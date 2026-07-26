Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёноти

·38·Авто
Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёноти

Жанубий Кореянинг автогиганти Hyundai Мотор раҳбарияти сўнгги кунларда мамлакатдаги энг йирик заводларда давом этаётган иш ташлашлар ва гуманоид роботларни жорий этиш режалари ўртасида боғлиқлик борлиги ҳақидаги хабарларни рад этди. Компания вакилларининг таъкидлашича, роботлаштириш жараёни ишчиларнинг норозилигига сабаб бўлаётган асосий омил эмас, балки бу борадаги музокаралар мутлақо бошқа йўналишда кетмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирда Hyundai касаба уюшмаси ва раҳбарият ўртасидаги келишмовчиликлар марказида ижтимоий ҳимоя масалалари турибди. Хусусан, ишчилар иш ҳақини ошириш, бонуслар тўлаш ва энг муҳими — пенсия ёшини узайтиришни талаб қилмоқдалар. Компания расмий баёнотида "Жанубий Кореядаги ишлаб чиқариш майдончаларида роботлардан фойдаланиш эҳтимоли раҳбарият ва касаба уюшмаси ўртасидаги жорий музокараларнинг бир қисми эмас" деб алоҳида қайд этди.

Гуманоид роботлар қаерда иш бошлайди?

Hyundai ўзининг роботлаштириш стратегиясини биринчи навбатда мамлакат ташқарисида синаб кўришни режалаштирган. Boston Dynamics томонидан ишлаб чиқилган машҳур Atlas роботларининг серияли версияси илк бор АҚШнинг Жоржия штатидаги Метаплант Америка корхонасида ишга туширилади. Мазкур завод электромобиллар ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиб, у ерда роботларни 2028-йилдан бошлаб қўллаш мўлжалланмоқда.

Компания раҳбарияти роботларни бошқа объектларга, жумладан Кореядаги заводларга кенгайтириш масаласи фақат ишлаб чиқариш шароитларидан келиб чиқиб ва ишчилар вакиллари билан маслаҳатлашган ҳолда амалга оширилишини билдирди. Бу эса технологик трансформациянинг кескин эмас, балки босқичма-босқич бўлишидан далолат беради.

Касаба уюшмаларининг хавотири ва қонунчилик

Шунга қарамай, Hyundai касаба уюшмаси янги технологиялар жорий этилишига эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Улар аввалроқ ҳар қандай автоматлаштириш жараёни ишчилар билан келишилган ҳолда амалга оширилиши шартлигини таъкидлаган эдилар. "Раҳбарият ва касаба уюшмаси ўртасида келишув бўлмас экан, ишлаб чиқаришга янги технологияли бирорта ҳам робот киритилмайди", — дейилади ташкилот баёнотида.

Жанубий Кореяда автоматлаштириш ва сунъий интеллект масаласи бандликка таъсир қилувчи жиддий омил сифатида кўрилмоқда. 2026-йилда кучга кирадиган янги меҳнат қонунчилигига кўра, компанияларнинг иш шароитларини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин бўлган қарорлари жамоавий музокаралар предмети бўлиши шарт қилиб белгиланмоқда.

Ҳозирда томонлар иш ҳақини ислоҳ қилиш бўйича мулоқотни давом эттирмоқдалар. Ушбу ислоҳот ишчилар даромадларининг барқарорлигини оширишга қаратилган бўлса-да, компаниянинг ишлаб чиқариш харажатлари тузилмасини ўзгартириши мумкин. Hyundai учун асосий вазифа — технологик тараққиёт ва инсон ресурслари ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолишдир.

HyundaiBoston DynamicsРобототехникаАвтосаноатЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБуюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБугун, 10:27Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиБугун, 10:23Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан