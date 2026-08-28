«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!

·2·Спорт
«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!

Дунёнинг энг нуфузли футбол клуби ҳисобланган «Реал Мадрид» автоспорт оламининг чўққиси — Formula-1 билан стратегик шерикликни йўлга қўйди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабар беришича, «Қироллик клуби» расман Formula-1 Испания Гран-присининг бош ҳамкори мақомини олди.

Мазкур тарихий пойга 11–13 сентябрь кунлари Испания пойтахти яқинида махсус барпо этилган янги ва замонавий «Мадрид» трассасида бўлиб ўтади.

«Реал»нинг замонавий инфратузилмаси ва афсоналари сафарбар этилади

Тузилган келишув нафақат реклама ва бренд ҳамкорлигини, балки кенг кўламли логистик ҳамда ташкилий интеграцияни ўз ичига олади:

  • Инфратузилмадан фойдаланиш: Пойга ҳафталиги давомида «Реал Мадрид» спорт комплекси ва клуб инфратузилмасининг айрим қисмлари янги трассанинг ташкилий ва ишлаб чиқариш қувватини ошириш учун тўлиқ сафарбар қилинади;

  • Клуб юлдузлари ва афсоналари марказда: Ташкилотчилар гран-при доирасидаги расмий ва шоу-тадбирларда «Реал»нинг жаҳонга машҳур афсоналари, фахрийлари ва бугунги юлдузли вакилларининг иштирокини режалаштирмоқда. Бу эса автопойга мухлислари ва футбол ихлосмандлари учун катта спорт байрамига айланиши кутилмоқда.

Мадрид дербиси Formula-1 трассасига кўчдими?

Испания Гран-приси Мадриднинг икки асосий футбол брендини бир майдонда бирлаштирган ягона глобал спорт платформасига айланмоқда:

  • «Атлетико» ҳам лойиҳада: Эслатиб ўтамиз, 2025 йилнинг ноябрь ойида пойтахтнинг яна бир гранди — «Атлетико Мадрид» клуби ҳам ушбу гран-прининг расмий ҳамкорига айланган эди;

  • Мадрид — дунё спорт маркази: Шаҳарнинг икки топ-клуби пойга мусобақасига ҳамкорлик қилиши Мадриднинг глобал туризм ва халқаро спорт саҳнасидаги нуфузини янада юқори даражага олиб чиқади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиБугун, 22:18Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Бугун, 22:08Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Бугун, 22:02Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Бугун, 19:09ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиБугун, 19:01Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Бугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)