Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!
Лионель Месси тўп сураётган АҚШнинг «Интер Майами» клубида мураббийлик пости бўйича муҳим қарор қабул қилинди. Флорида суперклуби аргентиналик таниқли мутахассис Кили Гонсалес билан жамоанинг янги бош мураббийи сифатида ишлаш бўйича тўлиқ келишувга эришганини расман эълон қилди.
Айни пайтда 52 ёшли мутахассис АҚШда қонуний ишлаш ҳуқуқини берувчи рухсатнома (виза) олиши кутилмоқда. Расмий ҳужжатлаштириш жараёнлари якунлангунга қадар, клубнинг амалдаги мураббийи Гиллермо Ойос ўз вазифасини вақтинча бажариб туради.
Кили Гонсалес ким ва қаерларда ишлаган?
Аргентина миллий терма жамоасининг собиқ вингери, халқаро майдонда катта тажрибага эга бўлган Кили Гонсалес мураббийлик фаолиятида қуйидаги клубларни бошқарган:
«Росарио Сентраль» ва «Унион Санта-Фе»: Мураббийлик фаолиятини Аргентинанинг ушбу таниқли жамоаларида бошлаган;
«Платенсе» клуби: Унинг сўнгги иш жойи Аргентинанинг «Платенсе» клуби бўлган бўлиб, у ўтган йили мазкур жамоани тарк этган эди;
Аргентина мактаби ва Месси фактори: Мутахассиснинг Лионель Месси билан бир мамлакат вакили эканлиги жамоа ичидаги муҳитни янада яхшилаш ва ўзаро тушунишни таъминлашда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
«Интер Майами»нинг МЛСдаги ҳозирги ҳолати
Флорида жамоаси ушбу мавсумда МЛСнинг Шарқий конференциясида юқори ўринлар учун курашни давом эттирмоқда:
2-ўрин: «Интер Майами» ўтказилган 21 та ўйиндан сўнг турнир жадвалида ишончли тарзда 2-поғонани эгаллаб турибди;
Пешқадамни қувиб етиш вазифаси: Жамоа конференция пешқадами бўлган «Нэшвилл» клубидан 10 очко ортда қолмоқда.
Янги бош мураббий Кили Гонсалес олдига ушбу фарқни қисқартириш ва «Интер Майами»ни чемпионлик сари етаклаш вазифаси қўйилмоқда.
…