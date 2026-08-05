Неймарнинг рақибни масхара қилиши жанжалга сабаб бўлди

·40·Спорт
Неймарнинг рақибни масхара қилиши жанжалга сабаб бўлди
Қисқача

Неймар Ремога қарши ўйиндан кейин рақиб расмийлари ва мухлисларини масхара қилгани сабабли туннелда жанжал келиб чиқишига оз қолди. Сантос кичик ҳисобда ғалаба қозониб, Бразилия кубогининг чорак финалига йўлланма олди, бунда Неймар захирадан тушиб, Ронига голли узатма берди. Ремо клуби президенти Антонио Карлос Теихеира футболчини ёш авлодга ёмон ўрнак бўлаётганликда айблади.

Бразилиянинг Сантос клуби ҳужумчиси Неймар Бразилия кубоги доирасида Ремога қарши кечган ўйиндан кейин юзага келган кескин можаро марказида қолди. Мангуеираонда бўлиб ўтган учрашувдан сўнг майдон туннелида юзага келган тартибсизликлар ва тажовузкор муҳит маҳаллий спорт жамоатчилигининг кескин танқидига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, Сантос рақибини кичик ҳисобда мағлуб этиб, чорак финалга йўлланма олган бўлса-да, учрашувдан кейинги воқеалар асосий мавзуга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида мезбон жамоа мухлислари ҳужумчининг ҳаракатларини ҳушаклар билан қарши олишди. Майдонни тарк этаётганда Неймар трибунадагиларга ҳаводан ўпич йўллаб жавоб қайтарди. Бироқ вазият аралаш зонада янада кескинлашди. Бразилиялик юлдуз Ремо расмийлари ва мухлислари қаршисида рақсга тушиб, уларга қараб «Чиққансизлар! Чиқиб кетдингизлар!» дея бақиргани вазиятни янада авж олдириб юборди.

Майдон ортидаги тўқнашувлар ва кескин реакция

Тенсион қизиб кетган бир пайтда, Ремо тарафдорлари ҳақоратли имо-ишоралар ва тажовузкор қичқириқлар билан жавоб қайтаришди. Хавфсизлик тўсиқлари билангина икки томон ўртасида жисмоний жанжал келиб чиқишининг олди олинди. Ушбу ҳолатдан сўнг Ремо клуби президенти Антонио Карлос Теихеира Неймар ва унинг қилиғига нисбатан жуда қаттиқ фикр билдирди.

О Флухо нашрига берган интервюсида клуб раҳбари тажрибали футболчининг хатти-ҳаракатидан нафратланганини яширмади. Антонио Карлос Теихеира ўз сўзида Неймар ёш авлод вакиллари учун ёмон ўрнак эканини таъкидлаб, шундай деди: «Кўплаб болалар бут кўрадиган ўша сансар Неймар бу ерда ўзининг қилиқларини қилиб, кейин бизни провокация қилди. Бундай сассиқ одамларни бутга айлантирганимиз бизнинг айбимиз».

Ўйиндаги бурилиш нуқтаси ва Сантоснинг ғалабаси

Майдон ташқарисидаги можароларга қарамай, Неймар Сантоснинг ғалабасида ҳал қилувчи рол ўйнади. Вила Белмиродаги дастлабки ўйин дуранг билан якунланган эди. Жавоҳ ўйинининг биринчи бўлими голсиз якунлангач, танаффусда Габриел Бонтемпо ўрнига майдонга тушган тажрибали ҳужумчи ўйинга жиддий жонлилик киритди.

Пари Сен-Жермен ва Барселона клубларининг собиқ юлдузи жарима майдончасига ёриб кириб, захирадан майдонга тушган жамоадоши Ронига голли узатма берди ва собиқ жамоаси дарвозасига ҳал қилувчи тўп киритилишини таъминлади. Ушбу ғалаба Сантосга мусобақанинг сўнгги саккизлик босқичига чиқиш билан бирга муҳим молиявий фойда ҳам келтирди.

Шунга қарамай, туннелдаги тартибсизликлар ортидан интизомий чоралар кўрилиши кутилмоқда. Бразилия футбол расмийлари юзага келган провокациялар юзасидан ҳисоботларни кўриб чиқиши эҳтимоли юқори. Ушбу воқеалар футболчининг ўйин фаолиятини қанча давом эттириши ҳақидаги шубҳалар кучайган бир пайтга тўғри келди. Ҳозирча ҳужумчи декабрь ойигача амал қиладиган шартномасини охиригача бажаришини ва шундан кейингина келажаги ҳақида қарор қабул қилишини билдириб ўтди.

НеймарСантосРемоБразилия КубогиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда