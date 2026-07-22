Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқда

·0·Спорт
Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқда

Аргентина терма жамоасининг тажрибали дарвозабони Эмилиано Мартинез Жахон чемпионати-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаш эҳтимоли борлигини маълум қилди. АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган турнир финалида Аргентина терма жамоаси Испанияга 1:0 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу мағлубият 2022-йилги жаҳон чемпиони учун кутилмаган зарба бўлди. Эмилиано Мартинез ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлислардан узр сўраб, бор кучини жамоа муваффақияти учун сарфлаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, кетма-кет икки бор жаҳон тожи соҳиби бўлиш ва тарихни қайта ёзиш орзуси амалга ошмагани унга руҳан оғир ботган.

Келажак ҳақидаги шубҳалар

33 ёшли дарвозабон ўз баёнотида терма жамоани тарк этиш ҳақида жиддий ўйлаётганини яширмади. "Ростини айтсам, ҳозирги оғриқни сўз билан таърифлаб бўлмайди. Олдинга қандай ҳаракат қилиш, тўғри йўлни танлаш ва балки четга чиқиш вақти келган-келмагани ҳақида ўйлашим учун кўп нарса бор", — дея таъкидлади дарвозабон.

Лионель Месси каби афсонавий жамоадошлари ҳали аниқ қарор қабул қилмаган бир пайтда, Мартинезнинг бундай баёноти Аргентина футбол жамоатчилигида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Дарвозабон ўз мамлакати ва жамоадошларига ёрдам бериш учун қўлидан келган барча ишни қилганини, бироқ финалдаги муваффақиятсизлик уни руҳан чарчатиб қўйганини билдирди.

Эмилиано Мартинез 2022-йилда Қатарда ўтган Жахон чемпионатида Аргентина ғалабасига улкан ҳисса қўшган ва турнирнинг энг яхши дарвозабони деб топилган эди. Унинг ўзига хос характери ва пеналтилар сериясидаги маҳорати уни дунёнинг энг таниқли посбонларидан бирига айлантирган. Бироқ, 2026-йилги финалдаги мағлубият унинг терма жамоадаги келажагини сўроқ остида қолдирмоқда.

Ҳозирча Аргентина футбол ассоциацияси ёки мураббийлар штаби дарвозабоннинг эҳтимолий истеъфоси борасида расмий муносабат билдирмади. Мутахассисларнинг фикрича, Мартинез ҳали юқори савияда ўйнашга қодир, бироқ руҳий ҳолат ва янги мотивация топиш масаласи унинг якуний қарорида ҳал қилувчи рол ўйнайди.

АргентинаЭмилиано МартинезЖахон ЧемпионатиФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиВиктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиБугун, 01:54Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиСоурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиБугун, 01:36Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаИталия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаБугун, 01:11Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Бугун, 01:11«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"