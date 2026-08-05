Трент Александр-Арнолд «Реал Мадрид»ни тарк этиб, «Ливерпул»га қайтиши мумкин

·30·Спорт
Трент Александр-Арнолд «Реал Мадрид»ни тарк этиб, «Ливерпул»га қайтиши мумкин
Қисқача

Трент Александр-Арнолд «Реал Мадрид»да ўз ўрнини топа олмаётгани сабабли «Ливерпул»га қайтиши мумкин. 27 ёшли футболчи ўтган ёзда Мадрид клубига еркин агент сифатида ўтган, бироқ Жозе Моуринью ҳимояда Дензел Думфрис хизматидан фойдаланишни маъқул кўргани учун унинг асосий таркибдаги имкониятлари чекланган. Собиқ ярим ҳимоячи Енди Таунсенд «Ливерпул» раҳбариятига футболчини қайтариш бўйича қадам ташлашни тавсия қилди.

Трент Александр-Арнолд ўтган ёзда Мадрид клубига эркин агент сифатида кўчиб ўтганига қарамай, Испания пойтахтида ўз ўрнини топа олмаяпти ва бу ҳолат футболчининг «Ливерпул»га сенсацион тарзда қайтиши ҳақидаги муҳокамаларга сабаб бўлди. 27 ёшли инглиз футболчисининг фаолиятидаги ушбу кескин бурилиш Европа футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ хабар беришича, собиқ ярим ҳимоячи Энди Таунсенд «Ливерпул» раҳбариятига ўз тарбияланувчисини тез фурсатларда клубга қайтариш бўйича қадам ташлашни тавсия қилган. Мутахассиснинг фикрича, жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола қўл остидаги тактик талаблар ва ҳозирги вазиятда бу трансфер барча томонлар учун энг мақбул ечим бўлиши мумкин.

Таунсенднинг таъкидлашича, Александр-Арнолд ўзининг ижодий узатмалари ва ҳужумкор ҳаракатлари эвазига қанот ўйинини сезиларли даражада кучайтира олади. Шунингдек, у Жереми Фримпонгнинг ўйинига баҳо бериб, Трентнинг узатмалари даражасига етмаслигини ва айнан шу жиҳат инглиз футболчисининг устунлиги эканини қайд этди.

Мадридда юзага келган мураккаб вазият

Испания клубидаги ўзгаришлар ва мураббийлар штабидаги қарорлар футболчининг тақдирига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Хусусан, жамоага Жозе Моуриньюнинг келиши ва унинг ҳимоя чизиғидаги қатъий интизомга устувор қаратиши Трентнинг асосий таркибдаги имкониятларини чеклаб қўйди.

Маълум бўлишича, португалиялик мутахассис ҳимоя қанотида интерлик Дензел Думфрис хизматидан фойдаланишни маъқул кўрмоқда. Жозе Моуриньюнинг қатъий тактик тизимига Думфриснинг профили кўпроқ мос келиши сабабли, Александр-Арнолднинг асосий таркибга кириш йўли қийинлашиб бормоқда.

Келажакдаги ноаниқликлар

Мадридликлар таркибида Федерико Вальверде каби универсал ўйинчиларнинг мавжудлиги ҳамда қанот ҳимоясида захира вариантларининг етарлилиги Трентни клубда иккинчи планга тушириб қўйди. Мавсумолди тайёргарлик жараёнида ҳар бир ўйинчи ўзини кўрсатишга интилишини инобатга олсак, инглиз футболчиси мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун бошқа йўналишларни ўйлаб кўриши табиий.

Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, футболчининг собиқ жамоасига қайтиши мухлислар томонидан турлича қабул қилиниши мумкин. Шунга қарамай, юзага келган спортдаги танглик ва рақобатнинг кучайиши бу трансфер эҳтимолини кундан-кунга реал воқеликка айлантирмоқда.

Трент Александр-АрнолдЛиверпулРеал МадридТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда