Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...

·20·Спорт
Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...

Англия Премьер-лигаси 2-турининг энг қизиқарли ва муросасиз тўқнашувларидан бири Лондонда бўлиб ўтади. Амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда қийин рақиб ҳисобланган «Кристал Пэлас» меҳмони бўлади.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун мазкур беллашув алоҳида аҳамият касб этмоқда. Сабаби, нуфузли спорт нашрлари томонидан эълон қилинган тахминий таркибларда ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар»нинг асосий таркибидан жой олган.

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: Тахминий таркиблар

Ҳар иккала клуб бош мураббийлари мазкур муҳим баҳс учун энг кучли ресурсларини майдонга ташлашга тайёрланмоқда.

«Манчестер Сити»нинг кутилаётган таркиби:

  • Дарвозабон: Жанлуижи Доннарумма;

  • Ҳимоячилар: Абдуқодир Ҳусанов, Рубен Диаш, Нико О’Райли;

  • Ярим ҳимоя ва қанотлар: Фелипе Андерсон, Марк Геҳи, Фил Фоден, Райан Шерки, Антуан Семеньо;

  • Ҳужумчи: Эрлинг Ҳоланд.

«Кристал Пэлас»нинг кутилаётган таркиби:

  • Дарвозабон: Дин Ҳендерсон;

  • Ҳимоячилар: Такехиро Томиясу, Крис Ричардс, Канвот, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл;

  • Ярим ҳимоячилар: Адам Уортон, Даичи Камада, Дуайт Макнил, Ереми Пино;

  • Ҳужумчи: Жан-Филипп Матета.

Баҳс интригаси: Ҳусанов ва Диаш жуфтлиги ҳамда Ҳоланд омили

«Шаҳарликлар» мудофаа марказида Абдуқодир Ҳусанов ва португалиялик тажрибали Рубен Диаш тандеми пайдо бўлиши мудофаа мустаҳкамлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Шу билан бирга, янгиланган ярим ҳимоя чизиғи ва ҳужум марказидаги Эрлинг Ҳоланднинг тўпурарлик маҳорати жамоанинг асосий қуролига айланади.

Ўз навбатида, «Кристал Пэлас» ҳам Томиясу, Камада ва Матета каби етакчилари ёрдамида ўз майдонида гранддан очко тортиб олишга жиддий бел боғлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Бугун, 22:29«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқладиБугун, 22:250:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиБугун, 22:18«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!Бугун, 22:15Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Бугун, 22:02Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Бугун, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)