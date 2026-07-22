Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айланди

·0·Спорт
Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айланди

Лондоннинг Челси клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширди. Жамоа Астон Вилла ҳужумчиси Морган Роджерс трансферини расман якунлаганини эълон қилди. Ушбу келишув нафақат клуб, балки бутун Британия футболи учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, трансфер суммаси рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлингни (тахминан 157 миллион доллар) ташкил этди. Бу кўрсаткич билан 23 ёшли Роджерс футбол тарихидаги энг қиммат британиялик ўйинчи унвонини қўлга киритди. У бунгача Джек Грилиш, Деклан Райс ва Эллиот Андерсон каби юлдузларга тегишли бўлган рекордларни янгилади.

Хаби Алонсо тизимидаги янги куч

Ушбу трансфер Челси бош мураббийи Хаби Алонсо учун стратегик аҳамиятга эга. Испаниялик мутахассис 2026-27-йилги мавсум олдидан жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган эди. Роджерснинг динамик ўйин услуби ва юқори интенсивликдаги тактик тизимга тез мослашувчанлиги уни Лондон клуби учун асосий нишонга айлантирди.

Морган Роджерс Астон Вилла сафида Унаи Эмерй қўл остида ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди. У Бирмингем клуби сафида Англия Премер-лигасида 85 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг жисмоний ҳолати ва тактик интеллекти уни лигадаги энг хавфли ҳужумчилардан бирига айлантирган эди.

"Мен жуда ҳаяжондаман. Мен учун Челси — Лондондаги энг буюк клуб. Болалигимдан бу жамоага ҳавас билан қараганман", — дея таъкидлади Роджерс трансфердан сўнг ўзининг илк интервюсида. Клуб раҳбарияти ҳам ижтимоий тармоқлар орқали ушбу трансферни катта тантана билан эълон қилди.

Экспертларнинг фикрича, бундай улкан маблағнинг сарфланиши Челси раҳбариятининг Роджерснинг келажагига бўлган юксак ишончидан далолат беради. Эндиликда ҳужумчи Стамфорд Бриджда ўзининг энг юқори даражасини намойиш этиши ва жамоани янги чўққиларга олиб чиқиши кутилмоқда.

ЧелсиМорган РоджерсАстон ВиллаТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 02:33Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 02:16Виктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиВиктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиБугун, 01:54Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиСоурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиБугун, 01:36Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаИталия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаБугун, 01:11Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Бугун, 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"