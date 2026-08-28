Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этди

·5·Техно
Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этди

Арзон ва кундалик оддий вазифалар учун мўлжалланган гаджетлар бозори яна бир ҳамёнбоп қурилма билан бойиди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Лава компанияси фойдаланувчиларга қулай ва ишончли алоқа воситасини тақдим этиш мақсадида янги Болд N4 Lite смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилма қўнғироқлар, хабарлар алмашиш ҳамда асосий иловалар билан ишлашни афзал кўрадиган харидорларга мўлжалланган бўлиб, ўзининг нархи ва чидамлилиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг расмий савдолари жорий йилнинг 3-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Унинг бошланғич нархи атиги 85 АҚШ долларини ташкил этади. Бу эса уни замонавий алоқа воситасига эга бўлишни истаган, бироқ катта маблағ сарфлашни хоҳламайдиган қатлам учун жозибали танловга айлантиради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма 6,56 дюймли LCD-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 960×540 пикселни ташкил этади. Смартфон марказида саккиз ядроли Унисок 9863A процессори ўрнатилган бўлиб, у 28 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган. Ушбу аппарат таъминоти кундалик вазифаларни бажаришда етарли даражада барқарор ишлашни таъминлайди.

Оператив хотира ҳажми 3 гигабайтни ташкил этади, бироқ замонавий виртуал кенгайтириш технологияси ёрдамида бу кўрсаткични 6 гигабайтгача ошириш мумкин. Шунингдек, фойдаланувчи файллари ва иловаларини сақлаш учун 32 гигабайтли доимий хотира ажратилган. Агар бу ҳажм етарли бўлмаса, микроСД хотира картаси ёрдамида уни янада кенгайтириш имконияти мавжуд.

Камера, автономлик ва ҳимоя

Фотошимоялар масаласига келсак, смартфон 8 мегапикселли асосий камера ҳамда 5 мегапикселли олд камера билан жиҳозланган бўлиб, улар кундалик оддий суратларга тушиш ва видеоқўнғироқлар учун хизмат қилади. Қурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг сиғимли аккумулятори бўлиб, батарея қуввати 5000 мА•соатни ташкил этади. Бироқ нархни паст сақлаш мақсадида қувватлаш қуввати 10 ватт билан чекланган.

Дастурий таъминот сифатида тежамкор ва оптимизация қилинган Android 16 Го Эдитион тизими танланган. Хавфсизликни таъминлаш учун корпус ён томонига бармоқ изи сканери ўрнатилган. Шунингдек, бюджет тоифасидаги қурилма учун камдан-кам учрайдиган муҳим жиҳат — корпуснинг ҳарбий МИЛ-СТД-810H стандартига мувофиқ ҳимоялангани фойдаланувчиларга қўшимча ишонч бағишлайди.

ЛаваБолд N4 LiteAndroidСмартфонларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиАмерикалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиБугун, 20:20100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!Бугун, 20:05Apple TV обуна нархларини яна оширдиApple TV обуна нархларини яна оширдиБугун, 19:55400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийдиБугун, 18:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиБугун, 17:50Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиГеоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиБугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда