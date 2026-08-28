Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?
2026 йилнинг дастлабки олти ойида (январь–июнь) хорижий давлатлардан Ўзбекистонга доимий яшаш мақсадида 1 649 нафар фуқаро кўчиб келди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига қараганда, мазкур кўрсаткич 2025 йилнинг мос даври билан солиштирганда 976 нафарга ёки қарийб 2,5 баробарга ошган.
Мамлакатнинг иқтисодий жозибадорлиги ва очиқлик сиёсати туфайли чет эл фуқароларининг Ўзбекистонни доимий истиқомат жойи сифатида танлаши тобора кенгаймоқда.
Кўчиб келувчилар қайси давлатлардан келмоқда?
Доимий яшаш учун келганларнинг асосий қисми қўшни ва минтақавий давлатлар ҳиссасига тўғри келади:
Россия: 580 нафар (энг катта улуш);
Қозоғистон: 362 нафар;
Тожикистон: 147 нафар;
Бошқа давлатлар: Жами 560 нафар.
Вилоятлар кесими: Пойтахт мутлақ етакчи
Хорижликларнинг аксарияти пойтахт ва пойтахт вилоятини танламоқда. Ҳудудлар кесимидаги кўрсаткичлар қуйидагича:
Тошкент шаҳри: 1 089 нафар;
Тошкент вилояти: 269 нафар;
Қорақалпоғистон Республикаси: 115 нафар;
Навоий вилояти: 31 нафар;
Самарқанд вилояти: 22 нафар;
Хоразм вилояти: 21 нафар;
Сурхондарё вилояти: 18 нафар;
Сирдарё вилояти: 15 нафар;
Фарғона вилояти: 15 нафар;
Бухоро вилояти: 13 нафар;
Наманган вилояти: 13 нафар;
Жиззах вилояти: 12 нафар;
Андижон вилояти: 11 нафар;
Қашқадарё вилояти: 5 нафар.
Ўзбекистонда қанча хорижлик 1 йилдан бери истиқомат қилмоқда?
2026 йил бошида ўтказилган кенг кўламли аҳолини рўйхатга олиш маълумотларига кўра, республикамизда 1 йилдан ортиқ муддат давомида яшаб келаётган хориж фуқаролари сони 56 860 нафарни ташкил этган.
Уларнинг миллий таркибида етакчилик қилаётганлар:
Ҳиндистон фуқаролари: 13 312 нафар (жами хорижликларнинг 23 фоизи);
Россия фуқаролари: 10 826 нафар (жами хорижликларнинг 19 фоизи).
…