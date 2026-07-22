Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)

·1·Маданият
Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)

Хонанда Ширин Зоитованинг қизи, кичик блогер Ясмина Зоитова Instagram саҳифасида ош тайёрлаш бўйича қизиқарли видеони улашди. Ушбу видео қисқа вақт ичида кузатувчиларнинг эътиборини тортди.

Видеода Ясмина аввал ўзбек миллий либосини кийиб, сўнг ош тайёрлаш жараёнини бошлаб беради. У паловни катта ошпазлар сингари босқичма-босқич тайёрлаб, ҳар бир жараённи ишонч билан бажаради. Якунда эса тайёр ошни миллий лаганга чиройли сузиб, барчани дастурхонга таклиф қилади.

Ясминанинг табиийлиги, миллий қадриятларга бўлган ҳурмати ва ош тайёрлашдаги маҳорати ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларига манзур бўлди. Изоҳларда кузатувчилар кичик блогерни мақтовларга кўмиб, унинг пазандалик қобилиятига қойил қолганини ёзишмоқда ҳамда келгусидаги ижодига омад тилашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Бугун, 02:02Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)Шаҳло ва Вейселнинг Трабзондаги иккинчи тўйи қандай ўтди? (видео)Бугун, 01:35Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Кеча, 18:23Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?Кеча, 17:41Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади Кеча, 14:53Элдор Шомуродов: "'4 та бренднинг амбассадориман" (видео)Элдор Шомуродов: "'4 та бренднинг амбассадориман" (видео)Кеча, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)