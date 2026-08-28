Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!

·0·Спорт
Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!

Лионель Месси тўп сураётган АҚШнинг «Интер Майами» клубида мураббийлик пости бўйича муҳим қарор қабул қилинди. Флорида суперклуби аргентиналик таниқли мутахассис Кили Гонсалес билан жамоанинг янги бош мураббийи сифатида ишлаш бўйича тўлиқ келишувга эришганини расман эълон қилди.

Айни пайтда 52 ёшли мутахассис АҚШда қонуний ишлаш ҳуқуқини берувчи рухсатнома (виза) олиши кутилмоқда. Расмий ҳужжатлаштириш жараёнлари якунлангунга қадар, клубнинг амалдаги мураббийи Гиллермо Ойос ўз вазифасини вақтинча бажариб туради.

Кили Гонсалес ким ва қаерларда ишлаган?

Аргентина миллий терма жамоасининг собиқ вингери, халқаро майдонда катта тажрибага эга бўлган Кили Гонсалес мураббийлик фаолиятида қуйидаги клубларни бошқарган:

  • «Росарио Сентраль» ва «Унион Санта-Фе»: Мураббийлик фаолиятини Аргентинанинг ушбу таниқли жамоаларида бошлаган;

  • «Платенсе» клуби: Унинг сўнгги иш жойи Аргентинанинг «Платенсе» клуби бўлган бўлиб, у ўтган йили мазкур жамоани тарк этган эди;

  • Аргентина мактаби ва Месси фактори: Мутахассиснинг Лионель Месси билан бир мамлакат вакили эканлиги жамоа ичидаги муҳитни янада яхшилаш ва ўзаро тушунишни таъминлашда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

«Интер Майами»нинг МЛСдаги ҳозирги ҳолати

Флорида жамоаси ушбу мавсумда МЛСнинг Шарқий конференциясида юқори ўринлар учун курашни давом эттирмоқда:

  • 2-ўрин: «Интер Майами» ўтказилган 21 та ўйиндан сўнг турнир жадвалида ишончли тарзда 2-поғонани эгаллаб турибди;

  • Пешқадамни қувиб етиш вазифаси: Жамоа конференция пешқадами бўлган «Нэшвилл» клубидан 10 очко ортда қолмоқда.

Янги бош мураббий Кили Гонсалес олдига ушбу фарқни қисқартириш ва «Интер Майами»ни чемпионлик сари етаклаш вазифаси қўйилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Бугун, 18:36Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиЯя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиБугун, 15:13Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиАргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиБугун, 14:58Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиПер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиБугун, 12:54Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиКоул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиБугун, 12:52Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)