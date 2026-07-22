Дунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқори

·0·Техно
Дунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқори

Дунё миқёсида йўл-транспорт ҳодисалари оқибатида жароҳатланиш ва ўлим ҳолатлари камайиб бораётган бўлса-да, бу ижобий ўзгаришлар барча мамлакатларда бир хил кечмаяпти. Ланцет Публик Ҳеалт нашрида эълон қилинган янги тадқиқот натижаларига кўра, кам даромадли мамлакатларда йўллардаги ўлим хавфи бой давлатларга қараганда олти баравар юқори экани аниқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистик маълумотларга кўра, 1990-йилдан 2023-йилгача бўлган даврда йўл-транспорт ҳодисалари билан боғлиқ жароҳатлар 38,3 фоизга, ўлим ҳолатлари эса 32,3 фоизга камайган. Бироқ сўнгги ўн йилликда АҚШ ва Гана каби бир қатор мамлакатларда вазият аксинча ёмонлашган. 2023-йилнинг ўзида дунё бўйлаб 50,9 миллионта жароҳатланиш ҳолати қайд этилган бўлиб, уларнинг 1,34 миллиони фожиали якунланган.

Даромад даражаси ва хавфсизлик ўртасидаги боғлиқлик

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, энг катта тафовут мамлакатларнинг иқтисодий ҳолати билан боғлиқ. Гарчи юқори даромадли давлатларда авариялар сони кўп бўлса-да, барча ўлим ҳолатларининг деярли 90 фоизи камбағал мамлакатлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Бундай ҳудудларда ҳар 100 минг кишига 43,8 та ўлим ҳолати тўғри келади, ривожланган давлатларда эса бу кўрсаткич бор-йўғи 7,5 тани ташкил этади.

Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам ушбу муаммо долзарб бўлиб қолмоқда. Автомобиллар сонининг кескин ортиши ва урбанизация суръатлари йўл инфратузилмаси ҳамда хавфсизлик чораларидан ўзиб кетаётгани асосий хавф омилларидан биридир. Ланцет ҳисоботига кўра, камбағал давлатларда хавфсизлик камарларидан фойдаланиш устидан назоратнинг сустлиги ва тез тиббий ёрдам тизимидаги камчиликлар ўлим даражаси юқорилигига сабаб бўлмоқда.

Йўл-транспорт ҳодисалари, айниқса, ёш авлод учун жиддий хавф туғдирмоқда. 10 ёшдан 39 ёшгача бўлган эркаклар орасида авариялар асосий ўлим сабаби бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, йўллардаги фожиалар 5 ёшдан 29 ёшгача бўлган болалар ва ёшлар ҳаётига нуқта қўювчи биринчи рақамли омилдир.

Замонавий хавф омиллари: Смартфонлар ва йирик автомобиллар

Экспертлар йўллардаги хавфсизликка салбий таъсир кўрсатаётган янги тенденцияларни ҳам санаб ўтишди. Қуйидаги омиллар бугунги кунда асосий муаммолар сифатида кўрилмоқда:

  • Ҳайдовчиларнинг автомобил бошқариш вақтида мобил телефонларга чалғиши;
  • Капоти баланд бўлган йирик автомобилларнинг (СУВ ва пкаплар) кўпайиши, бу пиёдалар учун оғирроқ жароҳатлар хавфини туғдиради;
  • Йўл инфратузилмасининг пиёдалар ва велосипедчилар эҳтиёжларига мослаштирилмагани;
  • Автомобилларнинг хавфсизлик стандартларига жавоб бермаслиги.
ЖССТ ҳисоб-китобларига кўра, 2011-йилдан 2025-йилгача йўлларда ўлим даражасини 21 фоизга туширишга эришилган. Шунга қарамай, халқаро ҳамжамият олдида катта вазифалар турибди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг юқори даражадаги йиғилишида 2030-йилга бориб йўллардаги ўлим ва оғир жароҳатлар сонини 50 фоизга қисқартириш мақсад қилиб олинган.

Ушбу мақсадга эришиш учун нафақат техник чоралар, балки ҳайдовчилар маданиятини юксалтириш ва қонун устуворлигини таъминлаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга экани таъкидланмоқда.

Йўл-транспорт ҲодисасиХавфсизликСтатистикаЖССТЛанцет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54NASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиNASA Марсга ядровий двигателли аппарат учиради: Лойиҳа қиймати 2 миллиард доллардан ошадиБугун, 01:30Сила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиСила компанияси электромобиллар учун аккумулятор ишлаб чиқаришга 300 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:22Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Сунъий интеллект пойгаси: Кўнгилочар иловалар қандай қилиб ягона платформага айланмоқда?Бугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди