футболига мослашишида ёрдам бериши мумкин.
«Машъал» ҳимояда рақобатни кучайтирди
Драго Бумбарнинг трансфери билан «Машъал» мураббийлар штаби марказий ҳимояда қўшимча танлов имкониятига эга бўлди.
Айниқса, 193 сантиметр бўйли футболчининг стандарт вазиятлардаги ҳаракатлари жамоага нафақат ўз жарима майдонида, балки рақиб дарвозаси олдида ҳам фойда келтириши мумкин.
Энди асосий масала — Бумбарнинг янги жамоа тактикаси ва маҳаллий чемпионат суръатига қанчалик тез мослашишида.
28 ёшли ҳимоячи учун «Машъал»даги давр фаолиятидаги янги босқич бўлади. Клуб эса тажрибали легионер ёрдамида ҳимоя чизиғини янада барқарор қилишни мақсад қилмоқда.
…