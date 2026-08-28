Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?

·1·Спорт
Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?

Ўзбекистон U-17 ўсмирлар терма жамоаси халқаро майдонда навбатдаги жиддий синовни ўтказди. Ёш вакилларимиз Европанинг энг кучли футбол академиялари тарбияланувчиларидан ташкил топган Испания U-17 терма жамоасига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида саф тортди.

Кескин ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда испаниялик футболчилар 3:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.

Ўйин тафсилоти: Иккинчи бўлимдаги кескинлик

Учрашувнинг биринчи бўлимида ўсмирларимиз тартибли ҳимояланиб, рақибнинг кескин ҳужумларини бартараф этишга муваффақ бўлишди. Бироқ иккинчи бўлимда Европа грандининг босими ўз сўзини айтди:

  • 65-дақиқа: Гильермо Ортега томонидан белгиланган пенальти аниқ амалга оширилиб, ҳисоб очилди (1:0);

  • 90+1-дақиқа: Ўйиннинг асосий вақтига қўшиб берилган дақиқаларда Роберт Томас ҳисобдаги фарқни оширди (2:0);

  • 90+4-дақиқа: Ҳакам ҳуштаги янграши арафасида Мишель Зук якуний нуқтани қўйди (3:0).

Жамоаларнинг тўлиқ таркиблари:

Испания U-17:

Дарлингтон Чичоро, Серҳи Майоль, Оскар Парехо, Хуан Мануэль Борреро, Рауль Мартинес, Сериньо Модоу, Марко Давид, Сантьяго Дель Пино, Адриан Виво, Луис Наварро, Гильермо Ортега.

Ўзбекистон U-17:

Шомуродов, Абдисолиев, Олимов, Маматов, Равшанов, Тохиров, Анваров, Орифхонов, Абдунабиев, Абдураимов, Раҳимов.

Захирадан майдонга тушишга тайёр бўлганлар:

Сирожиддинов, Зоиджонов, Тоиров, Ўктамов, Эшпўлатов, Хайруллаев, Синдаров, Муродов, Ўктамбоев, Толибжонов, Абдуллаев, Маърупов, Эркинов.

Ушбу халқаро учрашув Ўзбекистон U-17 терма жамоаси мураббийлар штаби учун футболчиларнинг кучли рақибларга қарши жисмоний ва тактик тайёргарлигини кўрикдан ўтказишда муҳим тажриба мактаби бўлиб хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?Бугун, 18:49Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Бугун, 18:45Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Бугун, 18:41Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Бугун, 18:36Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиЯя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиБугун, 15:13Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиАргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)