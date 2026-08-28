Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?

·10·Авто
Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?

Япониянинг таниқли автомобиль ишлаб чиқарувчиси Mitsubishi глобал бозорда, хусусан, Шимолий Америка сегментида ўз мавқеини тубдан мустаҳкамлашга қаратилган катта стратегиясини эълон қилди. Компаниянинг «Momentum 2030» ривожланиш дастурига кўра, бренд 2027 йилга қадар АҚШ бозоридаги моделлари сонини ҳозирги тўрттадан олтитага етказишни мақсад қилган.

Япон бренди анъанавий ички ёнув двигателларидан бутунлай воз кечмаган ҳолда, бозор талабига мос равишда гибрид ва тўлиқ электр қувват қурилмаларини параллел равишда ривожлантириш йўлини танлади.

2027 йилги асосий янгиликлар: Электр кроссовер ва экстремал Outlander

Бренд ихлосмандларини яқин йилларда бир қатор кучли премьералар кутмоқда:

  • Mitsubishi Eclipse Sportback EV (2027): Афсонавий «Eclipse» номи остида тўлиқ электр токида ҳаракатланувчи замонавий кросс-купе тақдим этилади. Ушбу модель экологик тоза транспорт воситалари сегментида муҳим ўрин тутиши кутилмоқда;

  • Mitsubishi Outlander Trail Edition: Бренднинг энг оммабоп флагмани бўлган «Outlander» кроссоверининг ҳақиқий йўлтанламас (off-road) шароитларига мослаштирилган, кучайтирилган махсус версияси ишлаб чиқилмоқда;

  • Nissan билан янги пикап: Mitsubishi яна пикаплар сегментига қайтишга қарор қилди. Бу йўналишда альянс бўйича ҳамкор ҳисобланган Nissan компаниясининг тажрибаси ва платформасидан фойдаланиш кўзда тутилган.

Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?

Афсонавий Pajero жаҳон саҳнасига қайтмоқда!

Автомобиль ихлосмандлари учун энг кутилган хабарлардан бири сифатида Mitsubishi вакиллари афсонавий Pajero моделининг қайта тикланишини расман тасдиқлади:

  • Глобал премьера: Янги авлод Pajero фақат битта ҳудуд учун эмас, балки бутун жаҳон бозори учун тайёрланмоқда;

  • Тақдимот арафасида: Ҳозирда тўлиқ ўлчамли мазкур йўлтанламаснинг янгиланган кўриниши ва техник базаси расмий намойишга қизғин ҳозирланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиБугун, 12:51Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиXiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиБугун, 11:25Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаToyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаБугун, 10:51Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиToyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиБугун, 07:54Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиБританиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиКеча, 17:58Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиРоссияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиКеча, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди