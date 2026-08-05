Оқ уйда бўлиб ўтган UFC турнири промоушенга $30 млн зарар келтирди
Вашингтондаги Оқ уй ҳудудида 2026 йил 14 июн куни ўтказилган UFC Фреедом 250 турнири промоушенга тахминан $30 млн зарар келтирди. Чипталар еркин сотилмагани сабаб касса тушуми олинмаган, тадбирнинг умумий харажатлари еса тахминан 60 миллион долларни ташкил етган. Шунга қарамай, турнир дунё бўйлаб 34 миллион томошабинни жалб қилиб, 64 миллиардга яқин медиа намойиш ҳосил қилди ва UFCнинг маркетинг ҳамда ҳамкорлик даромадларини оширди.
UFC тарихидаги энг шов-шувли тадбирлардан бири компания учун қимматга тушди. Вашингтондаги Оқ уй ҳудудида ўтказилган UFC Freedom 250 турнири натижасида промоушен тахминан 30 миллион доллар молиявий зарар кўрди.
UFC’га эгалик қилувчи TKO Group Holdings иккинчи чорак ҳисоботида тадбирнинг ишлаб чиқариш ва ташкилий харажатлари одатий турнирларга нисбатан анча юқори бўлганини маълум қилди. Шунга қарамай, Freedom 250 компанияга рекорд аудитория, миллиардлаб медиа намойишлар ва янги ҳамкорлик келишувларини олиб келди.
Чипталар нега сотилмаган?
UFC Freedom 250 турнири 2026 йил 14 июнь куни Вашингтондаги Оқ уйнинг жанубий майдонида ўтказилди. Тадбир АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этилган махсус спорт дастурининг бир қисми эди.
Оддий рақамли UFC турнирларидан фарқли равишда, Freedom 250 учун чипталар эркин сотувга чиқарилмади. Шу сабаб компания анъанавий касса тушуми ва меҳмондўстлик хизматларидан олинадиган даромаднинг катта қисмидан маҳрум бўлди.
TKO молия директори Эндрю Шлеймернинг тушунтиришича, тадбир учун сарфланган маблағлар одатий UFC кечалари харажатидан сезиларли даражада юқори бўлган. Компания глобал ҳомийлик ва маркетинг келишувлари орқали харажатларнинг бир қисмини қоплаган, аммо бу Freedom 250’ни даромадли қилиш учун етарли бўлмаган.
«Чипталар сотилмагани сабабли тадбирдан касса тушуми қайд этилмади. Кутилганидек, Freedom 250 тахминан 30 миллион доллар зарар келтирди», — дея маълум қилди TKO молия директори.
Турнирнинг умумий харажати қанча бўлган?
UFC раҳбари Дана Уайт тадбир олдидан Freedom 250’ни ташкил этиш учун тахминан 60 миллион доллар сарфланишини айтган эди.
Бу маблағ оддий UFC турнирининг бюджетидан бир неча баробар кўп бўлган. Катта харажатларга Оқ уй ҳудудида вақтинчалик арена қуриш, хавфсизлик талабларига мос инфратузилма яратиш, телевизион ишлаб чиқариш, спортчилар ҳақи ва икки кунлик мухлислар фестивалини ташкил этиш кирган.
Бироқ 60 миллион долларлик бюджетнинг барчаси соф зарарга айланмаган. Crypto.com, RAM ва бошқа ҳамкорлар билан тузилган келишувлар харажатларнинг муҳим қисмини қоплаган. Натижада промоушеннинг якуний молиявий йўқотиши тахминан 30 миллион доллар даражасида қолган.
Шу боис «UFC 60 миллион доллар йўқотди» деб ёзиш нотўғри. Бу тадбирни ташкил этиш учун кўзда тутилган умумий харажат эди, соф зарар эса ундан қарийб икки баробар кам бўлди.
Freedom 250 UFC маржасини пасайтирди
TKO’нинг расмий молиявий ҳисоботига кўра, UFC’нинг 2026 йил иккинчи чорагидаги даромади ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 29 фоизга ўсиб, 535,7 миллион долларга етди.
