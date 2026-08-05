Трент Александр-Арнолд «Реал Мадрид»ни тарк этиб, «Ливерпул»га қайтиши мумкин
Трент Александр-Арнолд «Реал Мадрид»да ўз ўрнини топа олмаётгани сабабли «Ливерпул»га қайтиши мумкин. 27 ёшли футболчи ўтган ёзда Мадрид клубига еркин агент сифатида ўтган, бироқ Жозе Моуринью ҳимояда Дензел Думфрис хизматидан фойдаланишни маъқул кўргани учун унинг асосий таркибдаги имкониятлари чекланган. Собиқ ярим ҳимоячи Енди Таунсенд «Ливерпул» раҳбариятига футболчини қайтариш бўйича қадам ташлашни тавсия қилди.
Трент Александр-Арнолд ўтган ёзда Мадрид клубига эркин агент сифатида кўчиб ўтганига қарамай, Испания пойтахтида ўз ўрнини топа олмаяпти ва бу ҳолат футболчининг «Ливерпул»га сенсацион тарзда қайтиши ҳақидаги муҳокамаларга сабаб бўлди. 27 ёшли инглиз футболчисининг фаолиятидаги ушбу кескин бурилиш Европа футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ хабар беришича, собиқ ярим ҳимоячи Энди Таунсенд «Ливерпул» раҳбариятига ўз тарбияланувчисини тез фурсатларда клубга қайтариш бўйича қадам ташлашни тавсия қилган. Мутахассиснинг фикрича, жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола қўл остидаги тактик талаблар ва ҳозирги вазиятда бу трансфер барча томонлар учун энг мақбул ечим бўлиши мумкин.
Таунсенднинг таъкидлашича, Александр-Арнолд ўзининг ижодий узатмалари ва ҳужумкор ҳаракатлари эвазига қанот ўйинини сезиларли даражада кучайтира олади. Шунингдек, у Жереми Фримпонгнинг ўйинига баҳо бериб, Трентнинг узатмалари даражасига етмаслигини ва айнан шу жиҳат инглиз футболчисининг устунлиги эканини қайд этди.
Мадридда юзага келган мураккаб вазиятИспания клубидаги ўзгаришлар ва мураббийлар штабидаги қарорлар футболчининг тақдирига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, жамоага Жозе Моуриньюнинг келиши ва унинг ҳимоя чизиғидаги қатъий интизомга устувор қаратиши Трентнинг асосий таркибдаги имкониятларини чеклаб қўйди.
Маълум бўлишича, португалиялик мутахассис ҳимоя қанотида интерлик Дензел Думфрис хизматидан фойдаланишни маъқул кўрмоқда. Жозе Моуриньюнинг қатъий тактик тизимига Думфриснинг профили кўпроқ мос келиши сабабли, Александр-Арнолднинг асосий таркибга кириш йўли қийинлашиб бормоқда.
Келажакдаги ноаниқликларМадридликлар таркибида Федерико Вальверде каби универсал ўйинчиларнинг мавжудлиги ҳамда қанот ҳимоясида захира вариантларининг етарлилиги Трентни клубда иккинчи планга тушириб қўйди. Мавсумолди тайёргарлик жараёнида ҳар бир ўйинчи ўзини кўрсатишга интилишини инобатга олсак, инглиз футболчиси мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа йўналишларни ўйлаб кўриши табиий.
Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, футболчининг собиқ жамоасига қайтиши мухлислар томонидан турлича қабул қилиниши мумкин. Шунга қарамай, юзага келган спортдаги танглик ва рақобатнинг кучайиши бу трансфер эҳтимолини кундан-кунга реал воқеликка айлантирмоқда.
…