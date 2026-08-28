Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олди
Халқаро космик станция бортида хизмат теътқазаётган космонавт Анна Кикина Ер сиртидан тахминан 400 километр баландликдан туриб қисман ой тутилиши жараёнини муваффақиятли муҳрлаб олди. ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 28-август куни сўнгги йиллардаги энг йирик ва чуқур қисман ой тутилишларидан бири қайд этилиб, унда Ер сояси Ой дискининг нақ 96 фоизини қоплаб олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур астрономик ҳодисанинг энг юқори чўққиси Москва вақти билан тонгги соатларга тўғри келди. Илмий маълумотларга кўра, бундай ҳолат фақат тўлин ой даврида юзага келиши мумкин. Ойнинг характерли қизғиш тус олиши эса қуёш нурларининг Ер атмосферасида синдирилиши натижасида юзага келади. Ушбу табиий жараённи орбитадан туриб кузатиш ҳеч қандай булутлар ҳалал бермайдиган ўта тиниқ ва мукаммал шароитда кечганини кўрсатди.
Космосдан ноёб кузатувларРоскосмос космонавтлар отрядидаги ягона аёл ҳисобланган Анна Кикина учун ушбу космик сафар иккинчи йирик экспедиция саналади. У жорий йилнинг 14-июль санасида «Soyuz MS-29» фазовий кемаси орқали МКС-75 асосий экипажи таркибида станцияга парвоз қилган эди.
Космосдан олинган бундай эксклюзив кадрлар нафақат илмий аҳамиятга эга, балки кенг жамоатчилик учун коинот сирларини яқиндан ўрганишда муҳим визуал манба бўлиб хизмат қилади. Ер атмосферасининг оптик хусусиятларини орбитадан туриб қайд этиш мутахассисларга сайёрамизнинг глобал жараёнларини таҳлил қилиш имкониятини ҳам беради.
…