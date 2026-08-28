Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Косоволик Ажим Агуши ғайриоддий маҳорати билан янги жаҳон рекордини ўрнатди. У футбол тўпини бошида узлуксиз назорат қилиб турган ҳолда кетма-кет 17 та футболка кийишга муваффақ бўлди.
56 ёшли Агуши бу натижа билан ўзининг аввалги 14 та футболкадан иборат рекордини янгилади. Унинг айтишича, 17 рақами Косовонинг 17 февраль — Мустақиллик кунига бағишланган.
Агуши бундан ташқари, футбол тўпини бошида назорат қилиш билан боғлиқ яна бир нечта жаҳон рекордларига эга.
…