Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!

·0·Спорт
Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!

Испания Ла Лигаси 1-турида Бильбаонинг «Атлетик» клубини ўз майдонида 2:0 ҳисобида мағлубиятга учратган «Барселона» мавсумни ишончли ғалаба билан бошлади. Учрашувдан сўнг каталонияликлар бош мураббийи Ҳанси Флик ўйин тафсилотлари, яратилган вазиятлар ҳамда футболчиларнинг янги роллари ҳақида Marca нашрига берган интервьюсида батафсил тўхталиб ўтди.

Германиялик мутахассис жамоа кўрсатган ўйиндан мамнунлигини билдириб, айниқса ҳужум ва ҳимоядаги тактик мувозанатни алоҳида эътироф этди.

Рафинья — янги марказий ҳужумчими?

Ҳанси Флик бразилиялик вингер Рафиньянинг «сохта тўққизлик» ёки марказий ҳужумчи сифатидаги ҳаракатларига тўхталди:

  • Мослашувчанлик ва прессинг: «Рафинья энг яхши “тўққизлик” эканини билмайман, аммо менинг режамда у қайси позицияда ўйнамасин, кўрсатмалар иш бериши муҳим. Унинг тинимсиз ҳаракатчанлиги, тўпсиз ҳудудга кескин югуришлари ва рақибга қилган босими туфайли бу рол унга жуда мос келмоқда», — деди Флик;

  • Вазиятлардан фойдаланиш: «Биз қандай ҳужум қилишни аниқ биламиз ва бугун ажойиб ўйин ўтказдик. Кўплаб хавфли вазиятлар яратдик, аммо бор-йўғи иккита гол урдик. Ҳисоб 1:0 бўлиб турган пайтда айрим вазиятларда совуққонлик етишмади, бироқ ўз дарвозамиздан тўп ўтказмаганимиз энг катта ютуқдир».

«У мени ҳайратда қолдирди» — Эспарт ҳақида юксак баҳо

Мураббий чап қанотда ёрқин ўйин намойиш этган ёш истеъдод Эспартнинг маҳоратини алоҳида эътироф этди:

  • Техника ва әмбебаплик: Эспарт нафақат ҳужумда, балки ҳимояланишда ҳам ўта ишончли ҳаракат қилди;

  • Топ даражадаги футболчи: «Бугун унинг чап қанотдаги ўйини мени чиндан ҳам ҳайратда қолдирди. У — топ даражадаги футболчи. Барчамиз каби унинг ҳам янада ўсиши учун имконият катта, аммо ҳозирнинг ўзидаёқ у фантастик ўйинчи», — дея таъкидлади Ҳанси Флик.

«Барселона» Ла Лиганинг янги мавсумига ишончли ғалаба ва янгиланган тактик чизгилар билан қадам қўйди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Бугун, 18:41Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Бугун, 18:36Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиЯя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиБугун, 15:13Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиАргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиБугун, 14:58Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиПер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиБугун, 12:54Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиКоул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)