Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирди

·1·Спорт
Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирди

Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсуми бошланиши билан Манчестер Сити жамоасининг асосий ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг сермаҳсуллигини яна бир бор намойиш этди. Goal.com хабар беришича, норвегиялик тўпурар Селхерст Парк стадионида кечган баҳсда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг дастлабки голлар ҳисобини очди ва ўзининг рақибга қарши ўйинлардаги ажойиб сериясини давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув олдидан жамоатчилик эътиборини тортган жиҳатлардан бири футболчининг ташқи кўринишидаги ўзгариш бўлди. Ёзги танаффус вақтида ўзининг анъанавий узун сочларини қисқартириб янги имижда кўриниш берган ҳужумчи майдондаги ўткир инстинктини йўқотмаганини амалда кўрсатиб қўйди.

Гол ва биринчи бўлимдаги устунлик

Меҳмонларнинг узоқ давом этган босимидан сўнг, учрашувнинг 43-дақиқасида кутилган гол урилди. Жарима майдончаси ичида юзага келган гавжум вазиятда бош билан зарба беришда устун келган Эрлинг Холанд тўпни дарвоза бурчагига аниқ йўллади. Мазкур вазиятда дарвозабон ожиз қолди ва танаффус олдидан Манчестер Сити ҳақли равишда олдинга чиқиб олди.

Боруссия Дортмунд собиқ футболчисининг ушбу голи унинг Лондон клубига қарши ўйинлардаги ажойиб статистикасини бойитди. Мазкур натижа орқали ҳужумчи ўз фаолиятида Селхерст Парк стадионида ўтказилган барча бешта учрашувда ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди.

Статистик кўрсаткичлар ва янги мураббий

Goal.com маълумотларига кўра, мазкур рақибга қарши ўйинлардаги умумий статистика янада таъсирли кўриниш олади. Эрлинг Холанд Премер-лига доирасида Кристал Пелас жамоасига қарши кечган барча олтита учрашувда ҳам гол уришга эришди ва умумий ҳисобда мазкур рақиб дарвозасига 9 та гол киритди.

Ушбу учрашув Манчестер Сити бошқарувига келган янги мутахассис учун ҳам муҳим аҳамият касб этди. Маурицио Сарри ёки Энсо Мареска каби мураббийлар жамоада ўз тактик ғояларини сингдиришга ҳаракат қилаётган бир пайтда, етакчи ҳужумчининг мавсум бошидаёқ гол уриши мураббийлар штаби учун катта ёрдам бўлди.

Дастлабки дақиқалардаги кескин курашларга бой бошланган ўйинда айнан норвегиялик футболчининг голи жамоа асабларини тинчлантиришга ёрдам берди. Мураббийлар штабидаги ўзгаришларга қараммай, Манчестер Сити ўйинида асосий рақам остидаги ҳужумчининг роли ўзгармаслигича қолмоқда ва бу жамоанинг чемпионлик учун асосий даввогар бўлиб қолишини таъминлайди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПремер-лигаФутболКристал Пелас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаМанчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаБугун, 00:38Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Кеча, 22:29«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқладиКеча, 22:250:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиКеча, 22:18«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!Кеча, 22:15Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Кеча, 22:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)