0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади
Европа Лигаси плей-офф босқичининг жавоб учрашувида Туркиянинг «Трабзонспор» клуби Венгриянинг «Ференцварош» жамоасига ўз майдонида йирик 0:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Икки ўйин натижасига кўра (дастлабки баҳсда ҳам турклар 0:1 ҳисобида ютқазган эди) мусобақани тарк этган «Трабзонспор» энди ўз юришини Конференциялар Лигасининг асосий босқичида давом эттиради.
Оғир мағлубият ва мухлисларнинг ҳафсаласи пир бўлган бир пайтда жамоа етакчиси Муҳаммад Салоҳ расмий баёнот бериб, жамоага ва клуб лойиҳасига тўлиқ содиқлигини маълум қилди.
«Муваффақиятсизликларни совринларга айлантиришни ўрганганман»
Мисрлик юлдуз футбол фаолияти давомида кўплаб синовларни босиб ўтгани ва бу сафарги мағлубият ҳам уни мақсадларидан чалғита олмаслигини таъкидлади:
Мағлубиятлар — мотивация манбаси: «Фаолиятимда ҳеч нарса осонликча қўлга киритилмаган. Муваффақиятсиз кечалар ва умидсизликлар футболнинг ажралмас бир қисмидир. Мен бундай ҳолатларни янги куч, мотивация ва келажакдаги совринларга айлантиришни ўрганганман», — деди Салоҳ;
«Трабзонспор» лойиҳасига ишонч: «“Трабзонспор” — менинг жамоам ва мен бутун қалбим билан мазкур клуб лойиҳасининг бир бўлагиман. Кечаги воқелик бу фикримни асло ўзгартирмайди;
Муваффақиятга ишонч: Мухлислар ва раҳбариятнинг биздан умидлари жуда юқори эканини яхши биламан. Барча режаларимиз амалга ошишига ва катта зафарларга эришишимизга чин дилдан ишонаман. “Мен бу ерга ғалаба қозониш учун келдим” деган гапим — мен учун шунчаки қуруқ сўзлар эмас».
«Трабзонспор»нинг еврокубокдаги янги йўли: Конференциялар Лигаси
Европа Лигасидаги кутилмаган муваффақиятсизликка қарамай, турк клуби учун еврокубок мавсуми якунлангани йўқ:
Конференциялар Лигасига ўтиш: Жамоа Европа Лигаси плей-оффида имкониятни бой бергани сабабли қитъанинг учинчи даражали нуфузли кубоги — УЕФА Конференциялар Лигасининг асосий босқичига йўл олди;
Янги мақсад — титул: Муҳаммад Салоҳ ва унинг жамоаси учун Конференциялар Лигасида юқори босқичларга чиқиш ва халқаро соврин учун курашиш имконияти сақланиб қолмоқда.
…