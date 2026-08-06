Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтадими ёки трансфер қилинадими

·103·Спорт
Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтадими ёки трансфер қилинадими
Қисқача

Маркус Рэшфорд 2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг ижара асосида ўйнаган Барселона ва Астон Виллада қолмагач, Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтиши кутилмоқда. Барселона футболчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмади, Астон Вилла эса уни ўз сафида қолдиришни истамади. Манчестер Юнайтед собиқ қанот ҳимоячиси Лее Шарп Рэшфорднинг иқтидори юқори эканини, бироқ унинг руҳий ҳолати ва клубдаги келажагига муносабати муҳим масала бўлиб қолаётганини айтди.

Англия терма жамоаси ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг келажаги футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Олд Траффорд тарбияланувчиси бўлган футболчи аввалроқ клубдаги фаолиятидан кўнгли тўлмай, жамоани тарк этган эди. Бироқ унинг иқтидори ва сўнгги мавсумлардаги ҳаракатлари раҳбариятни трансфер масаласида яна бир бор ўйлаб кўришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Маркус Рэшфорд сўнгги мавсумларни ижара асосида Барселона ва Астон Вилла сафида ўтказди. Каталония клубида яхши ўйин кўрсатганига қарамай, Барселона уни тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмади. Шунингдек, Астон Вилла ҳам футболчини ўз сафида қолдиришни истамади. Оқибатда 28 ёшли футболчи Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатидан сўнг Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтишга мажбур бўлмоқда.

Лее Шарп фикрича, Рэшфорд клуб учун қимматли актив бўла олади

Манчестер Юнайтед собиқ қанот ҳимоячиси Лее Шарп НетБет билан ҳамкорликдаги интервюсида Маркус Рэшфорднинг вазиятига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг имкониятлари жуда юқори, бироқ асосий муаммо унинг руҳий ҳолати ва клубдаги келажагига бўлган муносабатидадир.

Шарпнинг таъкидлашича, Рэшфорд кетишидан олдин жамоада ўзини беэътибор тутгандек кўринган ва майдонда бор кучини бермаганди. Бунинг сабаби шахсий муаммолар ёки мураббийлар штаби билан келишмовчиликлар бўлгани номаълум, бироқ унинг иқтидори ҳар қандай жамоа учун катта фойда келтириши аниқ.

Янги шартнома имконияти ва трансфер хатарлари

Клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатлар мураккаблигича қолаётганига қарамай, келгусида янги шартнома имзолаш эҳтимоли бутунлай истисно этилмаяпти. Агар Маркус Рэшфорднинг хаёлида фақат бошқа жамоалар бўлмаса, унинг қайтиши жамоага катта ёрдам бериши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, мураббийлар штаби, жумладан, Майкл Керрик футболчига ёндашиб, уни қўллаб-қувватлашга тайёр. Бироқ асосий савол — Маркуснинг ўзи бу жамоанинг бир қисми бўлишни хоҳлайдими ёки йўқ, деган масалада қолмоқда. 2026 йилги ёзги трансферлар ойнаси якунига қадар бу масала ўз ечимини топиши кутилмоқда.

Маркус РэшфордМанчестер ЮнайтедБарселонаАнглия терма жамоасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)