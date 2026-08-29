Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқда
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари қизғин паллага кирган бир пайтда, трансфер бозорида кутилмаган бурилиш юз берди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия чемпиони Манчестер Сити Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресни ўз сафига қайтариш учун музокараларни бошлаб юборди. “Шаҳарликлар” ушбу қадам орқали футболчи учун курашаётган Арсеналнинг режаларини бузиб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Жулиан Алварес бундан икки йил муқаддам 82 миллион фунт стерлинг эвазига Мадрид клубига кўчиб ўтган эди. Бироқ Испания пойтахтидаги сўнгги воқеалар унинг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Ўтган якшанба куни Атлетико мухлислари томонидан ҳуштакбозлик қилинган ҳужумчи кетма-кет уч кун давомида жамоа машғулотларини ўтказиб юборди.
Арсенал ва Барселона курашиВазиятнинг кескинлашуви ортидан бир нечта Европа грандлари фаоллашди. Хабарларга кўра, Арсенал 26 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун 150 миллион евро (130 миллион фунт стерлинг) миқдорида маблағ сарфлашга тайёр. Лондонликлар футболчининг вакилларидан ижобий жавоб кутмоқда.
Бироқ вазият фақатгина Арсенал ва Манчестер Сити билан чекланиб қолмайди. Футболчининг шахсий хоҳиши Барселона сафга ўтишдан иборат. Шунга қарамай, Мадрид клуби раҳбарияти ўзининг асосий рақибларидан бири бўлган каталонияликлар билан музокара ўткатишдан қатъиян бош тортмоқда ва бошқа вариантларни кўриб чиқишга тайёр.
Манчестер Ситининг эҳтиёжиМанчестер Сити ҳужум чизиғидаги йўқотишлар сабабли трансфер бозорида фаол ҳаракат қилишга мажбур бўлмоқда. Умар Мармоуш ва Савинёнинг жамоани тарк этгани Энсо Мареска шогирдлари таркибида ҳужум чизиғи етишмовчилигини келтириб чиқарди. Жулиан Алвареснинг Англия футболидаги тажрибаси эса мазкур муаммони тезкорлик билан ҳал қилишга ёрдам бериши мумкин.
Шунга қарамай, мазкур трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Аввало, футболчининг ўзи Англия Премер-лигасига қайтишни истамаяпти. Шунингдек, Метрополитано стадионидаги босимга қарамаганда, трансфер ойнаси ёпилишига қадар томонлар ўртасидаги музокаралар кескин давом этиши кутилмоқда.
…