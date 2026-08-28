ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратди
Озарбайжон футболида улкан тарихий воқелик юз берди. Мамлакатнинг «Сабаҳ» клуби ўз тарихида илк бор Европанинг энг нуфузли клублар турнири — УЕФА Чемпионлар Лигасининг асосий (умумий) лига босқичига йўлланмани қўлга киритди. Ушбу улкан натижа давлат раҳбари даражасида эътироф этилди.
Озарбайжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев «Сабаҳ» футбол клубини молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш тўғрисида махсус Фармонни имзолади.
5 миллион манатлик Президент мукофоти
Имзоланган расмий ҳужжатга мувофиқ:
Молиялаштириш манбаси: Маблағ Озарбайжон Республикасининг 2026 йилги давлат бюджетида кўзда тутилган Озарбайжон Республикаси Президентининг захира жамғармаси ҳисобидан йўналтирилди;
Маблағ миқдори: Клуб ихтиёрига жами 5 миллион манат ажратилди;
Валюта эквиваленти: Ушбу сумма бугунги кун курси бўйича тахминан 2,9 миллион АҚШ долларини ташкил этади;
Мақсад: Маблағ клубнинг халқаро майдондаги муваффақиятли иштироки, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва Европанинг топ жамоаларига қарши баҳсларга пухта тайёргарлик кўриши учун хизмат қилади.
«Сабаҳ»нинг Европа саҳнасидаги илк қадами
Клуб ўз тарихида илк бор Европа Чемпионлар Лигасининг янгиланган умумий босқичида қатнашади:
Тарихий дебют: «Сабаҳ» Озарбайжон футболи тарихида ЕЧЛнинг асосий тўрида ўйнайдиган саноқли жамоалардан бирига айланди;
Рақиблар аниқ бўлди: Кеча бўлиб ўтган расмий қуръа ташлаш маросими натижаларига кўра, жамоа умумий босқичда тўқнаш келадиган барча рақиблари номини билиб олди ва қитъанинг грандлари билан куч синашишга тайёргарлик кўрмоқда.
…