Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...
Англия Премьер-лигаси 2-турининг энг қизиқарли ва муросасиз тўқнашувларидан бири Лондонда бўлиб ўтади. Амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда қийин рақиб ҳисобланган «Кристал Пэлас» меҳмони бўлади.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун мазкур беллашув алоҳида аҳамият касб этмоқда. Сабаби, нуфузли спорт нашрлари томонидан эълон қилинган тахминий таркибларда ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибидан жой олган.
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: Тахминий таркиблар
Ҳар иккала клуб бош мураббийлари мазкур муҳим баҳс учун энг кучли ресурсларини майдонга ташлашга тайёрланмоқда.
«Манчестер Сити»нинг кутилаётган таркиби:
Дарвозабон: Жанлуижи Доннарумма;
Ҳимоячилар: Абдуқодир Ҳусанов, Рубен Диаш, Нико О’Райли;
Ярим ҳимоя ва қанотлар: Фелипе Андерсон, Марк Геҳи, Фил Фоден, Райан Шерки, Антуан Семеньо;
Ҳужумчи: Эрлинг Ҳоланд.
«Кристал Пэлас»нинг кутилаётган таркиби:
Дарвозабон: Дин Ҳендерсон;
Ҳимоячилар: Такехиро Томиясу, Крис Ричардс, Канвот, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл;
Ярим ҳимоячилар: Адам Уортон, Даичи Камада, Дуайт Макнил, Ереми Пино;
Ҳужумчи: Жан-Филипп Матета.
Баҳс интригаси: Ҳусанов ва Диаш жуфтлиги ҳамда Ҳоланд омили
«Шаҳарликлар» мудофаа марказида Абдуқодир Ҳусанов ва португалиялик тажрибали Рубен Диаш тандеми пайдо бўлиши мудофаа мустаҳкамлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Шу билан бирга, янгиланган ярим ҳимоя чизиғи ва ҳужум марказидаги Эрлинг Ҳоланднинг тўпурарлик маҳорати жамоанинг асосий қуролига айланади.
Ўз навбатида, «Кристал Пэлас» ҳам Томиясу, Камада ва Матета каби етакчилари ёрдамида ўз майдонида гранддан очко тортиб олишга жиддий бел боғлаган.
…