Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?

·18·Спорт
Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?

Мадриднинг «Атлетико» клуби лагерида катта можаро авж олди. Жамоанинг аргентиналик ҳужумчиси Хулиан Альварес каталонияликлар сафига қўйиб юборилишини очиқчасига талаб қилиб, жамоанинг расмий машғулотларида қатнашишдан бош тортмоқда.

Бироқ «матрасчилар» раҳбарияти ўз юлдузини Ла Лигадаги тўғридан-тўғри асосий рақиб ҳисобланган «Барселона»га сотиш нияти мутлақо йўқлигини қатъий маълум қилди. Юзага келган кескин вазиятга жамоа бош мураббийи Диего Симеоне расман муносабат билдирди.

«Қайтса, муҳим ўйинчи эканини ҳис қилдирамиз»

Диего Симеоне юзага келган келишмовчиликка қарамай, ватандоши бўлган ҳужумчини жамоага қайтаришга ва у билан муносабатларни тиклашга тайёрлигини очиқлади:

  • Қўллаб-қувватлашга тайёрлик: «Хулиан Альварес жамоа таркибига қайтганида, ўзини чинакамига муҳим ва қадрли футболчи эканини ҳис қилиши учун унга керак бўлган барча нарсани тақдим этамиз», — деди Симеоне;

  • Вазиятни ўнглаш имконияти: Мураббий ҳужумчининг бу қароридан кейин жамоа билан муросага кела олишига ишонч билдирди: «Хулиан бугунги вазиятни тўғрилай оладими? Ҳаётда инсоннинг соғлиги жойида бўлса, ҳар қандай нарсани ўзгартириш ва қайта тиклаш мумкин».

«Атлетико» ва «Барселона» ўртасидаги трансфер тугуни

Мадрид гранди ва футболчи ўртасидаги тўқнашув қуйидаги омиллар сабаб кескин тус олмоқда:

  • «Атлетико»нинг принципиал қарори: Мадридликлар Ла Лига чемпионлиги учун курашда асосий рақибни кучайтиришни асло истамаяпти ва трансферга вето қўйган;

  • Машғулотларни бойкот қилиш оқибатлари: Альвареснинг жамоавий тадбирларни атайлаб ўтказиб юбориши клуб ички интизомий жазоларига сабаб бўлиши мумкин, бироқ Симеоне вазиятни босиқлик ва дипломатик йўл билан ҳал қилиш тарафдори.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқладиБугун, 22:250:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиБугун, 22:18«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!Бугун, 22:15Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Бугун, 22:08Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Бугун, 22:02Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Бугун, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)