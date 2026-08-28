ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратди

·1·Спорт
ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратди

Озарбайжон футболида улкан тарихий воқелик юз берди. Мамлакатнинг «Сабаҳ» клуби ўз тарихида илк бор Европанинг энг нуфузли клублар турнири — УЕФА Чемпионлар Лигасининг асосий (умумий) лига босқичига йўлланмани қўлга киритди. Ушбу улкан натижа давлат раҳбари даражасида эътироф этилди.

Озарбайжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев «Сабаҳ» футбол клубини молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш тўғрисида махсус Фармонни имзолади.

5 миллион манатлик Президент мукофоти

Имзоланган расмий ҳужжатга мувофиқ:

  • Молиялаштириш манбаси: Маблағ Озарбайжон Республикасининг 2026 йилги давлат бюджетида кўзда тутилган Озарбайжон Республикаси Президентининг захира жамғармаси ҳисобидан йўналтирилди;

  • Маблағ миқдори: Клуб ихтиёрига жами 5 миллион манат ажратилди;

  • Валюта эквиваленти: Ушбу сумма бугунги кун курси бўйича тахминан 2,9 миллион АҚШ долларини ташкил этади;

  • Мақсад: Маблағ клубнинг халқаро майдондаги муваффақиятли иштироки, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва Европанинг топ жамоаларига қарши баҳсларга пухта тайёргарлик кўриши учун хизмат қилади.

«Сабаҳ»нинг Европа саҳнасидаги илк қадами

Клуб ўз тарихида илк бор Европа Чемпионлар Лигасининг янгиланган умумий босқичида қатнашади:

  • Тарихий дебют: «Сабаҳ» Озарбайжон футболи тарихида ЕЧЛнинг асосий тўрида ўйнайдиган саноқли жамоалардан бирига айланди;

  • Рақиблар аниқ бўлди: Кеча бўлиб ўтган расмий қуръа ташлаш маросими натижаларига кўра, жамоа умумий босқичда тўқнаш келадиган барча рақиблари номини билиб олди ва қитъанинг грандлари билан куч синашишга тайёргарлик кўрмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Бугун, 18:55«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?Бугун, 18:49Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Бугун, 18:45Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Бугун, 18:41Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Бугун, 18:36Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиЯя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)