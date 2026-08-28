АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!

·17·Дунё
АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!

АҚШнинг Вашингтон штатидаги йирик мегаполис — Сиэтл шаҳрида Ўзбекистон давлат Мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан тарихий қарор қабул қилинди. Шаҳар мери Кэти Б. Уилсон хоним расмий прокламацияни имзолаб, 2026 йил 1 сентябрь санасини шаҳар миқёсида «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилди.

Мазкур расмий ҳужжатда мамлакатимизнинг 35 йил давомида босиб ўтган суверен тараққиёт йўли, чуқур ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлари ва халқаро майдондаги нуфузи юксак эътироф этилган.

Ўзбекистоннинг иқтисодий жозибадорлиги ва минтақавий етакчилиги

Сиэтл мэрияси томонидан эълон қилинган прокламацияда Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги ўрни ва салоҳиятига алоҳида урғу берилди:

  • Аҳоли ва иқтисодий ўсиш: Ўзбекистон Марказий Осиёнинг энг кўп аҳоли истиқомат қиладиган давлати сифатида йиллик 5–6 фоизлик барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини намойиш этаётгани, очиқ бозор иқтисодиёти ва халқаро интеграцияга содиқлиги қайд этилди;

  • 100 миллионлик бозорга дарвоза: Мамлакатимизнинг 100 миллиондан зиёд истеъмолчига эга яхлит минтақавий бозорга чиқиш имконини берувчи стратегик «дарвоза» эканлиги урғуланди;

  • Сиэтл бизнеси билан шериклик: Савдо-сотиқ, тўғридан-тўғри инвестициялар, логистика йўлаклари, юқори технологиялар ҳамда замонавий энергетика соҳаларида Сиэтл ишбилармон доиралари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш учун улкан имкониятлар мавжудлиги кўрсатиб ўтилди;

  • Дипломатик кўприк: Икки томонлама алоқаларни мустаҳкамлаш, савдо ва маданий алоқаларни ривожлантиришда Ўзбекистоннинг Сиэтл шаҳридаги Бош консулхонаси муҳим ўрин тутаётгани алоҳида таъкидланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиСИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиБугун, 20:023 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этди3 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этдиБугун, 19:17Дунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиДунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиБугун, 19:06Тўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиТўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиБугун, 18:11Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Бугун, 17:11Жонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиЖонли эфирдаги қотиллик: Сезар Гастелум нега ўлдирилган эди? Қотиллар фош бўлдиБугун, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди