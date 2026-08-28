АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!
АҚШнинг Вашингтон штатидаги йирик мегаполис — Сиэтл шаҳрида Ўзбекистон давлат Мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан тарихий қарор қабул қилинди. Шаҳар мери Кэти Б. Уилсон хоним расмий прокламацияни имзолаб, 2026 йил 1 сентябрь санасини шаҳар миқёсида «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилди.
Мазкур расмий ҳужжатда мамлакатимизнинг 35 йил давомида босиб ўтган суверен тараққиёт йўли, чуқур ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлари ва халқаро майдондаги нуфузи юксак эътироф этилган.
Ўзбекистоннинг иқтисодий жозибадорлиги ва минтақавий етакчилиги
Сиэтл мэрияси томонидан эълон қилинган прокламацияда Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги ўрни ва салоҳиятига алоҳида урғу берилди:
Аҳоли ва иқтисодий ўсиш: Ўзбекистон Марказий Осиёнинг энг кўп аҳоли истиқомат қиладиган давлати сифатида йиллик 5–6 фоизлик барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини намойиш этаётгани, очиқ бозор иқтисодиёти ва халқаро интеграцияга содиқлиги қайд этилди;
100 миллионлик бозорга дарвоза: Мамлакатимизнинг 100 миллиондан зиёд истеъмолчига эга яхлит минтақавий бозорга чиқиш имконини берувчи стратегик «дарвоза» эканлиги урғуланди;
Сиэтл бизнеси билан шериклик: Савдо-сотиқ, тўғридан-тўғри инвестициялар, логистика йўлаклари, юқори технологиялар ҳамда замонавий энергетика соҳаларида Сиэтл ишбилармон доиралари билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш учун улкан имкониятлар мавжудлиги кўрсатиб ўтилди;
Дипломатик кўприк: Икки томонлама алоқаларни мустаҳкамлаш, савдо ва маданий алоқаларни ривожлантиришда Ўзбекистоннинг Сиэтл шаҳридаги Бош консулхонаси муҳим ўрин тутаётгани алоҳида таъкидланди.
…