Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?

·45·Ўзбекистон
Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?

2026 йилнинг дастлабки олти ойида (январь–июнь) хорижий давлатлардан Ўзбекистонга доимий яшаш мақсадида 1 649 нафар фуқаро кўчиб келди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига қараганда, мазкур кўрсаткич 2025 йилнинг мос даври билан солиштирганда 976 нафарга ёки қарийб 2,5 баробарга ошган.

Мамлакатнинг иқтисодий жозибадорлиги ва очиқлик сиёсати туфайли чет эл фуқароларининг Ўзбекистонни доимий истиқомат жойи сифатида танлаши тобора кенгаймоқда.

Кўчиб келувчилар қайси давлатлардан келмоқда?

Доимий яшаш учун келганларнинг асосий қисми қўшни ва минтақавий давлатлар ҳиссасига тўғри келади:

  • Россия: 580 нафар (энг катта улуш);

  • Қозоғистон: 362 нафар;

  • Тожикистон: 147 нафар;

  • Бошқа давлатлар: Жами 560 нафар.

Вилоятлар кесими: Пойтахт мутлақ етакчи

Хорижликларнинг аксарияти пойтахт ва пойтахт вилоятини танламоқда. Ҳудудлар кесимидаги кўрсаткичлар қуйидагича:

  • Тошкент шаҳри: 1 089 нафар;

  • Тошкент вилояти: 269 нафар;

  • Қорақалпоғистон Республикаси: 115 нафар;

  • Навоий вилояти: 31 нафар;

  • Самарқанд вилояти: 22 нафар;

  • Хоразм вилояти: 21 нафар;

  • Сурхондарё вилояти: 18 нафар;

  • Сирдарё вилояти: 15 нафар;

  • Фарғона вилояти: 15 нафар;

  • Бухоро вилояти: 13 нафар;

  • Наманган вилояти: 13 нафар;

  • Жиззах вилояти: 12 нафар;

  • Андижон вилояти: 11 нафар;

  • Қашқадарё вилояти: 5 нафар.

Ўзбекистонда қанча хорижлик 1 йилдан бери истиқомат қилмоқда?

2026 йил бошида ўтказилган кенг кўламли аҳолини рўйхатга олиш маълумотларига кўра, республикамизда 1 йилдан ортиқ муддат давомида яшаб келаётган хориж фуқаролари сони 56 860 нафарни ташкил этган.

Уларнинг миллий таркибида етакчилик қилаётганлар:

  • Ҳиндистон фуқаролари: 13 312 нафар (жами хорижликларнинг 23 фоизи);

  • Россия фуқаролари: 10 826 нафар (жами хорижликларнинг 19 фоизи).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиШавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиБугун, 20:102026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)Бугун, 16:15Ўзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиЎзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиБугун, 13:06Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиТарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиБугун, 09:52«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирдиКеча, 16:461 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!Кеча, 16:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди