3 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этди

·54·Дунё
3 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этди

Уганддаги Торо қироллиги ҳукмдори Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV 27 август куни 34 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Торо қироллиги Бош вазири Калвин Армстронг Рвомиире Акиики маълум қилди.

“Жаноби Олийлари, Торо Омукамаси, қирол Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV вафот этганини чуқур қайғу ва оғир қалб билан эълон қиламан”, деб ёзган у X ижтимоий тармоғида.

Қироллик Бош вазири унинг ўлимини “ўлчаб бўлмас йўқотиш” деб атади. Унинг сўзларига кўра, турмуш қурмаган қирол ворис қолдирган ва шу орқали “тожнинг давомийлиги таъминланган”.

Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди IV Уганданинг ғарбий қисмида, Конго Демократик Республикаси билан чегарага яқин ҳудудда жойлашган Торо қироллигини бошқарган.

У 1995 йил 12 сентябрда отаси Рукирабасайжа Патрик Девид Мэтью Кабойо Олими III вафотидан сўнг, атиги уч ёшида тахтга ўтирган. Шу тариқа у ўша пайтда дунёдаги энг ёш ҳукмрон монархга айланган.

Уганданинг машҳур поп хонандаси ва мамлакатдаги етакчи мухолифат вакили Боби Вайн ҳам қиролнинг вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирган. “Энг даҳшатли хабар! Жаноби Олийлари қиролнинг руҳи абадий ором топсин”, деб ёзган у X ижтимоий тармоғида.

Маълумотларга кўра, қирол жорий йилнинг апрель ойида 34 ёшга тўлган. Бироқ унинг ўлимига нима сабаб бўлгани очиқланмаган.

“Бизнинг қиролимиз ўз халқининг ҳаётидан узоқ эмас. У бу авлоднинг, бу муҳитнинг бир қисми, у ўсмоқда, ўрганмоқда ва етакчилик қилмоқда. Унинг ёшлиги чеклов эмас, балки кучдир. Бу унга Торо учун бошқача келажакни тасаввур қилиш учун энергия, янгича қараш ва жасорат беради”, деган Бош вазир.

Маълумот учун, Торо қироллиги Африканинг шарқида, ҳозирги Уганда ҳудудининг ғарбий қисмида жойлашган анъанавий қироллик бўлиб, маркази Форт-Портал шаҳри ҳисобланади. Ушбу қиролликка 1830 йилда Буньоро-Китара қироллигидан ажралиб чиққан шаҳзода Кабийо Кабигени томонидан асос солинган. Қиролликнинг асосий аҳолисини руторо тилида сўзлашувчи баторо халқи ташкил этади, унинг олий ҳукмдори эса анъанага кўра Омукама деб аталади.

XIX аср охирида Британия протекторати таркибига киритилган Торо ўз мухториятини сақлаб қолган бўлса-да, 1967 йилда Уганда президенти Милтон Оботе томонидан мамлакатдаги бошқа анъанавий монархиялар сингари бекор қилинган. 1993 йилда Уганда ҳукумати томонидан қироллик мақоми қайта тикланган. Бугунги кунда у сиёсий ҳокимиятга эга эмас, аммо ўз халқининг тарихий, маданий ва маънавий меросини асраб келаётган рамзий муассаса сифатида фаолият юритади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиДунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиБугун, 19:06Тўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиТўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиБугун, 18:11Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Бугун, 17:11Жонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиЖонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиБугун, 16:43Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Энди Bank of America: Нега дунё банклари Эпштейн иши бўйича миллионлаб доллар тўламоқда?Бугун, 16:30Ўлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиЎлим ёқасидаги эркак одатларини ўзгартириб, ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди