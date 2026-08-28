Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олди

·8·Техно
Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олди

Халқаро космик станция бортида хизмат теътқазаётган космонавт Анна Кикина Ер сиртидан тахминан 400 километр баландликдан туриб қисман ой тутилиши жараёнини муваффақиятли муҳрлаб олди. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 28-август куни сўнгги йиллардаги энг йирик ва чуқур қисман ой тутилишларидан бири қайд этилиб, унда Ер сояси Ой дискининг нақ 96 фоизини қоплаб олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур астрономик ҳодисанинг энг юқори чўққиси Москва вақти билан тонгги соатларга тўғри келди. Илмий маълумотларга кўра, бундай ҳолат фақат тўлин ой даврида юзага келиши мумкин. Ойнинг характерли қизғиш тус олиши эса қуёш нурларининг Ер атмосферасида синдирилиши натижасида юзага келади. Ушбу табиий жараённи орбитадан туриб кузатиш ҳеч қандай булутлар ҳалал бермайдиган ўта тиниқ ва мукаммал шароитда кечганини кўрсатди.

Космосдан ноёб кузатувлар

Роскосмос космонавтлар отрядидаги ягона аёл ҳисобланган Анна Кикина учун ушбу космик сафар иккинчи йирик экспедиция саналади. У жорий йилнинг 14-июль санасида «Soyuz MS-29» фазовий кемаси орқали МКС-75 асосий экипажи таркибида станцияга парвоз қилган эди.

Космосдан олинган бундай эксклюзив кадрлар нафақат илмий аҳамиятга эга, балки кенг жамоатчилик учун коинот сирларини яқиндан ўрганишда муҳим визуал манба бўлиб хизмат қилади. Ер атмосферасининг оптик хусусиятларини орбитадан туриб қайд этиш мутахассисларга сайёрамизнинг глобал жараёнларини таҳлил қилиш имкониятини ҳам беради.

Ой тутилишиМКСАнна КикинаРоскосмосКосмик тадқиқотлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиЛава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиБугун, 21:56Америкалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиАмерикалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиБугун, 20:20100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!Бугун, 20:05Apple TV обуна нархларини яна оширдиApple TV обуна нархларини яна оширдиБугун, 19:55400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийдиБугун, 18:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиБугун, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда