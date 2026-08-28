Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатди

·10·Дунё
Футбол тўпини бошида ушлаб, 17 та футболка кийган эркак Гиннес рекордини ўрнатди

Косоволик Ажим Агуши ғайриоддий маҳорати билан янги жаҳон рекордини ўрнатди. У футбол тўпини бошида узлуксиз назорат қилиб турган ҳолда кетма-кет 17 та футболка кийишга муваффақ бўлди.

56 ёшли Агуши бу натижа билан ўзининг аввалги 14 та футболкадан иборат рекордини янгилади. Унинг айтишича, 17 рақами Косовонинг 17 февраль — Мустақиллик кунига бағишланган.

Агуши бундан ташқари, футбол тўпини бошида назорат қилиш билан боғлиқ яна бир нечта жаҳон рекордларига эга.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматДарахтни тақиллатиб ов қиладиган сирли приматКеча, 23:27АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!АҚШнинг Сиэтл шаҳрида 1 сентябрь «Ўзбекистон Мустақиллиги куни» деб эълон қилинди!Кеча, 22:31СИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиСИ ёрдамида миядаги ўсимта илк бор операцияда олиб ташландиКеча, 20:023 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этди3 ёшида тахтга чиққан қирол 34 ёшида вафот этдиКеча, 19:17Дунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиДунёда миллиардерлар сони кескин кўпайдиКеча, 19:06Тўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиТўрт дақиқада 3000 йиллик олтинлар ўғирландиКеча, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди