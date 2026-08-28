«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?

·0·Спорт
«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?

Ёзги трансферлар ойнасида «Манчестер Сити»дан 76,5 миллион евро эвазига «Барселона» сафига келиб қўшилган дунёнинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири Родри каталонияликлар либосидаги илк учрашувини ўтказди. Ла Лига 1-туридан ўрин олган «Атлетик Бильбао»га (2:0) қарши кечган баҳснинг иккинчи бўлимида захирадан майдонга тушган испаниялик юлдуз ўйиндан сўнг DAZN нашрига ўз таассуротларини сўзлаб берди.

Испаниялик мутахассислар ва мухлислар Родрининг «Барселона» марказига қўшилиши жамоа ўйинида катта мувозанат ва сифат ўзгариши ясашини таъкидламоқда.

«Дебютимдан хурсандман, энди ишга киришиш вақти»

Родри ўзининг янги жамоадаги дастлабки дақиқалари ва мослашув жараёнига тўхталиб ўтди:

  • Илк таассуротлар: «Дебютимдан жуда хурсандман, жамоанинг ғалабасидан эса ниҳоятда мамнунман. Ҳозир энг муҳими — ўйин ритмига тезроқ кириб олиш ва бу ажойиб жамоага тўлиқ мослашиш. Майдонда ўтказган дастлабки дақиқаларим менда жуда илиқ ва ёқимли таассурот қолдирди», — деди ярим ҳимоячи;

  • Ёзги танаффус ва спорт формаси: «Бу ёз одатдагидан анча узунроқ бўлди. Эндиги мақсадим — имкон қадар тезроқ аввалги юқори спорт ритмимга қайтиш. Бугун ҳаммаси мен истагандек кечди, натижадан кўнглим тўлди. Энди эса жиддий меҳнат қилиш вақти келди».

Ламин Ямал ҳақида: «Унда истеъдод бор, голлар эса ўз-ўзидан келади»

Испания миллий терма жамоасида ҳам Ямал билан биргаликда тўп сурган Родри ёш иқтидорнинг ҳозирги ҳолатига алоҳида баҳо берди:

  • Қийин даврнинг ортда қолиши: «Ямал учун чиндан ҳам оғир давр бўлди, аммо ҳозир у тўлиқ тикланди ва ўзининг энг юқори спорт формасини кўрсатмоқда;

  • Барқарорлик ва меҳнат: Биз ундан айнан шундай фидойилик, меҳнатсеварлик ва барқарорликни кутмоқдамиз. Чунки унда туғма улкан истеъдод бор, шундай темпда давом этса, голлар ва самарадорлик ўз-ўзидан келаверади», — дея таъкидлади Родри.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Бугун, 18:45Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Бугун, 18:41Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Бугун, 18:36Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиЯя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиБугун, 15:13Аргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиАргентина терма жамоаси футболчиларининг дисквалификация муддати қисқартирилдиБугун, 14:58Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиПер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)