UFC’нинг тузатилган EBITDA кўрсаткичи ҳам 15 фоизга ошиб, 280,4 миллион долларни ташкил қилди. Аммо бизнеснинг рентабеллик маржаси 59 фоиздан 52 фоизга пасайди. TKO ушбу пасайиш тўлиқ Freedom 250 турнирининг молиявий хусусияти билан боғлиқ бўлганини қайд этди.
Турнир бир вақтнинг ўзида UFC молиясига икки хил таъсир кўрсатди:
— ҳомийлик ва маркетинг даромадларини оширди;
— чипта тушумини камайтириб, ишлаб чиқариш харажатларини кескин кўпайтирди.
TKO ҳисоботига кўра, иккинчи чоракда UFC’нинг маркетинг ва ҳамкорлик даромади 59 миллион долларга ошган. Бу ўсишнинг асосий омилларидан бири айнан Оқ уйдаги турнир бўлган. Бироқ тадбир харажатлари олинган қўшимча даромаддан юқори бўлиб қолган.
$30 миллионлик зарар TKO’ни инқирозга учратдими?
Freedom 250 алоҳида тадбир сифатида зарар билан якунланган бўлса-да, TKO Group иккинчи чоракни кучли молиявий натижалар билан ёпди.
Компаниянинг умумий чораклик даромади 18 фоизга ўсиб, 1,547 миллиард долларни ташкил қилди. Соф фойда эса 303,9 миллион долларга етди. TKO шу натижалардан кейин 2026 йил учун даромад ва тузатилган EBITDA прогнозини ҳам юқорига кўтарди.
Демак, 30 миллион долларлик зарар UFC’нинг маржасига сезиларли таъсир кўрсатган, аммо TKO’нинг умумий молиявий барқарорлигини издан чиқармаган.
Компания Freedom 250’ни оддий тижорий турнир эмас, UFC брендини янада кенг аудиторияга олиб чиқиш учун амалга оширилган бир марталик катта маркетинг лойиҳаси сифатида баҳоламоқда.
Рекорд аудитория зарарни оқлайдими?
UFC маълумотига кўра, Freedom 250 турнирини дунё бўйлаб тахминан 34 миллион киши томоша қилган. АҚШдаги ўртача аудитория эса 7 миллион кишини ташкил этиб, тадбирни мамлакат тарихидаги энг кўп кўрилган UFC кечасига айлантирган.
Промоушеннинг ҳисоб-китобига кўра, турнир телевидение, интернет ва ижтимоий тармоқларда 64 миллиардга яқин медиа намойиш ҳосил қилган. Уларнинг шартли реклама қиймати 1,1 миллиард доллар деб баҳоланган.
Бироқ бу сумма UFC’нинг банк ҳисобига келиб тушган реал даромад эмас. Медиа қиймат — тадбир ҳақидаги хабарлар ва намойишларни худди шу ҳажмда реклама орқали сотиб олиш қанчага тушишини кўрсатувчи тахминий маркетинг баҳосидир.
Шу сабаб Freedom 250’нинг ҳақиқий самарасини фақат бир чоракдаги молиявий натижа билан ўлчаш қийин. Турнир келажакда янги ҳомийлар, кўпроқ обуначилар ва қимматроқ медиа келишувлари олиб келса, 30 миллион долларлик зарар узоқ муддатли инвестиция сифатида ўзини оқлаши мумкин.
Дана Уайт нега бундай турнирни такрорламайди?
Freedom 250 якунланганидан кейин Дана Уайт тадбирдан мамнунлигини билдирган, аммо уни яна бир бор ўтказиш молиявий жиҳатдан деярли имконсиз эканини тан олган.
У Оқ уйдаги турнирни UFC тарихидаги энг мураккаб ва қиммат лойиҳалардан бири деб атади. Компанияга Оқ уй маъмурияти, Махфий хизмат ва бошқа давлат идоралари билан мисли кўрилмаган даражадаги хавфсизлик ишларини мувофиқлаштиришга тўғри келган.
Freedom 250 шу жиҳатдан UFC учун парадоксал тадбир бўлди: молиявий жиҳатдан зарарли, аммо аудитория ва бренд нуфузи нуқтаи назаридан тарихий натижа қайд этилди.
UFC 30 миллион доллар йўқотди, лекин бутун дунё эътиборини Октагонга қаратди. Энди асосий савол — бу эътибор келгуси йилларда қанча реал даромадга айланиши. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…