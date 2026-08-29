Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирди
Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсуми бошланиши билан Манчестер Сити жамоасининг асосий ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўзининг сермаҳсуллигини яна бир бор намойиш этди. Goal.com хабар беришича, норвегиялик тўпурар Селхерст Парк стадионида кечган баҳсда рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг дастлабки голлар ҳисобини очди ва ўзининг рақибга қарши ўйинлардаги ажойиб сериясини давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув олдидан жамоатчилик эътиборини тортган жиҳатлардан бири футболчининг ташқи кўринишидаги ўзгариш бўлди. Ёзги танаффус вақтида ўзининг анъанавий узун сочларини қисқартириб янги имижда кўриниш берган ҳужумчи майдондаги ўткир инстинктини йўқотмаганини амалда кўрсатиб қўйди.
Гол ва биринчи бўлимдаги устунликМеҳмонларнинг узоқ давом этган босимидан сўнг, учрашувнинг 43-дақиқасида кутилган гол урилди. Жарима майдончаси ичида юзага келган гавжум вазиятда бош билан зарба беришда устун келган Эрлинг Холанд тўпни дарвоза бурчагига аниқ йўллади. Мазкур вазиятда дарвозабон ожиз қолди ва танаффус олдидан Манчестер Сити ҳақли равишда олдинга чиқиб олди.
Боруссия Дортмунд собиқ футболчисининг ушбу голи унинг Лондон клубига қарши ўйинлардаги ажойиб статистикасини бойитди. Мазкур натижа орқали ҳужумчи ўз фаолиятида Селхерст Парк стадионида ўтказилган барча бешта учрашувда ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди.
Статистик кўрсаткичлар ва янги мураббийGoal.com маълумотларига кўра, мазкур рақибга қарши ўйинлардаги умумий статистика янада таъсирли кўриниш олади. Эрлинг Холанд Премер-лига доирасида Кристал Пелас жамоасига қарши кечган барча олтита учрашувда ҳам гол уришга эришди ва умумий ҳисобда мазкур рақиб дарвозасига 9 та гол киритди.
Ушбу учрашув Манчестер Сити бошқарувига келган янги мутахассис учун ҳам муҳим аҳамият касб этди. Маурицио Сарри ёки Энсо Мареска каби мураббийлар жамоада ўз тактик ғояларини сингдиришга ҳаракат қилаётган бир пайтда, етакчи ҳужумчининг мавсум бошидаёқ гол уриши мураббийлар штаби учун катта ёрдам бўлди.
Дастлабки дақиқалардаги кескин курашларга бой бошланган ўйинда айнан норвегиялик футболчининг голи жамоа асабларини тинчлантиришга ёрдам берди. Мураббийлар штабидаги ўзгаришларга қараммай, Манчестер Сити ўйинида асосий рақам остидаги ҳужумчининг роли ўзгармаслигича қолмоқда ва бу жамоанинг чемпионлик учун асосий даввогар бўлиб қолишини таъминлайди.
…