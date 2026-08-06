Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтадими ёки трансфер қилинадими
Маркус Рэшфорд 2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг ижара асосида ўйнаган Барселона ва Астон Виллада қолмагач, Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтиши кутилмоқда. Барселона футболчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмади, Астон Вилла эса уни ўз сафида қолдиришни истамади. Манчестер Юнайтед собиқ қанот ҳимоячиси Лее Шарп Рэшфорднинг иқтидори юқори эканини, бироқ унинг руҳий ҳолати ва клубдаги келажагига муносабати муҳим масала бўлиб қолаётганини айтди.
Англия терма жамоаси ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг келажаги футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Олд Траффорд тарбияланувчиси бўлган футболчи аввалроқ клубдаги фаолиятидан кўнгли тўлмай, жамоани тарк этган эди. Бироқ унинг иқтидори ва сўнгги мавсумлардаги ҳаракатлари раҳбариятни трансфер масаласида яна бир бор ўйлаб кўришга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Маркус Рэшфорд сўнгги мавсумларни ижара асосида Барселона ва Астон Вилла сафида ўтказди. Каталония клубида яхши ўйин кўрсатганига қарамай, Барселона уни тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмади. Шунингдек, Астон Вилла ҳам футболчини ўз сафида қолдиришни истамади. Оқибатда 28 ёшли футболчи Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатидан сўнг Манчестер Юнайтед ихтиёрига қайтишга мажбур бўлмоқда.
Лее Шарп фикрича, Рэшфорд клуб учун қимматли актив бўла оладиМанчестер Юнайтед собиқ қанот ҳимоячиси Лее Шарп НетБет билан ҳамкорликдаги интервюсида Маркус Рэшфорднинг вазиятига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг имкониятлари жуда юқори, бироқ асосий муаммо унинг руҳий ҳолати ва клубдаги келажагига бўлган муносабатидадир.
Шарпнинг таъкидлашича, Рэшфорд кетишидан олдин жамоада ўзини беэътибор тутгандек кўринган ва майдонда бор кучини бермаганди. Бунинг сабаби шахсий муаммолар ёки мураббийлар штаби билан келишмовчиликлар бўлгани номаълум, бироқ унинг иқтидори ҳар қандай жамоа учун катта фойда келтириши аниқ.
Янги шартнома имконияти ва трансфер хатарлариКлуб ва футболчи ўртасидаги муносабатлар мураккаблигича қолаётганига қарамай, келгусида янги шартнома имзолаш эҳтимоли бутунлай истисно этилмаяпти. Агар Маркус Рэшфорднинг хаёлида фақат бошқа жамоалар бўлмаса, унинг қайтиши жамоага катта ёрдам бериши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, мураббийлар штаби, жумладан, Майкл Керрик футболчига ёндашиб, уни қўллаб-қувватлашга тайёр. Бироқ асосий савол — Маркуснинг ўзи бу жамоанинг бир қисми бўлишни хоҳлайдими ёки йўқ, деган масалада қолмоқда. 2026 йилги ёзги трансферлар ойнаси якунига қадар бу масала ўз ечимини топиши кутилмоқда.
…