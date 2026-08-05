Неймарнинг рақибни масхара қилиши жанжалга сабаб бўлди
Неймар Ремога қарши ўйиндан кейин рақиб расмийлари ва мухлисларини масхара қилгани сабабли туннелда жанжал келиб чиқишига оз қолди. Сантос кичик ҳисобда ғалаба қозониб, Бразилия кубогининг чорак финалига йўлланма олди, бунда Неймар захирадан тушиб, Ронига голли узатма берди. Ремо клуби президенти Антонио Карлос Теихеира футболчини ёш авлодга ёмон ўрнак бўлаётганликда айблади.
Бразилиянинг Сантос клуби ҳужумчиси Неймар Бразилия кубоги доирасида Ремога қарши кечган ўйиндан кейин юзага келган кескин можаро марказида қолди. Мангуеираонда бўлиб ўтган учрашувдан сўнг майдон туннелида юзага келган тартибсизликлар ва тажовузкор муҳит маҳаллий спорт жамоатчилигининг кескин танқидига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, Сантос рақибини кичик ҳисобда мағлуб этиб, чорак финалга йўлланма олган бўлса-да, учрашувдан кейинги воқеалар асосий мавзуга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида мезбон жамоа мухлислари ҳужумчининг ҳаракатларини ҳушаклар билан қарши олишди. Майдонни тарк этаётганда Неймар трибунадагиларга ҳаводан ўпич йўллаб жавоб қайтарди. Бироқ вазият аралаш зонада янада кескинлашди. Бразилиялик юлдуз Ремо расмийлари ва мухлислари қаршисида рақсга тушиб, уларга қараб «Чиққансизлар! Чиқиб кетдингизлар!» дея бақиргани вазиятни янада авж олдириб юборди.
Майдон ортидаги тўқнашувлар ва кескин реакцияТенсион қизиб кетган бир пайтда, Ремо тарафдорлари ҳақоратли имо-ишоралар ва тажовузкор қичқириқлар билан жавоб қайтаришди. Хавфсизлик тўсиқлари билангина икки томон ўртасида жисмоний жанжал келиб чиқишининг олди олинди. Ушбу ҳолатдан сўнг Ремо клуби президенти Антонио Карлос Теихеира Неймар ва унинг қилиғига нисбатан жуда қаттиқ фикр билдирди.
О Флухо нашрига берган интервюсида клуб раҳбари тажрибали футболчининг хатти-ҳаракатидан нафратланганини яширмади. Антонио Карлос Теихеира ўз сўзида Неймар ёш авлод вакиллари учун ёмон ўрнак эканини таъкидлаб, шундай деди: «Кўплаб болалар бут кўрадиган ўша сансар Неймар бу ерда ўзининг қилиқларини қилиб, кейин бизни провокация қилди. Бундай сассиқ одамларни бутга айлантирганимиз бизнинг айбимиз».
Ўйиндаги бурилиш нуқтаси ва Сантоснинг ғалабасиМайдон ташқарисидаги можароларга қарамай, Неймар Сантоснинг ғалабасида ҳал қилувчи рол ўйнади. Вила Белмиродаги дастлабки ўйин дуранг билан якунланган эди. Жавоҳ ўйинининг биринчи бўлими голсиз якунлангач, танаффусда Габриел Бонтемпо ўрнига майдонга тушган тажрибали ҳужумчи ўйинга жиддий жонлилик киритди.
Пари Сен-Жермен ва Барселона клубларининг собиқ юлдузи жарима майдончасига ёриб кириб, захирадан майдонга тушган жамоадоши Ронига голли узатма берди ва собиқ жамоаси дарвозасига ҳал қилувчи тўп киритилишини таъминлади. Ушбу ғалаба Сантосга мусобақанинг сўнгги саккизлик босқичига чиқиш билан бирга муҳим молиявий фойда ҳам келтирди.
Шунга қарамай, туннелдаги тартибсизликлар ортидан интизомий чоралар кўрилиши кутилмоқда. Бразилия футбол расмийлари юзага келган провокациялар юзасидан ҳисоботларни кўриб чиқиши эҳтимоли юқори. Ушбу воқеалар футболчининг ўйин фаолиятини қанча давом эттириши ҳақидаги шубҳалар кучайган бир пайтга тўғри келди. Ҳозирча ҳужумчи декабрь ойигача амал қиладиган шартномасини охиригача бажаришини ва шундан кейингина келажаги ҳақида қарор қабул қилишини билдириб ўтди.
…