Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилди

·23·Техно
Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилди
Қисқача

АҚШнинг Тексас штатида йирик маълумотлар марказларини қуриш ва електр тармоғига улаш ишлари вақтинча тўхтатилди. Штат губернатори Грег Ебботт ПУКТ ва ЕРКОТ ташкилотларига електр тармоғига уланиш навбатидаги барча лойиҳаларни қаттиқ аудитдан ўтказиш бўйича кўрсатма берди. ЕРКОТ кузатувидаги 1800 тадан ортиқ лойиҳанинг умумий қуввати 474 гигаваттдан ошади ва уларнинг қарийб 90 фоизини маълумотлар марказлари ташкил қилади.

АҚШнинг Тексас штатида йирик маълумотлар марказларини (ТСОД) қуриш ва электр тармоғига улаш ишлари вақтинча тўхтатилди. Ушбу қарор энергетика тизимига тушадиган ҳаддан ташқари юкламанинг олдини олиш ҳамда мавжуд инфратузилмани ҳар томонлама текшириш зарурати туфайли қабул қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, штат губернатори Грег Эбботт Публик Утилитй Коммиссион оф Техас (ПУКТ) ҳамда Электрик Релиабилитй Коунсил оф Техас (ЭРКОТ) ташкилотларига махсус кўрсатма юборган. Унга кўра, электр тармоғига уланиш навбатида турган барча маълумотлар марказлари лойиҳалари қаттиқ аудитдан ўтказилиши шарт.

Энергетика тизимига мисли кўрилмаган босим

Ҳозирги вақтда ЭРКОТ кузатуви остида электр тармоғига уланишни кутаётган лойиҳалар сони 1800 тадан ошиб кетган. Ушбу объектларнинг умумий қуввати 474 гигаваттдан зиёдни ташкил этади. Бу кўрсаткич штат тарихидаги энг юқори электр энергияси истеъмоли пик даражасидан беш баробардан ҳам кўпроқдир.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, навбатда турган лойиҳаларнинг қарийб 90 фоизини айнан маълумотлар марказлари ташкил қилади. Бироқ уларнинг аксарияти ҳали қурилиш босқичига ҳам етиб бормаган бўлиб, асосан дастлабки режалаштириш босқичида турибди.

Текширувлар нималарни қамраб олади?

  • Операторлар оладиган солиқ имтиёзлари ҳақидаги маълумотлар
  • Электр энергиясини истеъмол қилиш ва ишлаб чиқариш ҳажмлари
  • Сув сарфи ва совутиш тизимларининг хусусиятлари
  • Маҳаллий жамоаларга таъсирни камайтириш чоралари
  • Объектларнинг ҳақиқий эгалари кимлиги
Техас Трибуне нашри маълумотларига кўра, айни пайтда штат ҳудудида камида 335 та фаол маълумотлар маркази ишлаб турибди ва яна 248 та объектни қуриш режалаштирилган. Қолган мингдан ортиқ лойиҳа эса турли босқичлардаги ишланмалар ҳисобланади.

Ҳозирча расмийлар ушбу кенг кўламли текширувлар қанча давом этишини маълум қилишмаган. Мазкур аудит натижалари келгусида штатда рақамли инфратузилмани ривожлантириш ва энергетика хавфсизлигини таъминлаш сиёсатига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

ТексасТСОДЭлектр тармоғиЭРКОТМаълумотлар марказлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиSpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди