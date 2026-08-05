Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олди

·34·Техно
Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олди
Қисқача

Samsung Galaxy S26 Ultra екранида пайдо бўлаётган қизғиш тус муаммосини расман тан олди ва унинг аппарат қисмига алоқадор емаслигини билдирди. Компания носозлик екран калибрлаш жараёнидаги дастурий хатолик сабаб юзага келганини маълум қилди. Samsung расмий сервис марказларида кафолат муддатидан қатъи назар бепул такрорий калибрлаш хизматини кўрсатади ва бу иш мурожаат қилинган куннинг ўзидаёқ бажарилишини вада қилмоқда.

Samsung компанияси Galaxy S26 Ultra флагман смартфонлари эгалари дуч келган дисплейдаги ноодатий нуқсон юзасидан илк бор расмий баёнот берди. Охирги ҳафталарда фойдаланувчилар қурилма экранининг марказий қисмида қизғиш тусдаги тўғри бурчакли соҳа пайдо бўлаётганидан оммавий равишда шикоят қилишган эди. мазкур ҳолат технология оламида қизғиш муҳокамаларга сабаб бўлган ва харидорларни хавотирга солганди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг расмий баёноти Жанубий Кореядаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган Samsung Мемберс иловасида эълон қилинган. Samsung вакиллари мазкур носозлик смартфоннинг аппарат қисмига (темирига) алоқадор эмаслигини ва қурилма қисмлари шикастланмаганини алоҳида таъкидладилар.

Носозлик сабаби ва унинг бартараф этилиши

Ишлаб чиқарувчининг тушунтиришича, муаммога экран калибрлаш жараёнидаги дастурий носозлик сабаб бўлган. Ушбу техник хатоликни бартараф этиш мақсадида Samsung ўзининг расмий сервис марказларида бепул хизмат кўрсатишни йўлга қўйди.

Қайд этилишича, такрорий калибрлаш ишлари смартфоннинг кафолат муддати тугаган ёки тугамаганидан қатъий назар амалга оширилади. Шунингдек, сервис хизмати мижозларга қулайлик яратиш мақсадида мурожаат қилинган куннинг ўзидаёқ бажарилиши вада қилинмоқда.

Масофавий янгиланиш ва келгуси режалар

Бироқ фойдаланувчилар сервис марказларига шахсан бориш мажбуриятидан тез орада озод этилиши мумкин. Компания ҳозирги вақтда нотўғри калибрлашни автоматик тарзда тўғрилаш имконини берувчи махсус дастурий янгиланиш устида қизғин иш олиб бормоқда.

Янги дастурий таъминот чиқариладиган аниқ сана кейинроқ эълон қилиниши кутилмоқда. Янгиланиш тайёр бўлгач, фойдаланувчилар смартфонни сервисга олиб бормасдан туриб, масофавий тарзда муаммони бартараф этиш имконига эга бўладилар.

Samsung ўз баёнотида юзага келган ноқулайликлар учун мижозлардан расман узр сўради. Корхона вакиллари харидорларга энг яхши тажрибани тақдим этиш йўлида ҳаракат қилишда давом этишини ва қўллаб-қувватлаш учун миннатдорлик билдирди.

SamsungGalaxy S26 UltraСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиSpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди