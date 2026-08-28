Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?
Ўзбекистон U-17 ўсмирлар терма жамоаси халқаро майдонда навбатдаги жиддий синовни ўтказди. Ёш вакилларимиз Европанинг энг кучли футбол академиялари тарбияланувчиларидан ташкил топган Испания U-17 терма жамоасига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида саф тортди.
Кескин ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда испаниялик футболчилар 3:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.
Ўйин тафсилоти: Иккинчи бўлимдаги кескинлик
Учрашувнинг биринчи бўлимида ўсмирларимиз тартибли ҳимояланиб, рақибнинг кескин ҳужумларини бартараф этишга муваффақ бўлишди. Бироқ иккинчи бўлимда Европа грандининг босими ўз сўзини айтди:
65-дақиқа: Гильермо Ортега томонидан белгиланган пенальти аниқ амалга оширилиб, ҳисоб очилди (1:0);
90+1-дақиқа: Ўйиннинг асосий вақтига қўшиб берилган дақиқаларда Роберт Томас ҳисобдаги фарқни оширди (2:0);
90+4-дақиқа: Ҳакам ҳуштаги янграши арафасида Мишель Зук якуний нуқтани қўйди (3:0).
Жамоаларнинг тўлиқ таркиблари:
Испания U-17:
Дарлингтон Чичоро, Серҳи Майоль, Оскар Парехо, Хуан Мануэль Борреро, Рауль Мартинес, Сериньо Модоу, Марко Давид, Сантьяго Дель Пино, Адриан Виво, Луис Наварро, Гильермо Ортега.
Ўзбекистон U-17:
Шомуродов, Абдисолиев, Олимов, Маматов, Равшанов, Тохиров, Анваров, Орифхонов, Абдунабиев, Абдураимов, Раҳимов.
Захирадан майдонга тушишга тайёр бўлганлар:
Сирожиддинов, Зоиджонов, Тоиров, Ўктамов, Эшпўлатов, Хайруллаев, Синдаров, Муродов, Ўктамбоев, Толибжонов, Абдуллаев, Маърупов, Эркинов.
Ушбу халқаро учрашув Ўзбекистон U-17 терма жамоаси мураббийлар штаби учун футболчиларнинг кучли рақибларга қарши жисмоний ва тактик тайёргарлигини кўрикдан ўтказишда муҳим тажриба мактаби бўлиб хизмат қилади.
…