Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!
УЕФА Конференциялар Лигасининг 2026/2027 йилги мавсуми асосий лига босқичига расмий қуръа ташлаш маросими якунланди. Янгиланган форматга кўра, мусобақанинг умумий босқичида иштирок этувчи ҳар бир жамоа жами 6 та учрашув (3 таси ўз майдонида, 3 таси меҳмонда) ўтказади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов фаолият юритаётган Швейцариянинг «Лугано» клуби ҳам Европа ареналаридаги 6 нафар рақиби номини билиб олди.
«Лугано» кимлар билан тўқнашади?
Беҳруз Каримов жамоаси умумий босқич доирасида қитъанинг турли чемпионатлари вакилларига қарши куч синашади:
«Црвена Звезда» (Сербия): Белграднинг машҳур ва тажрибали еврокубок жангчиси;
«Копенгаген» (Дания): Скандинавиянинг етакчи грандларидан бири;
«Хетафе» (Испания): Ла Лиганинг тактик ва ҳимоявий жиҳатдан мустаҳкам вакили;
«Сент-Трюйден» (Бельгия): Бельгия чемпионатининг тезкор ва кучли жамоаси;
«Яблонец» (Чехия): Чехия футболининг барқарор клубларидан бири;
«Кауно Жальгирис» (Литва): Болтиқбўйининг курашчан жамоаси.
Ўзбекистонлик ҳимоячи учун айниқса Испаниянинг «Хетафе» ҳамда Даниянинг «Копенгаген» клубларига қарши кечадиган баҳслар Европа саҳнасида ўз маҳоратини кўрсатиш учун катта имконият бўлади.
Финал манзили: Истанбул
УЕФА маълумотига кўра, Конференциялар Лигасининг 2026/2027 йилги мавсуми ҳал қилувчи финал баҳси 2 июнь куни Туркиянинг муҳташам Истанбул шаҳрида бўлиб ўтади.
…