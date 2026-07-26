Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёноти
Жанубий Кореянинг автогиганти Hyundai Мотор раҳбарияти сўнгги кунларда мамлакатдаги энг йирик заводларда давом этаётган иш ташлашлар ва гуманоид роботларни жорий этиш режалари ўртасида боғлиқлик борлиги ҳақидаги хабарларни рад этди. Компания вакилларининг таъкидлашича, роботлаштириш жараёни ишчиларнинг норозилигига сабаб бўлаётган асосий омил эмас, балки бу борадаги музокаралар мутлақо бошқа йўналишда кетмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирда Hyundai касаба уюшмаси ва раҳбарият ўртасидаги келишмовчиликлар марказида ижтимоий ҳимоя масалалари турибди. Хусусан, ишчилар иш ҳақини ошириш, бонуслар тўлаш ва энг муҳими — пенсия ёшини узайтиришни талаб қилмоқдалар. Компания расмий баёнотида "Жанубий Кореядаги ишлаб чиқариш майдончаларида роботлардан фойдаланиш эҳтимоли раҳбарият ва касаба уюшмаси ўртасидаги жорий музокараларнинг бир қисми эмас" деб алоҳида қайд этди.
Гуманоид роботлар қаерда иш бошлайди?Hyundai ўзининг роботлаштириш стратегиясини биринчи навбатда мамлакат ташқарисида синаб кўришни режалаштирган. Boston Dynamics томонидан ишлаб чиқилган машҳур Atlas роботларининг серияли версияси илк бор АҚШнинг Жоржия штатидаги Метаплант Америка корхонасида ишга туширилади. Мазкур завод электромобиллар ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлиб, у ерда роботларни 2028-йилдан бошлаб қўллаш мўлжалланмоқда.
Компания раҳбарияти роботларни бошқа объектларга, жумладан Кореядаги заводларга кенгайтириш масаласи фақат ишлаб чиқариш шароитларидан келиб чиқиб ва ишчилар вакиллари билан маслаҳатлашган ҳолда амалга оширилишини билдирди. Бу эса технологик трансформациянинг кескин эмас, балки босқичма-босқич бўлишидан далолат беради.
Касаба уюшмаларининг хавотири ва қонунчиликШунга қарамай, Hyundai касаба уюшмаси янги технологиялар жорий этилишига эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Улар аввалроқ ҳар қандай автоматлаштириш жараёни ишчилар билан келишилган ҳолда амалга оширилиши шартлигини таъкидлаган эдилар. "Раҳбарият ва касаба уюшмаси ўртасида келишув бўлмас экан, ишлаб чиқаришга янги технологияли бирорта ҳам робот киритилмайди", — дейилади ташкилот баёнотида.
Жанубий Кореяда автоматлаштириш ва сунъий интеллект масаласи бандликка таъсир қилувчи жиддий омил сифатида кўрилмоқда. 2026-йилда кучга кирадиган янги меҳнат қонунчилигига кўра, компанияларнинг иш шароитларини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин бўлган қарорлари жамоавий музокаралар предмети бўлиши шарт қилиб белгиланмоқда.
Ҳозирда томонлар иш ҳақини ислоҳ қилиш бўйича мулоқотни давом эттирмоқдалар. Ушбу ислоҳот ишчилар даромадларининг барқарорлигини оширишга қаратилган бўлса-да, компаниянинг ишлаб чиқариш харажатлари тузилмасини ўзгартириши мумкин. Hyundai учун асосий вазифа — технологик тараққиёт ва инсон ресурслари ўртасидаги мувозанатни сақлаб қолишдир.
…