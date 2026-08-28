«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!
Дунёнинг энг нуфузли футбол клуби ҳисобланган «Реал Мадрид» автоспорт оламининг чўққиси — Formula-1 билан стратегик шерикликни йўлга қўйди. Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабар беришича, «Қироллик клуби» расман Formula-1 Испания Гран-присининг бош ҳамкори мақомини олди.
Мазкур тарихий пойга 11–13 сентябрь кунлари Испания пойтахти яқинида махсус барпо этилган янги ва замонавий «Мадрид» трассасида бўлиб ўтади.
«Реал»нинг замонавий инфратузилмаси ва афсоналари сафарбар этилади
Тузилган келишув нафақат реклама ва бренд ҳамкорлигини, балки кенг кўламли логистик ҳамда ташкилий интеграцияни ўз ичига олади:
Инфратузилмадан фойдаланиш: Пойга ҳафталиги давомида «Реал Мадрид» спорт комплекси ва клуб инфратузилмасининг айрим қисмлари янги трассанинг ташкилий ва ишлаб чиқариш қувватини ошириш учун тўлиқ сафарбар қилинади;
Клуб юлдузлари ва афсоналари марказда: Ташкилотчилар гран-при доирасидаги расмий ва шоу-тадбирларда «Реал»нинг жаҳонга машҳур афсоналари, фахрийлари ва бугунги юлдузли вакилларининг иштирокини режалаштирмоқда. Бу эса автопойга мухлислари ва футбол ихлосмандлари учун катта спорт байрамига айланиши кутилмоқда.
Мадрид дербиси Formula-1 трассасига кўчдими?
Испания Гран-приси Мадриднинг икки асосий футбол брендини бир майдонда бирлаштирган ягона глобал спорт платформасига айланмоқда:
«Атлетико» ҳам лойиҳада: Эслатиб ўтамиз, 2025 йилнинг ноябрь ойида пойтахтнинг яна бир гранди — «Атлетико Мадрид» клуби ҳам ушбу гран-прининг расмий ҳамкорига айланган эди;
Мадрид — дунё спорт маркази: Шаҳарнинг икки топ-клуби пойга мусобақасига ҳамкорлик қилиши Мадриднинг глобал туризм ва халқаро спорт саҳнасидаги нуфузини янада юқори даражага олиб чиқади.
…