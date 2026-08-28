Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!
Испания Ла Лигаси 1-турида Бильбаонинг «Атлетик» клубини ўз майдонида 2:0 ҳисобида мағлубиятга учратган «Барселона» мавсумни ишончли ғалаба билан бошлади. Учрашувдан сўнг каталонияликлар бош мураббийи Ҳанси Флик ўйин тафсилотлари, яратилган вазиятлар ҳамда футболчиларнинг янги роллари ҳақида Marca нашрига берган интервьюсида батафсил тўхталиб ўтди.
Германиялик мутахассис жамоа кўрсатган ўйиндан мамнунлигини билдириб, айниқса ҳужум ва ҳимоядаги тактик мувозанатни алоҳида эътироф этди.
Рафинья — янги марказий ҳужумчими?
Ҳанси Флик бразилиялик вингер Рафиньянинг «сохта тўққизлик» ёки марказий ҳужумчи сифатидаги ҳаракатларига тўхталди:
Мослашувчанлик ва прессинг: «Рафинья энг яхши “тўққизлик” эканини билмайман, аммо менинг режамда у қайси позицияда ўйнамасин, кўрсатмалар иш бериши муҳим. Унинг тинимсиз ҳаракатчанлиги, тўпсиз ҳудудга кескин югуришлари ва рақибга қилган босими туфайли бу рол унга жуда мос келмоқда», — деди Флик;
Вазиятлардан фойдаланиш: «Биз қандай ҳужум қилишни аниқ биламиз ва бугун ажойиб ўйин ўтказдик. Кўплаб хавфли вазиятлар яратдик, аммо бор-йўғи иккита гол урдик. Ҳисоб 1:0 бўлиб турган пайтда айрим вазиятларда совуққонлик етишмади, бироқ ўз дарвозамиздан тўп ўтказмаганимиз энг катта ютуқдир».
«У мени ҳайратда қолдирди» — Эспарт ҳақида юксак баҳо
Мураббий чап қанотда ёрқин ўйин намойиш этган ёш истеъдод Эспартнинг маҳоратини алоҳида эътироф этди:
Техника ва әмбебаплик: Эспарт нафақат ҳужумда, балки ҳимояланишда ҳам ўта ишончли ҳаракат қилди;
Топ даражадаги футболчи: «Бугун унинг чап қанотдаги ўйини мени чиндан ҳам ҳайратда қолдирди. У — топ даражадаги футболчи. Барчамиз каби унинг ҳам янада ўсиши учун имконият катта, аммо ҳозирнинг ўзидаёқ у фантастик ўйинчи», — дея таъкидлади Ҳанси Флик.
«Барселона» Ла Лиганинг янги мавсумига ишончли ғалаба ва янгиланган тактик чизгилар билан қадам қўйди.
…