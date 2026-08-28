Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?
Мадриднинг «Атлетико» клуби лагерида катта можаро авж олди. Жамоанинг аргентиналик ҳужумчиси Хулиан Альварес каталонияликлар сафига қўйиб юборилишини очиқчасига талаб қилиб, жамоанинг расмий машғулотларида қатнашишдан бош тортмоқда.
Бироқ «матрасчилар» раҳбарияти ўз юлдузини Ла Лигадаги тўғридан-тўғри асосий рақиб ҳисобланган «Барселона»га сотиш нияти мутлақо йўқлигини қатъий маълум қилди. Юзага келган кескин вазиятга жамоа бош мураббийи Диего Симеоне расман муносабат билдирди.
«Қайтса, муҳим ўйинчи эканини ҳис қилдирамиз»
Диего Симеоне юзага келган келишмовчиликка қарамай, ватандоши бўлган ҳужумчини жамоага қайтаришга ва у билан муносабатларни тиклашга тайёрлигини очиқлади:
Қўллаб-қувватлашга тайёрлик: «Хулиан Альварес жамоа таркибига қайтганида, ўзини чинакамига муҳим ва қадрли футболчи эканини ҳис қилиши учун унга керак бўлган барча нарсани тақдим этамиз», — деди Симеоне;
Вазиятни ўнглаш имконияти: Мураббий ҳужумчининг бу қароридан кейин жамоа билан муросага кела олишига ишонч билдирди: «Хулиан бугунги вазиятни тўғрилай оладими? Ҳаётда инсоннинг соғлиги жойида бўлса, ҳар қандай нарсани ўзгартириш ва қайта тиклаш мумкин».
«Атлетико» ва «Барселона» ўртасидаги трансфер тугуни
Мадрид гранди ва футболчи ўртасидаги тўқнашув қуйидаги омиллар сабаб кескин тус олмоқда:
«Атлетико»нинг принципиал қарори: Мадридликлар Ла Лига чемпионлиги учун курашда асосий рақибни кучайтиришни асло истамаяпти ва трансферга вето қўйган;
Машғулотларни бойкот қилиш оқибатлари: Альвареснинг жамоавий тадбирларни атайлаб ўтказиб юбориши клуб ички интизомий жазоларига сабаб бўлиши мумкин, бироқ Симеоне вазиятни босиқлик ва дипломатик йўл билан ҳал қилиш тарафдори.
…