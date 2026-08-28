Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?
Япониянинг таниқли автомобиль ишлаб чиқарувчиси Mitsubishi глобал бозорда, хусусан, Шимолий Америка сегментида ўз мавқеини тубдан мустаҳкамлашга қаратилган катта стратегиясини эълон қилди. Компаниянинг «Momentum 2030» ривожланиш дастурига кўра, бренд 2027 йилга қадар АҚШ бозоридаги моделлари сонини ҳозирги тўрттадан олтитага етказишни мақсад қилган.
Япон бренди анъанавий ички ёнув двигателларидан бутунлай воз кечмаган ҳолда, бозор талабига мос равишда гибрид ва тўлиқ электр қувват қурилмаларини параллел равишда ривожлантириш йўлини танлади.
2027 йилги асосий янгиликлар: Электр кроссовер ва экстремал Outlander
Бренд ихлосмандларини яқин йилларда бир қатор кучли премьералар кутмоқда:
Mitsubishi Eclipse Sportback EV (2027): Афсонавий «Eclipse» номи остида тўлиқ электр токида ҳаракатланувчи замонавий кросс-купе тақдим этилади. Ушбу модель экологик тоза транспорт воситалари сегментида муҳим ўрин тутиши кутилмоқда;
Mitsubishi Outlander Trail Edition: Бренднинг энг оммабоп флагмани бўлган «Outlander» кроссоверининг ҳақиқий йўлтанламас (off-road) шароитларига мослаштирилган, кучайтирилган махсус версияси ишлаб чиқилмоқда;
Nissan билан янги пикап: Mitsubishi яна пикаплар сегментига қайтишга қарор қилди. Бу йўналишда альянс бўйича ҳамкор ҳисобланган Nissan компаниясининг тажрибаси ва платформасидан фойдаланиш кўзда тутилган.
Афсонавий Pajero жаҳон саҳнасига қайтмоқда!
Автомобиль ихлосмандлари учун энг кутилган хабарлардан бири сифатида Mitsubishi вакиллари афсонавий Pajero моделининг қайта тикланишини расман тасдиқлади:
Глобал премьера: Янги авлод Pajero фақат битта ҳудуд учун эмас, балки бутун жаҳон бозори учун тайёрланмоқда;
Тақдимот арафасида: Ҳозирда тўлиқ ўлчамли мазкур йўлтанламаснинг янгиланган кўриниши ва техник базаси расмий намойишга қизғин ҳозирланмоқда.
…