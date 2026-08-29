Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқда

·0·Спорт
Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқда

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари қизғин паллага кирган бир пайтда, трансфер бозорида кутилмаган бурилиш юз берди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия чемпиони Манчестер Сити Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресни ўз сафига қайтариш учун музокараларни бошлаб юборди. “Шаҳарликлар” ушбу қадам орқали футболчи учун курашаётган Арсеналнинг режаларини бузиб юбориши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Жулиан Алварес бундан икки йил муқаддам 82 миллион фунт стерлинг эвазига Мадрид клубига кўчиб ўтган эди. Бироқ Испания пойтахтидаги сўнгги воқеалар унинг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Ўтган якшанба куни Атлетико мухлислари томонидан ҳуштакбозлик қилинган ҳужумчи кетма-кет уч кун давомида жамоа машғулотларини ўтказиб юборди.

Арсенал ва Барселона кураши

Вазиятнинг кескинлашуви ортидан бир нечта Европа грандлари фаоллашди. Хабарларга кўра, Арсенал 26 ёшли футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун 150 миллион евро (130 миллион фунт стерлинг) миқдорида маблағ сарфлашга тайёр. Лондонликлар футболчининг вакилларидан ижобий жавоб кутмоқда.

Бироқ вазият фақатгина Арсенал ва Манчестер Сити билан чекланиб қолмайди. Футболчининг шахсий хоҳиши Барселона сафга ўтишдан иборат. Шунга қарамай, Мадрид клуби раҳбарияти ўзининг асосий рақибларидан бири бўлган каталонияликлар билан музокара ўткатишдан қатъиян бош тортмоқда ва бошқа вариантларни кўриб чиқишга тайёр.

Манчестер Ситининг эҳтиёжи

Манчестер Сити ҳужум чизиғидаги йўқотишлар сабабли трансфер бозорида фаол ҳаракат қилишга мажбур бўлмоқда. Умар Мармоуш ва Савинёнинг жамоани тарк этгани Энсо Мареска шогирдлари таркибида ҳужум чизиғи етишмовчилигини келтириб чиқарди. Жулиан Алвареснинг Англия футболидаги тажрибаси эса мазкур муаммони тезкорлик билан ҳал қилишга ёрдам бериши мумкин.

Шунга қарамай, мазкур трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Аввало, футболчининг ўзи Англия Премер-лигасига қайтишни истамаяпти. Шунингдек, Метрополитано стадионидаги босимга қарамаганда, трансфер ойнаси ёпилишига қадар томонлар ўртасидаги музокаралар кескин давом этиши кутилмоқда.

Хулиан АльваресМанчестер СитиАрсеналАтлетико МадридТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Кеча, 22:29«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқладиКеча, 22:250:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиКеча, 22:18«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!Кеча, 22:15Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Кеча, 22:08Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Кеча, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)