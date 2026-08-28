«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?
Ёзги трансферлар ойнасида «Манчестер Сити»дан 76,5 миллион евро эвазига «Барселона» сафига келиб қўшилган дунёнинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири Родри каталонияликлар либосидаги илк учрашувини ўтказди. Ла Лига 1-туридан ўрин олган «Атлетик Бильбао»га (2:0) қарши кечган баҳснинг иккинчи бўлимида захирадан майдонга тушган испаниялик юлдуз ўйиндан сўнг DAZN нашрига ўз таассуротларини сўзлаб берди.
Испаниялик мутахассислар ва мухлислар Родрининг «Барселона» марказига қўшилиши жамоа ўйинида катта мувозанат ва сифат ўзгариши ясашини таъкидламоқда.
«Дебютимдан хурсандман, энди ишга киришиш вақти»
Родри ўзининг янги жамоадаги дастлабки дақиқалари ва мослашув жараёнига тўхталиб ўтди:
Илк таассуротлар: «Дебютимдан жуда хурсандман, жамоанинг ғалабасидан эса ниҳоятда мамнунман. Ҳозир энг муҳими — ўйин ритмига тезроқ кириб олиш ва бу ажойиб жамоага тўлиқ мослашиш. Майдонда ўтказган дастлабки дақиқаларим менда жуда илиқ ва ёқимли таассурот қолдирди», — деди ярим ҳимоячи;
Ёзги танаффус ва спорт формаси: «Бу ёз одатдагидан анча узунроқ бўлди. Эндиги мақсадим — имкон қадар тезроқ аввалги юқори спорт ритмимга қайтиш. Бугун ҳаммаси мен истагандек кечди, натижадан кўнглим тўлди. Энди эса жиддий меҳнат қилиш вақти келди».
Ламин Ямал ҳақида: «Унда истеъдод бор, голлар эса ўз-ўзидан келади»
Испания миллий терма жамоасида ҳам Ямал билан биргаликда тўп сурган Родри ёш иқтидорнинг ҳозирги ҳолатига алоҳида баҳо берди:
Қийин даврнинг ортда қолиши: «Ямал учун чиндан ҳам оғир давр бўлди, аммо ҳозир у тўлиқ тикланди ва ўзининг энг юқори спорт формасини кўрсатмоқда;
Барқарорлик ва меҳнат: Биз ундан айнан шундай фидойилик, меҳнатсеварлик ва барқарорликни кутмоқдамиз. Чунки унда туғма улкан истеъдод бор, шундай темпда давом этса, голлар ва самарадорлик ўз-ўзидан келаверади», — дея таъкидлади Родри.
…