Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этди
Арзон ва кундалик оддий вазифалар учун мўлжалланган гаджетлар бозори яна бир ҳамёнбоп қурилма билан бойиди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Лава компанияси фойдаланувчиларга қулай ва ишончли алоқа воситасини тақдим этиш мақсадида янги Болд N4 Lite смартфонини намойиш этди. Мазкур қурилма қўнғироқлар, хабарлар алмашиш ҳамда асосий иловалар билан ишлашни афзал кўрадиган харидорларга мўлжалланган бўлиб, ўзининг нархи ва чидамлилиги билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг расмий савдолари жорий йилнинг 3-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Унинг бошланғич нархи атиги 85 АҚШ долларини ташкил этади. Бу эса уни замонавий алоқа воситасига эга бўлишни истаган, бироқ катта маблағ сарфлашни хоҳламайдиган қатлам учун жозибали танловга айлантиради.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма 6,56 дюймли LCD-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 960×540 пикселни ташкил этади. Смартфон марказида саккиз ядроли Унисок 9863A процессори ўрнатилган бўлиб, у 28 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган. Ушбу аппарат таъминоти кундалик вазифаларни бажаришда етарли даражада барқарор ишлашни таъминлайди.
Оператив хотира ҳажми 3 гигабайтни ташкил этади, бироқ замонавий виртуал кенгайтириш технологияси ёрдамида бу кўрсаткични 6 гигабайтгача ошириш мумкин. Шунингдек, фойдаланувчи файллари ва иловаларини сақлаш учун 32 гигабайтли доимий хотира ажратилган. Агар бу ҳажм етарли бўлмаса, микроСД хотира картаси ёрдамида уни янада кенгайтириш имконияти мавжуд.
Камера, автономлик ва ҳимояФотошимоялар масаласига келсак, смартфон 8 мегапикселли асосий камера ҳамда 5 мегапикселли олд камера билан жиҳозланган бўлиб, улар кундалик оддий суратларга тушиш ва видеоқўнғироқлар учун хизмат қилади. Қурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг сиғимли аккумулятори бўлиб, батарея қуввати 5000 мА•соатни ташкил этади. Бироқ нархни паст сақлаш мақсадида қувватлаш қуввати 10 ватт билан чекланган.
Дастурий таъминот сифатида тежамкор ва оптимизация қилинган Android 16 Го Эдитион тизими танланган. Хавфсизликни таъминлаш учун корпус ён томонига бармоқ изи сканери ўрнатилган. Шунингдек, бюджет тоифасидаги қурилма учун камдан-кам учрайдиган муҳим жиҳат — корпуснинг ҳарбий МИЛ-СТД-810H стандартига мувофиқ ҳимоялангани фойдаланувчиларга қўшимча ишонч бағишлайди.
…