0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади

·6·Спорт
0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади

Европа Лигаси плей-офф босқичининг жавоб учрашувида Туркиянинг «Трабзонспор» клуби Венгриянинг «Ференцварош» жамоасига ўз майдонида йирик 0:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Икки ўйин натижасига кўра (дастлабки баҳсда ҳам турклар 0:1 ҳисобида ютқазган эди) мусобақани тарк этган «Трабзонспор» энди ўз юришини Конференциялар Лигасининг асосий босқичида давом эттиради.

Оғир мағлубият ва мухлисларнинг ҳафсаласи пир бўлган бир пайтда жамоа етакчиси Муҳаммад Салоҳ расмий баёнот бериб, жамоага ва клуб лойиҳасига тўлиқ содиқлигини маълум қилди.

«Муваффақиятсизликларни совринларга айлантиришни ўрганганман»

Мисрлик юлдуз футбол фаолияти давомида кўплаб синовларни босиб ўтгани ва бу сафарги мағлубият ҳам уни мақсадларидан чалғита олмаслигини таъкидлади:

  • Мағлубиятлар — мотивация манбаси: «Фаолиятимда ҳеч нарса осонликча қўлга киритилмаган. Муваффақиятсиз кечалар ва умидсизликлар футболнинг ажралмас бир қисмидир. Мен бундай ҳолатларни янги куч, мотивация ва келажакдаги совринларга айлантиришни ўрганганман», — деди Салоҳ;

  • «Трабзонспор» лойиҳасига ишонч: «“Трабзонспор” — менинг жамоам ва мен бутун қалбим билан мазкур клуб лойиҳасининг бир бўлагиман. Кечаги воқелик бу фикримни асло ўзгартирмайди;

  • Муваффақиятга ишонч: Мухлислар ва раҳбариятнинг биздан умидлари жуда юқори эканини яхши биламан. Барча режаларимиз амалга ошишига ва катта зафарларга эришишимизга чин дилдан ишонаман. “Мен бу ерга ғалаба қозониш учун келдим” деган гапим — мен учун шунчаки қуруқ сўзлар эмас».

«Трабзонспор»нинг еврокубокдаги янги йўли: Конференциялар Лигаси

Европа Лигасидаги кутилмаган муваффақиятсизликка қарамай, турк клуби учун еврокубок мавсуми якунлангани йўқ:

  • Конференциялар Лигасига ўтиш: Жамоа Европа Лигаси плей-оффида имкониятни бой бергани сабабли қитъанинг учинчи даражали нуфузли кубоги — УЕФА Конференциялар Лигасининг асосий босқичига йўл олди;

  • Янги мақсад — титул: Муҳаммад Салоҳ ва унинг жамоаси учун Конференциялар Лигасида юқори босқичларга чиқиш ва халқаро соврин учун курашиш имконияти сақланиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!Бугун, 22:15Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Бугун, 22:08Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Бугун, 22:02Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Бугун, 19:09ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиБугун, 19:01Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Бугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)