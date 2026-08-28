Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!

·13·Спорт
Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!

УЕФА Конференциялар Лигасининг 2026/2027 йилги мавсуми асосий лига босқичига расмий қуръа ташлаш маросими якунланди. Янгиланган форматга кўра, мусобақанинг умумий босқичида иштирок этувчи ҳар бир жамоа жами 6 та учрашув (3 таси ўз майдонида, 3 таси меҳмонда) ўтказади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов фаолият юритаётган Швейцариянинг «Лугано» клуби ҳам Европа ареналаридаги 6 нафар рақиби номини билиб олди.

«Лугано» кимлар билан тўқнашади?

Беҳруз Каримов жамоаси умумий босқич доирасида қитъанинг турли чемпионатлари вакилларига қарши куч синашади:

  • «Црвена Звезда» (Сербия): Белграднинг машҳур ва тажрибали еврокубок жангчиси;

  • «Копенгаген» (Дания): Скандинавиянинг етакчи грандларидан бири;

  • «Хетафе» (Испания): Ла Лиганинг тактик ва ҳимоявий жиҳатдан мустаҳкам вакили;

  • «Сент-Трюйден» (Бельгия): Бельгия чемпионатининг тезкор ва кучли жамоаси;

  • «Яблонец» (Чехия): Чехия футболининг барқарор клубларидан бири;

  • «Кауно Жальгирис» (Литва): Болтиқбўйининг курашчан жамоаси.

Ўзбекистонлик ҳимоячи учун айниқса Испаниянинг «Хетафе» ҳамда Даниянинг «Копенгаген» клубларига қарши кечадиган баҳслар Европа саҳнасида ўз маҳоратини кўрсатиш учун катта имконият бўлади.

Финал манзили: Истанбул

УЕФА маълумотига кўра, Конференциялар Лигасининг 2026/2027 йилги мавсуми ҳал қилувчи финал баҳси 2 июнь куни Туркиянинг муҳташам Истанбул шаҳрида бўлиб ўтади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Бугун, 22:08Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Бугун, 19:09ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиБугун, 19:01Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Бугун, 18:55«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?Бугун, 18:49Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Бугун, 18:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)