Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айланди
Лондоннинг Челси клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширди. Жамоа Астон Вилла ҳужумчиси Морган Роджерс трансферини расман якунлаганини эълон қилди. Ушбу келишув нафақат клуб, балки бутун Британия футболи учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, трансфер суммаси рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлингни (тахминан 157 миллион доллар) ташкил этди. Бу кўрсаткич билан 23 ёшли Роджерс футбол тарихидаги энг қиммат британиялик ўйинчи унвонини қўлга киритди. У бунгача Джек Грилиш, Деклан Райс ва Эллиот Андерсон каби юлдузларга тегишли бўлган рекордларни янгилади.
Хаби Алонсо тизимидаги янги кучУшбу трансфер Челси бош мураббийи Хаби Алонсо учун стратегик аҳамиятга эга. Испаниялик мутахассис 2026-27-йилги мавсум олдидан жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган эди. Роджерснинг динамик ўйин услуби ва юқори интенсивликдаги тактик тизимга тез мослашувчанлиги уни Лондон клуби учун асосий нишонга айлантирди.
Морган Роджерс Астон Вилла сафида Унаи Эмерй қўл остида ҳақиқий юлдуз даражасига кўтарилди. У Бирмингем клуби сафида Англия Премер-лигасида 85 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг жисмоний ҳолати ва тактик интеллекти уни лигадаги энг хавфли ҳужумчилардан бирига айлантирган эди.
"Мен жуда ҳаяжондаман. Мен учун Челси — Лондондаги энг буюк клуб. Болалигимдан бу жамоага ҳавас билан қараганман", — дея таъкидлади Роджерс трансфердан сўнг ўзининг илк интервюсида. Клуб раҳбарияти ҳам ижтимоий тармоқлар орқали ушбу трансферни катта тантана билан эълон қилди.
Экспертларнинг фикрича, бундай улкан маблағнинг сарфланиши Челси раҳбариятининг Роджерснинг келажагига бўлган юксак ишончидан далолат беради. Эндиликда ҳужумчи Стамфорд Бриджда ўзининг энг юқори даражасини намойиш этиши ва жамоани янги чўққиларга олиб чиқиши кутилмоқда.
…